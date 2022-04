Onko Venäjän sotakoneen voimat lopussa ja kalusto kaput? Kysymykset olisivat olleet absurdeja vielä pari kuukautta sitten. Nyt niitä pohtii koko läntinen maailma.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan on epätodennäköistä, että Venäjän hyökkäysarmeija olisi ehtinyt saada joukko-osastonsa riittävän suorituskykyisiksi, jotta alkava tai alkanut suurhyökkäys toteutuisi suunnitellusti.

– Joukot, mitkä pohjoisesta on siirretty itään, ovat hyvin kuluneita. Ne ovat kärsineet suuria tappioita, Toveri sanoo ja toteaa niiden kunnollisen varustamisen, täydentämisen, lepuuttamisen ja huoltamisen vaativan vähintään kuukauden.

– Kun voitonpäivä lähestyy, tätä aikaa ei ole annettu, vaan joukot ovat olleet pari päivää Belgorodin suunnassa Venäjän puolella, missä niitä on huollettu. Nyt niitä työnnetään suoraan uuteen lihamyllyyn.

Artikkelin videolla kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kommentoi Venäjän suurhyökkäystä ISTV:n studiossa.

Tiedustelukenraalin mukaan on makuasia mitä kutsuu ”suurhyökkäykseksi”. Joka tapauksessa mukana pitää olla useita aselajeja ja manööveriä pitää pohjustaa raskaalla tulivalmistelulla.

– Tarvitaan aselajien yhteistoimintaa. Tykistö, kranaatinheittimistö, raketinheittimistö, ilmavoimat, jotta saadaan murrettua puolustusryhmitykseen aukko. Tarvitaan pioneereja, jotka raivaavat sulutteisiin aukkoja panssarijoukoille ja jalkaväelle ja huollolle, Toveri sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö korostaa kahta tärkeää seikkaa, joihin moni hyökkäysarmeija on historian saatossa kompastunut: sää ja rospuutto.

– On yllätys, että hyökättiin näin nopeasti, koska tällä viikolla on luvattu huonoa säätä. Siellä sataa, joka rajoittaa ilmavoimien käyttöä.

– Se pehmentää entisestään jo pehmeitä peltoja. Sieltä on vaikea poistua tiestöltä.

Ukrainan kevätmärkä mustan mullan maa on ihanteellista viljankasvun kannalta, mutta panssaroiduille kolonnille se voi olla painajaismaista. Niiden on pysyttävä tieurilla, jolloin ajoneuvot ovat helppoja maaleja panssariohjuksille.

– Ei se painajainen pitäisi olla. Päinvastoin, siellä on hyvää aukea tankkimaastoa. Kysymys on siitä, mikä sen maastoon kantavuus on tällä hetkellä. Pystyykö siellä operoimaan tieverkon ulkopuolella?

– Vaikka maasto ja sen kantavuus mahdollistaisivat tieverkon ulkopuolella ajamisen, venäläiset panssarijoukot eivät juurikaan ole toimineet siellä (Kiovan suunnalla). Ilmeisesti, koska eivät osaa suunnistaa ja toimia itsenäisesti. Pidetään tiestöstä kiinni, että ei eksytä.

– Kyllä se osoittaa melkoista ammattitaidottomuutta joukoilta, että ei osata levittäytyä. Sen takia panssarivaunuissa on telat alla, että ne voivat liikkua maastossa ja käyttää tulivoimaa ja liikkuvuutta on hyväksi.

Ukrainan suorituskykyiseksi osoittautuneilla joukoilla on kenraalimajuri evp. Toverin mukaan mahdollisuudet ratkaisevasti hidastaa, tai jopa kokonaan torjua Venäjän suurhyökkäys.

– Jos Ukraina toimii taitavasti syvyyteen porrastetulla taistelulla, on mahdollista, että se pystyy hyökkäyksen pysäyttämään, Toveri sanoo.

Hän ei usko, että Venäjän joukkoja kyetään työntämään takaisin. Mutta mitä pitemmälle hyökkäyskärjet etenevät, niiden sivustat aukeavat ja ne jäävät ilman oman tykistön tukea.

– Jos on ponteva vastapuoli, se pystyy käyttämään näitä sivustoja vastahyökkäyksiin ja viivyttämään ja kuluttamaan sitä joukkoa. Silloin niiden sivustoihin isketään ja ne tuhotaan.

Yllä olevalla videolla kenraalimajuri evp. Pekka Toverin analyysi kokonaisuudessaan (54 min).