Venäjä esti pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivuille

”Tämä oli jossain määrin odotettavissa”, vastaava päätoimittaja Johanna Lahti sanoo sivuston estämisestä. Ilta-Sanomat julkaisee Ukrainan sodasta kertovia artikkeleita myös venäjäksi.

Venäjä on estänyt pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivuille. Ilta-Sanomien verkkosivusto www.is.fi on Venäjän liittovaltion viestintää valvovan Roskomnadzorin kiellettyjen sivujen rekisterissä. Estopäätös on tehty 5. huhtikuuta.

Ilta-Sanomien sivustolle pääsee tällä hetkellä Venäjällä vain VPN-yhteyttä käyttämällä. Muutoin internetkäyttäjä saa eteensä virheilmoituksen.

Venäläisen kansalaisjärjestön mukaan kiellon syynä on sodan ukrainalaisista uhreista kertova laaja artikkeli Sodan todelliset maksajat, jonka Ilta-Sanomat on julkaissut paitsi suomeksi myös venäjäksi.

Artikkeli on julkaistu suomeksi 10. maaliskuuta ja venäjäksi 14. maaliskuuta.

Lue lisää: ”Näyttäkää tämä Putinille: tämän lapsen silmät ja itkevät lääkärit” – siviilien kohtalot paljastavat sodan todelliset maksajat

Lue lisää: Настоящая цена войны в Украине – ”Покажите это Путину”

Ilta-Sanomien virallisesta estämispäätöksestä kertoi ensin Yle. Tieto sivustolle pääsyn estämisestä ei tule vastaavan päätoimittajan mukaan täytenä yllätyksenä. Ilta-Sanomissa on havaittu, että Venäjältä ei ole tullut sivulatauksia normaalisti.

– Tämä oli jossain määrin odotettavissa, sillä Venäjä on jo aiemmin estänyt pääsyn useille kansainvälisille sivustoille, Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti sanoo.

Ilta-Sanomat aloitti maaliskuun 14. päivä venäjänkielisten uutisten julkaisemisen tarjotakseen riippumatonta tietoa Ukrainan sodasta venäjänkieliselle yleisölle. Ensimmäinen käännetty teksti oli juuri edellä mainittu sodan uhreista kertova Jari Aleniuksen ja Anna Nuutisen kirjoittama artikkeli. Venäjäksi uutisen on kääntänyt Eliza Iivonen.

– Olemme kääntäneet venäjäksi nimenomaan sellaisia artikkeleita, joissa kerrotaan Ukrainan sodan karusta todellisuudesta, esimerkiksi siviiliuhrien kärsimyksistä, venäläissotilaista Ukrainassa sekä pääkirjoituksia ja näkökulmakirjoituksia. Haluamme tarjota hyökkäyksestä venäjänkieliselle yleisölle faktatietoa, jota ei Venäjän virallisista kanavista saa. Kieltopäätös kertoo, että artikkelimme on Venäjällä pantu merkille, Lahti sanoo.

Lue lisää: Ilta-Sanomat alkaa julkaista artikkeleita Ukrainan sodasta myös venäjäksi

Roskomnadzor on kieltänyt pääsyn monien länsimaisten tiedotusvälineiden sivustoille nojaten lakiin Venäjän tiedotusvälineistä ja sen pykälään 15.3. Laki oikeuttaa estämään pääsyn sivustoille, joilla on muun muassa kehotuksia joukkolevottomuuksiin, ääritoimintaan tai laittomiin joukkokokouksiin osallistumiseen.

Venäjä on supistanut lehdistön- ja sananvapautta tiukasti sen jälkeen, kun aloitti laajan hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun 24. päivä. Käytännössä kaikki venäläinen riippumaton media on ajettu alas, minkä lisäksi pääsyä monille kansainvälisille uutissivustoille on rajoitettu. Listalla ovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja saksalainen Deutsche Welle. Myös sosiaalista mediaa on rajoitettu.

Venäjänkielisiä Ilta-Sanomien artikkeleita löytyy lisää täältä.