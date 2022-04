Ulkoministeri Ann Linden mukaan Ruotsilla kova paine Suomen raportin julkistuksen jälkeen.

Ruotsissa selvitys maan turvallisuuspoliittisesta linjasta pyritään saamaan valmiiksi jo 13. toukokuuta mennessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Aiempi määräaika oli toukokuun lopussa.

Ajatuksen raportin aikaistuksesta vahvistaa ulkoministeri Ann Linde Ruotsin radion haastattelussa.

– Suomi on julkistanut oman analyysinsä ja on kova paine, että myös me Ruotsissa julkistaisimme omamme, Linde sanoo.

Ruotsin radion mukaan myös suurin oppositiopuolue maltillinen kokoomus on raportin aikaistamisen kannalla.

Aftonbladetin lähteiden mukaan pääministeripuolue sosiaalidemokraattien johdon on määrä kokoustaa huomenna lähes koko päivä Nato-kysymyksen tiimoilta. Kaikkien valtiopäiväpuolueiden edustajat keskustelevat turvallisuuspolitiikasta jo tänään.

Ruotsissa on oltu huolissaan siitä, ehtiikö maa tekemään päätöksiä Suomen tahdissa.