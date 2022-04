Venäjällä on paljon materiaalia varastossa, mutta niiden huoltamiseen menee loppuvuosi.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija, everstiluutnantti evp Pentti Forsström uskoo, että Venäjän maavoimat ei saa Ukrainan sotaan nopeasti mistään uutta toimintakykyistä kalustoa eikä lisää joukkoja.

Ukrainassa Venäjä on kärsinyt tappioita ja sen kalustoa on kulunut.

– Miehiä riittää, mutta toistaiseksi reserviin ei ole juurikaan kajottu. Ei ole puhuttu liikekannallepanosta eikä reservin kutsumisesta palvelukseen. Miesmäärällisesti se voima mikä on, on kyllä todennäköisesti se, mikä on nyt käytössä, Forsström arvioi ISTV:n haastattelussa.

Forsström sanoo, että Venäjällä riittää miesten lisäksi materiaalia. Venäjän armeijalla on ampumatarvikkeita, tykistöä, panssarivaunuja.

– Toinen kysymys on, koska ja missä kunnossa niitä mahdollisesti saataisiin alueelle ja kuka niitä käyttäisi, kuka ne ehtisi huoltaa.

Kaluston käyttöarvo on Forsströmin mukaan suuri kysymysmerkki.

Forsströmin mukaan voi olla, että Venäjän taistelupanssarireservi ei ole niin suuri kuin on oletettu.

Yleisesti kerrotaan, että Siperian kuuluisissa kallioluolissa on tuhansia taistelupanssarivaunuja.

Forsström uskoo, että tieto pitää paikkansa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen panssariajoneuvoja on tuhansia ja tuhansia.

– Paljonko niistä on käyttökelpoisia, on oleellinen kysymys. Ne ovat olleet siellä 25 vuotta. Mikä on 25 vuoden jälkeen tuollaisen ajoneuvon käyttöarvo, joka sisältää sähköä ja edellyttää huoltoa?

Forsström muistuttaa, että kaikki eivät ole olleet luolissa eivätkä suojissa, vaan ne ovat olleet ulkona sään armoilla.

– Ennen kuin kalusto saadaan liikennekuntoon, veikkaisin, että uusi vuosi on käsillä.

Yksi mahdollisuus on lisäksi se, että ajoneuvoista on viety tärkeitä osia.

– Tiedetään, että jo 1990-luvulla venäläiset kannibalisoivat olemassa olevista varastoista, jotta he voisivat ylläpitää sen armeijan, joka silloin oli.

Venäläiset ”kannibalisoivat” osia niistä varastoista, jotka Venäjälle siirrettiin Itä-Saksasta, Puolasta ja Baltian maista.

Forsström kertoo, että nyt Ukrainassa oleva venäläinen kalusto on uudempaa kalustoa, jota on modernisoitu ja osa on tuotettu 2000-luvulla.

– Nämä, jotka ovat varastossa, ovat kymmeniä vuosia vanhaa kalustoa. En niiden käyttöarvoon laskisi. Eli Venäjällä on maavoimilla ne resurssit käytössä, jotka nyt ovat olemassa.

Yllä olevalla videolla erikoistutkija Pentti Forsströmin Ukraina-studion vierailu kokonaisuudessaan (36 min).