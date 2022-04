Mellakoiden keskiössä ollut kohupoliitikko asettuu ehdolle Ruotsin vaaleissa

Äärioikeistolaisen Rasmus Paludanin kiertue on johtanut suuriin mellakoihin Ruotsissa pääsiäisviikolla.

Tanskalainen Rasmus Paludan ja hänen äärioikeistolainen Stram Kurs -puolueensa (Tiukka linja) asettuvat ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa syyskuussa. Ruotsin vaaliviranomaiset vahvistavat saaneensa ilmoituksen asiasta tänään.

Paludan yritti Tanskan kansankäräjille vuoden 2019 vaaleissa, mutta hänen puolueensa sai kerättyä vain 1,8 prosenttia äänistä, eikä siten yltänyt yli kahden prosentin äänikynnyksen.

Mies on Tanskan ja Ruotsin kaksoiskansalainen ja on viime päivinä matkustellut ympäri Ruotsia polttamassa Koraaneja. Hän on sanonut olevansa vaalikiertueella. Kiertuetta vastustavat vastamielenosoitukset ovat kärjistyneet väkivaltaisiksi, ja useita poliiseja on loukkaantunut.

Paludan, 40, perusti Stram kurs -puolueen vuonna 2017, kun hän ei lausuntojensa vuoksi ollut enää tervetullut Nye Borgerlige -puolueeseen, johon hän oli liittynyt samana vuonna.

Paludan on tuomittu kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan rasististen lausuntojensa takia ja on istunut osan tuomioistaan vankilassa.

Kööpenhaminan yliopistossa asianajajaksi opiskellut Paludan on työskennellyt perustamassaan asianajotoimistossa. Poliittisen uransa hän aloitti vuonna 2003.

Paludan sai vuonna 2020 kahden vuoden kiellon matkustuskiellon Ruotsiin, kun hän oli tulossa Malmöön polttamaan Koraaneita. Saman vuoden syyskuussa Paludan sai hakemansa Ruotsin kansalaisuuden, koska hänen isänsä on alun perin ruotsalainen.