Venäjän hyökkäys saa YK:n näyttämään voimattomalta. Silti sitä yhä tarvitaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sota Euroopassa kiihtyy. Venäjä hyökkää, länsimaat lähettävät aseita Ukrainaan. Missä piileksii YK?

Yli 200 entistä korkea-arvoista YK:n virkailijaa lähetti pääsihteeri António Guterresille tämän toimia arvostelevan kirjeen. Heidän joukossaan oli useita entisiä apulaispääsihteereitä.

Kirjeen kirjoittajien mukaan uhka YK:n toiminnalle on perustavanlaatuinen.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan uhkaa vakavasti toisen maailmansodan jälkeistä järjestystä”, kirjeessä todettiin Guardianin mukaan.

Guterresia vaaditaan vierailemaan konfliktialueella, tapaamaan sodan osapuolia ja jopa siirtämään väliaikaisesti toimistonsa New Yorkista Eurooppaan.

New Yorkissa YK on lamaantunut, koska turvallisuusneuvosto on jakaantunut. Venäjä luottaa veto-oikeuteensa ja saa taustatukea Kiinalta.

Pääsihteeri António Guterresia syytetään liian vähästä työstä rauhan aikaansaamiseksi Ukrainassa.

Onko 72-vuotias Portugalin entinen pääministeri Guterres näin veltto ja voimaton?

Puolustajiensa mukaan hän on tehnyt sen, minkä virassaan voi. Guterres vaati Venäjää keskeyttämään hyökkäyksensä heti sen alettua.

Tiistaina Guterres vaati Ukrainaan nelipäiväistä tulitaukoa pääsiäisen ajaksi. Ukrainassa sitä vietetään vasta tällä viikolla. Guterres on vaatinut tutkintaa venäläisten tekemästä Butshan verilöylystä.

Guterres on kantanut huolta sodan laajemmista vaikutuksista. Polttoaineiden ja raaka-aineiden hinnannousu iskee pahiten kehittyviin talouksiin. Venäjän ja Ukrainan viljatoimitusten katkeamisen pelätään aiheuttavan nälkää ja levottomuuksia erityisesti Lähi-idässä. Syyriasta ja Jemenistä tiedetään, että tästä voi seurata Ukrainan konfliktin kokoisia sotia.

Protestikirjeen lähettäjätkin myöntävät, etteivät voi oikeasti tietää, mitä Guterres tekee kulisseissa. Onko pääsihteeri mukana salaisissa yrityksissä rauhan hieromiseksi?

Suomalaisia rauhanturvaajia Suezilla 1950-luvulla. Osallistumisen YK:n toimintaan koettiin nostavan Suomen takaisin kansakuntien joukkoon.

Suomessa YK:hon suhtaudutaan poikkeuksellisen myönteisesti. Suomi kuului toisen maailmansodan häviäjiin ja tunsi nousevansa YK:n kautta takaisin kansakuntien joukkoon. Erityisesti suomalaisten rauhanturvaajien arvo mielipiteen muokkaajina oli suuri.

Suomessa ei haluttu nähdä, kuinka kylmän sodan kahlitsema YK oikeasti oli. Vuonna 1950 Neuvostoliitto teki virheen boikotoidessaan turvallisuusneuvoston istuntoja. Siksi länsivallat saattoivat lähettää Korean sotaan ”YK-armeijansa”. Virhe ei toistunut.

Lännen ja Neuvostoliiton edut estivät sen jälkeen puuttumista sellaisiin kriiseihin, joissa ne olivat osallisina. Kylmän sodan jälkeenkin suurvallat ovat estäneet omiin toimiinsa puuttumista ja tukeneet ihmisoikeuksia rikkovia vasallivaltioitaan.

Suomessa ja muualla lännessä pidetään itsestään selvänä, että koko maailma vastustaa raivoisasti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Näin yksinkertaista se ei ole. Kaukaa katsottuna Ukrainassa käydään vain sotaa sotien joukossa. Miksi ei ole estetty teurastusta Syyriassa, Jemenissä ja Etiopiassa?

Kiina ei ole ainoa nouseva valta, joka ei halua länsimaiden ylivallan paluuta. Se saa länteen epäluuloisesti suhtautuvat sulkemaan silmänsä Venäjän rikoksilta. Sota Euroopassa vie lännen voimia muualta.

YK:ta on jo verrattu Kansainliittoon, joka ei pystynyt estämään toista maailmansotaa. Mutta YK on pystynyt pitämään jonkinlaisen kansainvälisen järjestyksen yllä kohta 80 vuoden ajan.

Toisin kuin Kansainliitosta, suurvallat eivät ole marssineet sen pöydistä pois ovet paukkuen. Tämän hinta on niiden veto-oikeus turvallisuusneuvostossa. Siitä kiittää nyt Venäjä.