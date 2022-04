Presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona Venäjän suorittaneen ensimmäisen onnistuneen koelaukaisun uudella, Naton ”Saatana-2” -nimeämällä ydinohjuksella.

Sarmat-ohjus (Nato-koodilla Satan-2) kykenee kantamaan jopa yli kymmenen ydinkärkeä ja iskemään vihollisiin missä päin maailmaa vain.

Kremlin mukaan superraskas 200-tonninen mannertenvälinen ohjus on ”lahja Natolle”, joka laittaa Moskovan viholliset ”miettimään kaksi kertaa”.

Venäjä julkisti kyseisestä ohjuksesta tietoja jo 2016. Maaliskuussa 2018, kun Vladimir Putinin vuotuinen presidentin puhe parlamentille kääntyi yllättäen Venäjän ihmeaseiden esittelytilaisuudeksi. Putinin esittelemä mannertenvälinen ballistinen ydinohjus on nimeltään Sarmat (Nato-koodilla Satan-2)

Putinin mukaan Sarmat ulottuu ”lähes mihin tahansa” maapallolla.

Venäjän propagandassa Sarmatia kuvailtiin jo 2016 maailman mahtavimmaksi ydinaseeksi. Ohjus pystyy presidentin mukaan välttämään Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmät.

Sarmat laukaistiin Plesetskissä Kamtshatkan niemimaalta sijaitsevasta ohjussiilosta.

Sarmatin kantama on tiettävästi 18 000 kilometriä ja se kantaa 10–15 ydinkärkeä moninkertaisella äänennopeudella.

– Kyseessä on ehkä tuhovoimaisin ase maan päälla, kommentoi ajatushautomo Centre for Strategic and International Studiesin Ian Williams The Telegraphille, todeten aseen voivan tuhota kymmenen kaupunkia yhdellä ohjuksella.