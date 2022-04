Venäjä väittää Mariupolin kukistuneen

Puolustusministeri Shoigu arvioi Azovstalin tehdasalueen valtauksen vievän vielä 3–4 päivää.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väittää Venäjän vallanneen Mariupolin satamakaupungin Kaakkois-Ukrainassa, Reuters ja Guardian uutisoivat.

Reutersin mukaan Shoigu on torstaina luonnehtinut tilannetta paikan päällä rauhalliseksi ja arvioinut siviilien voivan pian palata kotiinsa. Presidentti Vladimir Putin onnitteli ministeriään onnistuneesta operaatiosta.

– On suuri saavutus, että armeijan tehtävä Mariupolin vapauttamiseksi on saatu päätökseen, Putin sanoi amerikkalaiskanava CNN:n mukaan.

Shoigu myönsi, että Azovstalin tehdasalueella taistelee vielä yli 2 000 ukrainalaissotilasta. Putin ilmoitti peruvansa aiemmin suunnitellun rynnäkön alueelle säästääkseen venäläissotilaiden henkiä. Putinin mukaan rynnäkölle ei ole tarvetta, mutta Azovstal on pidettävä niin eristettynä, ettei ”edes kärpänen” pääsisi livahtamaan huomaamatta. Shoigu vakuutti eristyksen olevan turvallinen.

Lähes 11 neliökilometrin laajuinen Azovstal on valloitettavaksi hyvin vaikea kohde. Levittäytyvät rakennukset, polttouunit, varastot, sokkelot sekä maanalaiset tilat ja tunnelit saattavat olla liian kova pala hyökkääjälle.

– Se on tosiaan sokkelo. Hyökkääjä joutuu tunkeutumaan alueelle, missä voidaan ampua joka suunnasta, myös ylhäältä, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri luonnehti aiemmin Ilta-Sanomille.

– Se on kolmiulotteinen taistelukenttä, joka on todella haastava hyökkääville joukoille. Puolustajalla on aina helpompaa. Se on ehtinyt valmistella ja tuntee maaston paremmin.

CNN uutisoi Shoigun vakuuttaneen Putinille, että Azovstal kukistuisi 3–4 päivässä. Ukrainalaislähteiden mukaan alueella on loukussa myös tuhansia siviilejä. Putin on todennut, että alueelta poistuvat ukrainalaiset saavat säilyttää henkensä ja että heitä tullaan kohtelemaan kunnioituksella.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk vaati torstaina Venäjää sallimaan siviilien ja haavoittuneiden sotilaiden evakuoinnin Azovstalista välittömästi.