Mariupolin satamakaupunkia puolustavat Ukrainan viimeiset joukot taistelevat epätoivoisesti tehdasalueen rakennuksissa ja maanalaisissa tunneleissa. Venäjä on kärsinyt suuria tappioita ja yrittää tuhota puolustajat raskailla pommituksilla.

Lähes 11 neliökilometrin laajuinen Azovstalin terästehdaskompleksi on lähes mahdoton valloitettavaksi. Sen tietävät jo Venäjän joukot, jotka ovat kärsineet huomattavia tappioita usean viikon kestäneessä Mariupolin piiritystaistelussa.

– Se on tosiaan sokkelo. Hyökkääjä joutuu tunkeutumaan alueelle, missä voidaan ampua joka suunnasta, myös ylhäältä, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri luonnehtii tehdasaluetta.

Artikkelin videolla Pekka Toveri kommentoi Mariupolin taistelua ISTV:n Ukraina-studiossa.

Satelliittikuvassa etualalla Azovstalin valtavaa tehdaskompleksin aluetta.

– Se on kolmiulotteinen taistelukenttä, joka on todella haastava hyökkääville joukoille. Puolustajalla on aina helpompaa. Se on ehtinyt valmistella ja tuntee maaston paremmin.

11 neliökilomerin alueelle levittäytyvät rakennukset, polttouunit, varastot, sokkelot, ja maanalaiset tilat ja tunnelit saattavat olla liian kova pala hyökkääjälle.

Kaikkia puolustajia on erittäin vaikea eliminoida. Heidän antautumisensa on epätodennäköistä, sillä se voi tietää varmaa kuolemaa.

Toveri arvioi, että ukrainalaisia taistelijoita on jäljellä vielä ”useampi tuhat”. Mariupolin puolustukseen on osallistunut Ukrainan merijalkaväen joukkoja, maavoimien prikaati ja sisäministeriön joukkoja. Näiden lisäksi terästehtaan tuntee päämajakseen pahamaineinen Azovin pataljona.

– Puolustavat joukot on saatu tungettua tehtaan alueelle. Venäjä keskittää sinne epäsuoraa tulta. Muutama päivä siten Tu-22 strategiset pommittajat pommittivat ukrainalaisten hallussa olevaa aluetta.

– Nyt sinne kaadetaan rautaa ja toivotaan, että saataisiin tuhottua ukrainalaiset ilman, että täytyy mennä liikaa lähitaisteluun, Toveri sanoo.

Venäjä iskee tehdasalueelle raskaalla tulella ohjuksin, tykistöllä sekä ilmapommituksin. Kaikkia maanalaisia tiloja ja tunneleita on mahdotonta tuhota.

Ukrainalaisjoukoilla ei ole mitään tietä ulos, kun heidän ampumatarvikkeensa ja ruokavaransa loppuvat. Toverin mukaan tehdasalueen ylle ei ehkä enää voida tehdä tavarantoimituslentoja.

Mariupolin ja varsinkin Azovin pataljoonan sinnittely on saanut presidentti Vladimir Putinin vaatimaan nopeaa ratkaisua kaikin mahdollisin keinoin.

Satamakaupunki olisi vasta ensimmäinen tärkeän ukrainalaisen kaupungin valtaus jo 55 päivää kestäneessä sodassa. Valtausta olisi mainio esitellä voitonpäivänä 9. toukokuuta.

Azovstalin rauta- ja teräskombinaatti on Euroopan suurimpia lajissaan. Tehtaan tuotanto on parhaimmillaan yli neljä miljoonaa tonnia terästä vuodessa.

Metinvest-yhtiöiden omistamat tehtaat ovat Ukrainan rikkaimman miehen Rinat Ahmetovin bisnes. Oligarkki on luvannut rakentaa tehtaansa ja koko Mariupolin uudelleen sodan jälkeen.

– Minulle Mariupol on aina ollut ukrainalainen kaupunki. Uskon, että urheat sotilaamme puolustavat kaupunkia vaikka ymmärrän, kuinka vaikeaa ja raskasta se on, Ahmetov sanoi uutistoimisto Reutersille.

Yllä olevalla videolla on Pekka Toverin Ukraina-studion analyysi kokonaisuudessaan (54 min).