Puolan Krakovassa asuva ukrainalainen Nastja Podorozhnya perusti auttavan puhelimen sotaa pakeneville naisille.

Kansainvälinen Women on Web -järjestö on tarjonnut puolalaisille naisille abortteja 17 vuoden ajan, sillä maan aborttilaki on äärimmäisen tiukka. Puolalaisnaiset ovat käyneet saamassa abortin esimerkiksi naapurimaa Ukrainassa, mutta maaliskuun alusta lähtien järjestöltä apua ovat hakeneet myös Puolaan paenneet ukrainalaisnaiset, kertoo toiminnanjohtaja Venny Ala-Siurua.

– Yhteydenottojen määrä on lisääntynyt koko ajan, erityisesti sen jälkeen, kun kaupunkeja vapautui Venäjän miehityksestä, Ala-Siurua sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa pyyntöjä tulee tällä hetkellä noin viisi päivässä. Tähän mennessä järjestö on auttanut abortin 50:lle Ukrainan pakolaiselle.

– Tämä ei kuitenkaan kerro kaikkea, koska tarjoamme apua myös yhteistyöjärjestöjemme kautta, Ala-Siurua sanoo.

Hän lisää, että apua tarvitsevilta ei myöskään kysytä tarkemmin heidän tilanteestaan. Jos naiset eivät itse ilmoita kansalaisuuttaan, järjestö ei saa sitä tietää.

Ala-Siurua sanoo, että Puolassa laillisen abortin saaminen on lähes mahdotonta. Yksi harvoista poikkeustapauksista on raiskaus, mutta silloinkaan aborttia ei läheskään aina saa.

– Raiskaustapauksissa pitää olla aloitettu poliisitutkinta. Tarvitaan syyttäjältä todistus, että raiskaus on tapahtunut. Tämä on lähes mahdotonta puolalaisille, saati sitten pakolaisille.

Pillereitä postitettu hotelleihin ja hostelleihin

Women on Web toimii kokonaan internetissä. Raskauden keskeytyksen tarvitseva ihminen täyttää järjestön sivuilla kyselylomakkeen, minkä jälkeen järjestön lääkäri ottaa yhteyttä ja varmistaa, ettei esteitä lääkkeelliselle abortille ole. Jos esteitä ei ilmene, nainen saa aborttilääkkeet postitse kotiosoitteeseensa.

Puolaan paenneiden ukrainalaisten kohdalla on Ala-Siuruan mukaan jouduttu tekemään poikkeuksia.

– Tässä tapauksessa hyväksymme myös sen, jos joku muu on täyttänyt kyselyn abortin saajan puolesta. Olemme myös postittaneet pillereitä hotelleihin, hostelleihin ja vastaanottokeskuksiin.

Tuhansia aborttipakkauksia Ukrainaan

Puolassa tehtävän työn lisäksi Women on Web auttaa tällä hetkellä aborttien tarjoamisessa Ukrainassa. Maassa vallitseva pula raskaudenkeskeytykseen käytettävästä lääkkeestä liittyy Ala-Siuruan mukaan sodan aiheuttamaan yleiseen lääkepulaan. Syynä ovat myös Venäjän miehittämillä alueilla paljastuneet seksuaalirikokset, hän sanoo.

– Siellä on yhtäkkinen tarve aborttipillereille, mikä johtuu suuresta määrästä seksuaalisen väkivallan uhreja, Ala-Siurua sanoo.

– Puhumme tuhansista aborttipilleripakkauksista, joita parhaillaan autamme perille Ukrainaan.

Ala-Siurua sanoo, että toisin kuin Puolassa, Ukrainassa Women on Web ei työskentele yksittäisten naisten kanssa, vaan järjestö auttaa sairaaloita ja terveydenhuollon laitoksia saamaan tarvitsemansa pillerit.

– Olemme yksi välivaihe jakeluketjussa.

Martynkan alkuperäinen tavoite oli suojella pakolaisia hyväksikäytöltä

Yksi monista ukrainalaisia pakolaisia Puolassa auttavista tahoista on neuvontapalvelu Martynka. Viestintäsovellus Telegramissa ja Instagramissa toimivan palvelun perusti reilu kuukausi sitten Krakovassa pysyvästi asuva ukrainalainen Nastja Podorozhnya.

Podorozhnyan alkuperäisenä tarkoituksena oli ehkäistä pakolaisiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, kuten ihmiskauppaa ja seksuaalista väkivaltaa.

Krakovassa pysyvästi asuva ukrainalainen Nastja Podorozhnya sanoo, että samoin kuin hänellä, monella ukrainalaisella on suuri tarve auttaa maanmiehiään.

– Moni ihminen auttaa pakolaisia pyyteettömästi. Heidän lisäkseen on myös paskiaisia, jotka tarjoavat apua, mutta heidän tarkoituksenaan on esimerkiksi raiskata.

Martynkan saamat viestit ovat koskeneet monenlaista hätää.

– Meihin ovat ottaneet yhteyttä loppuun palaneet äidit, ihmiset, jotka eivät pysty nukkumaan jouduttuaan kuuntelemaan pommitusta, ihmiset, jotka pelkäävät tulevaisuutensa takia tai ovat jonkinlaisen väkivallan uhreja ja vanhemmat, jotka yrittävät saada lapselleen psykologista apua.

Podorozhnyan mukaan Martynka on tähän mennessä saanut noin 50 yhteydenottoa. Niistä joka kymmenes on ollut seksuaalisen väkivallan uhrilta, joka tarvitsee jälkiehkäisyn tai abortin. Puolan lainsäädännön takia Podorozhnya ei voi itse auttaa heitä, vaan Martynkasta heidät opastetaan ottamaan yhteyttä Women on Webiin.

Turvaan päässeillä pakolaisilla suuri tarve auttaa

Podorozhnya on kotoisin Kiovasta, mistä hän muutti vuonna 2014 Krakovaan opiskelemaan. Venäjän hyökkäyksen alettua hän on saanut siskonsa ja tämän perheen sekä omat vanhempansa turvaan Puolaan.

Podorozhnya sanoo, että samoin kuin hänellä, monella ukrainalaisella on suuri tarve auttaa maanmiehiään. Hän kertoo Länsi-Ukrainan Lvivistä Unkarin kautta Puolaan suunnanneesta matkasta, jonka hän teki siskonsa ja tämän perheen kanssa.

– Heti, kun pääsimme Puolan rajan yli, siskoni sanoi, että meidän täytyy auttaa muita.

Martynkassa toimivista vapaaehtoisista iso osa on Ukrainasta tulleita pakolaisia. Joukossa on esimerkiksi psykologeja, joille ihmisten on mahdollista päästä puhumaan ilmaiseksi.

– Tämä on yksi tavoitteeni, antaa ihmisille keino auttaa. Koska usein, kun itse pääset turvaan, tunnet siitä syyllisyyttä ja haluat tehdä kaikkesi auttaaksesi.