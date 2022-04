Esimerkiksi Venäjän sotaharjoitukset ovat kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan enemmänkin harjoiteltuja näytöksiä.

Pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri oli tiistaina haastateltavana ISTV:n studiossa ja vastasi kysymyksiin Ukrainan sodan ajankohtaisesta tilanteesta.

Kansainvälinen järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota tutkiva OCCRP-ryhmä on pannut Venäjän hyökkäyksen epäonnistumiset maan armeijaa jäytävän korruption piikkiin.

Toverilta kysyttiin ISTV:n lähetyksessä, saavatko nämä väitteet lisää tuulta alleen Venäjän viimeaikaisista tappioista, kuten lippulaiva Moskvan uppoamisesta? Onko korruptio tärkeä tekijä Venäjän armeijan suorituskyvyn laskussa?

– Kyllä se varmasti on tärkeä tekijä, erityisesti kaluston suorituskyvyssä. Ei ole saatu mitä on kuviteltu. On ostettu maastokuorma-autoihin halpoja kiinalaisia kopiorenkaita, jotka hajoavat heti kun mennään tiestön ulkopuolelle. Tai ei ole modernisoitu läheskään kaikkia taistelupanssarivaunuja siihen tahtiin kuin pitäisi, tai niin hyvällä kalustolla kuin pitäisi.

Pekka Toverin mukaan korruptio on voinut syödä Venäjän armeijan kaluston suorituskykyä .

–On vain näytekappaleet moderneista viestintäjärjestelmistä, mutta niillä ei ole pystytty joukkoja kalustamaan täysin.

” Selkeästi venäläisten joukkojen osaaminen taktisella tasolla on aika heikkoa.

Suurimpana ongelmana Toveri pitää kuitenkin Venäjän joukkojen ja joukkojen-johtajien osaamattomuutta.

– Kyllä sitä nyt huonommallakin kalustolla pärjää, jos tietää mitä tekee. Selkeästi venäläisten joukkojen osaaminen taktisella tasolla on aika heikkoa. He häviävät ukrainalaisille koko ajan, eikä operaatioiden johtamisessakaan ole kauheasti kehumista tähän asti ollut.

Venäjän tuhoutunutta kalustoa Zalissyan kylässä Kiovan ulkopuolella 19. huhtikuuta.

Mistä osaamattomuus sitten kertoo, ja mistä se voi johtua?

Toveri muistuttaa, että Venäjän asevoimien armeija on rakennettu neuvostoarmeijan päälle. Sieltä tuli tietty toimintatapakulttuuri.

– Yksi toimintatapakulttuuri oli tosiaan se, että kaikki on säännelty hyvin tarkasti.

– Tehtiin vain se mitä käskettiin.

” Tässä näkee sen eron, mikä on diktatuurisella ja demokraattisella armeijalla.

Tämän kulttuurin muuttaminen sellaiseksi, että nyt pataljoonan komentajat tai jopa nuoret joukkueenjohtajat pystyisivät ajattelemaan itse ja toimimaan tarvittaessa itsenäisesti, ei tapahdu hetkessä – varsinkaan kun sitä ei harjoitella.

Toveri totesi, että yksittäisen sotilaankin pitäisi pystyä ottamaan ryhmänjohtajan vastuu, jos ryhmänjohtaja kaatuu. Venäjällä tämä ei Toverin mukaan välttämättä onnistu.

Venäjän suuret sotaharjoituksetkin ovat Toverin mukaan edelleen enemmänkin harjoiteltuja näytöksiä, joissa tehdään temppuja.

Ukrainan armeija puolestaan on rakennettu toimimaan hyvin toisenlaisella tavalla.

– Tässä näkee sen eron, mikä on diktatuurisella ja demokraattisella armeijalla.

Toveri muistutti myös, että Ukraina on käynyt sotaa jo kahdeksan vuotta ja oppinut käytännössä. Ukraina on saanut aiemmin tukea länsimailta etenkin länsimaisten kouluttajien muodossa.

– Se, mikä on ilmeisesti mennyt läpi, on että joukkoja on koulutettu, ja on tullut malleja, että miten tätä hommaa pitäisi tehdä, Toveri sanoi.