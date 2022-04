Sergei Shoigua on nähty julkisuudessa harvoin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu esiintyi pitkästä aikaa televisiolähetyksessä torstaina. Shoigu ja presidentti Vladimir Putin keskustelivat lähetyksessä huomiota herättävän pienen pöydän ääressä Mariupolin tilanteesta.

Tallenne on yksi suhteellisen harvoista puolustusministerin julkisista esiintymisistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä.

Vladimir Putinin ja Sergei Shoigun istumistyylit ovat herättäneet keskustelua maailmalla.

Shoigu luetteli torstaina videolla neuvottelupöydän ääressä Putinille totisena, kuinka ”Mariupol on Venäjän armeijan hallussa” ja ”Azovstalin tehdasalue on saarrettu”.

Putin vastasi sanomalla ”saartakaa alue niin, ettei kärpänenkään pääse pois”.

– Niin tärkeän alueen kuin Maripolin valtaaminen oli menestys, Putin kehui puolustusministeriä.

– Onnittelen teitä, hän sanoi perään.

– Kiitos, Vladimirovits, Shoigu sanoi päätään nyökytellen.

Putin istuu videolla tuolin selkänojaa vasten, Shoigu taas tuolin reunalla molemmat kädet kyynärpäitä myöten pöydällä.

Sergei Shoigu katosi julkisuudesta maaliskuun alussa, mikä herätti huomion Venäjällä ja maailmalla. Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vakuutteli medialle, että Shoigu oli yksinkertaisesti ollut niin kiireinen, että hänellä ei ole ollut aikaa mediatapaamisille.

Venäjän julkisuudessa esitettiin tuolloin epäilyjä, että Shoigulla olisi joko sydänongelmia tai hänet olisi siirretty syrjään esimerkiksi Ukrainan sodan odotettua huonomman etenemisen vuoksi. On myös esitetty huhuja, joiden mukaan Putin pelkäisi lähipiirinsä suunnittelevan jonkinlaista palatsivallankumousta, minkä vuoksi Shoigu olisi siirretty syrjään yhtenä epäillyistä juonittelijoista.

Muun muassa ukrainalaispoliitikko Anton Gerashtshenko on väittänyt, että Shoigulla olisi ollut sydänkohtaus. Varmuutta asiasta ei ole.

Yli kahden viikon radiohiljaisuuden jälkeen Shoigu nähtiin maaliskuun lopulla ensin erikoisessa televisiolähetyksessä, jossa ei kuultu hänen ääntään. Monet epäilivät lähetystä vain Kremlin yritykseksi vakuuttaa venäläiset Shoigun läsnäolosta maan turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Lue lisää: Venäjän tv:n ”todistusvideo” Sergei Shoigusta ei vakuuta – kadonnut puolustusministeri näkyi ruudussa muutamia sekunteja ilman ääntä

Muutamaa päivää myöhemmin Shoigu nähtiin puolustusministeriön julkaisemalla videolla pöydän päässä johtamassa maan armeijan kokousta. Huhtikuun alussa Shoigu otti osaa vakavaan sairauteen kuolleen venäläispoliitikon Vladimir Zhirinovskin hautajaisiin Moskovassa.

Vuonna 2017 Venäjä julkaisi kuvia, joissa paidattomat Putin ja Shoigu kalastivat Etelä-Siperiassa Tuvan tasavallassa.

Sergei Shoigu on sotilasarvoltaan armeijakenraali, ja hänelle on myönnetty Venäjän suurin mahdollinen arvonimi: hän on Venäjän federaation sankari. Arvonimen myöntämisestä päättää Vladimir Putin, jonka kanssa Shoigulla on läheiset välit.

Puolustusministeri Shoigusta tuli vuonna 2012. Hänen vahtivuorollaan Venäjä on valloittanut Krimin ja sekaantunut Syyrian sotaan.

