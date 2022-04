Samalla ilmoitettiin, että neljä miljoonaa ihmistä on vapautettu tiukimmasta koronasulusta.

Kiina on päättänyt höllentää viikkoja kestänyttä tiukkaa koronasulkuaan Shanghaissa, vaikka koronaan kuolleiden määrä on ollut nousussa, kertovat viranomaiset. Maan suurinta kaupunkia yritetään avata, jotta liike-elämä saataisiin jälleen pyörimään.

Shanghaissa raportoitiin keskiviikkona seitsemän uutta koronakuolemaa ja 18 000 uutta koronatartuntaa. Samalla ilmoitettiin, että neljä miljoonaa ihmistä on vapautettu tiukimmasta koronasulusta.

Tällä viikolla osa kaupungin tehtaista on jatkanut toimintaansa, kun 12 miljoonaa aiemmin kotiarestissa ollutta asukasta on vapautettu liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Suurimmalle osalle liikkuminen on luvallista kuitenkin vain oman kaupunginosan sisällä.

25 miljoonan asukkaan kaupungissa koronasulku on kestänyt jo viikkoja, ja tartuntoja on raportoitu sen aikana satojatuhansia. Tämänhetkisen tartunta-aallon aikana on raportoitu 17 koronakuolemaa. Lukujen epäillään kuitenkin olevan liian pieniä, sillä suurta osaa Kiinan ikääntyneistä ei ole rokotettu koronaa vastaan.