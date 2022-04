Nature-tiedelehdessä julkaistu artikkeli paljastaa ensimmäisen koronavuoden kaameuksia Ruotsissa. Niistä on hyvä ottaa opiksi, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Koronapandemian levitessä koko maailmaan vuoden 2020 alussa Ruotsi omaksui taudintorjunnassaan erikoisen ja poikkeavan linjan.

Tautia ei alussa torjuttu lainkaan.

Yhteiskunta haluttiin pitää toiminnassa, rajoituksia ei ollut ja epidemiologiassa uskottiin laumasuojaan. Kun tarpeeksi moni sairastaa, syntyy immuniteetti.

Tiedelehti Naturessa maaliskuussa julkaistu, useiden eri alojen asiantuntijoiden kirjoittama artikkeli käy läpi Ruotsin vuonna 2020 omaksuman koronastrategian taustat ja toimenpiteet ja päätyy esittämään toisenlaista varautumista tuleviin pandemioihin. Kirjoittajat suosittelevat prosessin kriittistä tarkastelua sekä terveydenhuollossa että poliittisessa päätöksenteossa, jotta vastaavanlaisilta virheiltä vältyttäisiin jatkossa.

Artikkelin mukaan laumasuojaa ei virallisesti julistettu koronastrategiaksi, mutta viranomaiset antoivat ymmärtää, että se voisi olla pandemian tervetullut sivuvaikutus tai seuraus. Laumasuojaa pidettiin esillä epävirallisesti. Väestön suojaamista rajoituksilla ei tehty, vaan heti pandemian alussa haluttiin kaiken jatkuvan mahdollisimman normaalisti.

Yhteiskunnan sulkemisia lockdowneilla tai pysy kotona -suosituksia ei nähty.

Yhteiskunnan toimintojen sulkeminen ja liikkumisen rajoittaminen nähtiin perustuslain vastaisina.

Tauti raivosi. Ruotsi jatkoi omintakeisella linjallaan.

Vuonna 2020 maaliskuun lopulla kuolleiden määrään herättiin Ruotsissakin.

Kansanterveyslaitos suositteli välttämään tarpeetonta matkustamista, joukkotapahtumia sekä pesemään kädet. Silti mitään suurta käännettä peruslinjassa ei tapahtunut. Tärkeintä oli edelleen se, että koronapelko ei leviä ja tuota sosiaalista levottomuutta, joka heijastuisi talouteen. Ruotsi ei ollut huolissaan terveydenhuollon kapasiteetista ja koronaviruksen kontrolloimattomasta leviämisestä – toisin kuin koko muu Eurooppa.

Ruotsin strategiasta kärsivät eniten vanhukset, jotka olivat joko laitoshoidossa, hoivakodeissa tai kotihoidossa.

Artikkelin mukaan Ruotsissa otettiin linja, jossa hoivakodeissa hoidettavien vanhusten arvioitiin kuolevan joka tapauksessa pian. Artikkelissa todetaan, että koronaan sairastuneiden tehohoitoa rajoitettiin ja priorisoitiin pahimmalla tautialueella Tukholman ympäristössä.

Artikkelissa esitetään erittäin kovia väitteitä tehohoidon priorisoinnista, hoitojärjestyksestä.

Artikkelin kertoman mukaan tehohoitoa ei annettu henkilöille, joiden ikä oli yli 80 vuotta, painoindeksi yli 40 (sairaalloinen liikalihavuus) sekä niille, joilla oli perussairauksia, koska he eivät ”todennäköisesti selviä” taudista.

Lisäksi keväällä 2020 useilla alueilla Ruotsissa sairastuneita ei otettu sairaaloihin eivätkä he siten saaneet lääketieteellistä arviota, koska heidän ei katsottu olleen koronataudin riskissä.

Monet sairastuneet menehtyivät koteihinsa.

Hoivakodeissa vanhusten rankka hoitolinjaus tehtiin ilman potilaan itsensä tai hänen omaisten informointia tai lupaa.

Sairaaloissa ja hoivakodeissa maskien käyttöä suositeltiin vasta 25.6.2020 yli 5 000 kuoleman jälkeen, ja silloinkin ainoastaan varmistettujen tai epäiltyjen koronapotilaiden hoidossa työntekijän suojaksi.

Monille ikääntyneille annettiin lisähapen sijasta vain morfiinia saatavilla olevista hoitomahdollisuuksista huolimatta.

Artikkelin mukaan on hämmästyttävää, kuinka laajan hyväksynnän koronastrategia sai Ruotsissa. Kritiikkiä oli vähän, ja harvalukuiset vastustajat vaiennettiin leimaamalla heidän pätemättömiksi harrastajaepidemiologeiksi. Viranomaiset ja poliitikot vaikenivat.

Mikä yllättävintä, myös media näytti olevan valitun linjan takana vuonna 2020.

Lisäksi viranomaiset tiedottivat epäselvästi pandemian vaaroista, mikä aiheutti harhaanjohtavan tiedon leviämistä maskien tehosta, viruksen leviämisestä tai lasten sairastamisesta.

Kansanterveyslaitos ja viranomaiset olivat väärässä monissa asioissa, kuten siinä, että muuntautuva virus ei laumasuojan takia etene useissa aalloissa. Laumasuojaa ei tullut, ja virus nimenomaan eteni aalloissa. Varsinkin edelleen jylläävä omikronvariantti on ollut erittäin tarttuva.

Hämmästyttävää on myös se, että artikkelin mukaan kansainvälisillä tieteellisillä tutkimuksilla ja neuvoilla ei ollut Ruotsissa kaikupohjaa: niihin suhtauduttiin kielteisesti.

Ruotsissa ei syntynyt vahvaa ”kaikki virusta vastaan” -liikettä pandemian alussa, vaan siellä huolehdittiin keskiluokan ja ylemmän luokan hyvinvoinnista: Ruotsin imago ei saanut rapautua.

Imagosta huolehtiminen kävi kalliiksi. Ruotsissa on koronaan kuollut 18 500 henkilöä, mikä väkilukuun suhteutettuna on valtava luku.

Apulaisylilääkäri, dosentti Eeva Ruotsalainen (HUS) on tutustunut artikkeliin ja pitää Ruotsin valintoja lääkärietiikan vastaisina.

– Kyllä tätä ihmeteltiin.

Ruotsalainen pitää erityisen ihmeellisenä, jopa tuomittavana linjana ikääntyvien ja perussairaiden henkilöiden rajaamista asianmukaisen koronahoidon ulkopuolelle.

– Suomessa tavoitteena oli nimenomaan suojella ikääntyneitä kansalaisia, ja siinä onnistuttiin hyvin.

Eeva Ruotsalainen

Ruotsalaisen mielestä vanheneva väestö on ryhmä, jota pitää suojella: juuri he sairastuvat vakavaan koronatautiin. Riski on heillä moninkertainen.

– Ruotsin toiminta on ollut epäeettistä. Jos terveysviranomaiset suhtautuvat näiden ihmisten kuolemiin väheksyvästi, kertoo se yhteiskunnan alennustilasta. Kavahdan sellaista keskustelua.

Ruotsalaisen mukaan koronan torjunnassa yhteiskunnan ja terveydenhuollon tehtävä on suojella kaikkia väestöryhmiä, mutta erityisesti vakavan taudin riskissä olevia ikääntyviä ja sairautensa takia riskiryhmiin kuuluvia.

Heillä on arvokas oikeus elää jäljellä olevia hyviä vuosiaan.

Juuri tämä ikäpolvi on noudattanut koronan torjunnassa varovaisuutta ja suojautumista käytettävissä olevin keinoin.

– Meidän lääkäreiden tulee muistaa työssämme joka päivä edistää terveyttä ja suojella elämää.

Ruotsin kylmä koronastrategia henkilöityi valtionepidemiologi Anders Tegnelliin, hyvässä ja pahassa. Tegnellista tuli koronataistelun julkkis, eräänlainen ”maan isä”, joka piti vetäviä tiedotustilaisuuksia ruotsalaisittain rennosti, villapuserossa. Samalla virus tappoi varsinkin ikääntyneitä järkyttävällä tahdilla.

Aivan loppuun saakka Tegnellin strategia ei kestänyt.

Ruotsi joutui muuttamaan koronalinjauksiaan vuonna 2021. Maskit ja rajoitukset ilmestyivät yhteiskuntaan samalla, kun aloitettiin väestön rokotukset. Laumasuoja-käsite haudattiin vähin äänin.

Virus käyttäytyikin toisin kuin Tegnellin esikunta arvioi pandemian alussa.

Anders Tegnell

Koronan jälkipyykki Ruotsissa on vielä pesemättä, mutta jotain kertoo se, että Tegnell ei päässyt töihin Maailman terveysjärjestön WHO:n päämajaan Sveitsiin.

Työpaikka virastosta olisikin näyttänyt oudolta.

Järjestön huippuasiantuntijoiden globaalit koronaohjeet ilmeisesti päätyivät Ruotsissa Tegnellin roskakoriin.