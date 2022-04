Kommentti: Kuvien voima sodassa on mahtava – näin mummosta tuli Venäjän propaganda-ase

Ukrainan historia osana Neuvostoliittoa on Venäjälle keskeinen hyökkäyssodan perustelu, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Video iäkkään pariskunnan ja ukrainalaisten sotilaiden kohtaamisesta on tiettävästi kuvattu Dmitrievkan kylässä Ukrainan itäosassa huhtikuun alkupuolella. Se on saanut nopeasti miljoonia katsojia sosiaalisessa mediassa.

Aluksi sotilaat yrittävät saada vanhaa miestä puhumaan pahaa Putinista ja Venäjän asevoimista. Mies kieltäytyy. Sitten vanha nainen ilmestyy kuvaruutuun, kädessään Neuvostoliiton punalippu. Hän tulee toivottamaan tervetulleeksi sotilaita, joita hän luulee venäläisiksi.

– Odotitteko meitä, sotilas kysyy.

– Totta kai odotimme, nainen vastaa.

Nainen kertoo kiitollisena, että hän on rukoillut sotilaiden, Putinin ja myös oman väkensä puolesta. Sotilaat tarjoavat naiselle ruokakassia, jonka tämä ottaa vastaan.

Kun sotilas astuu saappaillaan maassa olevan punalipun päälle, nainen ymmärtää tilanteen, kimpaantuu ja palauttaa ruokakassin takaisin.

– Vanhempani kuolivat tämän lipun puolesta, ja nyt te tallaatte sen maahan.

Nainen on saanut sosiaalisessa mediassa kutsumanimen ”Babushka Z.” Hänestä on jo tullut vahva ase Venäjän propagandasodassa Ukrainaa vastaan. Meemit ja piirroskuvat tilanteesta leviävät erilaisina versioina. Hänestä on juttuja myös perinteisessä mediassa.

Twitterissä esimerkiksi on paljon aineistoa babushkasta, muun muassa kuva hänestä Murmanskissa tehdyssä seinämaalauksessa. Toisessa kuvassa kaksi sotilasta käyttää babushkasta tehtyä hihamerkkiä.

Ukrainan lähellä sijaitsevassa Voronezhin kaupungissa babushkasta on puolestaan tehty puinen näköispatsas. Sometietojen mukaan babushka aiotaan hakea kunniavieraaksi kaupungissa järjestettävään Voitonpäivän paraatiin 9. toukokuuta – elleivät ukrainalaiset sitten ole tappaneet häntä. Sitäkin on epäilty.

On syytä panna merkille varjo, joka babushkalle on piirretty erilaisissa meemeissä. Se on Volgogradissa eli entisessä Stalingradissa sijaitsevan Äiti Synnyinmaa -voitonpatsaan varjo. Stalingradissa käytiin Suuren isänmaallisen sodan ratkaisutaistelu talvella 1942–1943, toisen maailmansodan käännekohta

Babushkan vertaaminen Äiti Synnyinmaahan on todella vahvaa symboliikkaa. Videoon on näin saatu Neuvostoliiton – vanhojen aikojen – hyvyys ja ukrainalaisten pahuus.

Punalippu esiintyi hiljattain myös Venäjän television ykköskanavan Rossija 1:n lähetyksessä. Tässä esityksessä neuvostoliittolainen ilosanoma on nostettu valtiolliselle tasolle, perustelemaan Venäjän hyökkäyssotaa.

Russian Media Monitor -sivuston tutkijan Julia Davisin käännöksen mukaan Venäjän valtionduuman kansanedustaja valottaa televisiossa aatteellista taustaa sille, että venäläissotilaat käyttävät punalippuja Ukrainan taistelukentillä.

Kansanedustaja kommentoi kuvia, joissa venäläissotilaat poistavat Ukrainan lipun tehtaan savupiipusta Mariupolissa ja laittavat tilalle Neuvostoliiton lipun. Hänen mukaansa meneillään on ideologinen sota, jonka psykologiaa on syytä ymmärtää.

Selityksen mukaan ”suvereenin valtion kansalaisen” on vaikea hyväksyä sitä, että hänen maahansa tuotaisiin ulkopuolelta toisen valtion lippu – siis Venäjän – vaikka lippu tulisikin ”entisestä veljesmaasta”.

– Mutta tämä Neuvostoliiton lippu on tunnus, joka yhdistää, erityisesti tänä vuonna, jolloin me juhlimme suuren Neuvostoliiton syntymän 100-vuotispäivää. Meillä on nyt hyvä tilaisuus saavuttaa tänä juhlavuonna Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansoja koskeva keskeinen tavoitteemme, jotka natsismista vapautuneina voivat jälleen yhdistyä, edustaja sanoo.

Siinähän se Venäjän hyökkäyssodan tavoite tuli kerrattua. Koota kasaan vuonna 1922 perustettu Neuvostoliitto, jonka hajoamista Putin on kuvannut viime vuosisadan suurimmaksi geopoliittiseksi virheeksi.

Kansanedustaja tölväisi Rossija 1:n lähetyksessä Baltian maita ja Moldovaa, jotka ovat hänen mukaansa ”unohtaneet historiansa”. Tällä logiikalla ne ovat siis Venäjän aggression seuraavia kohteita. Tälle voiman logiikalle sopii sekin, että Neuvostoliiton palautustalkoisiin otetaan tarvittaessa mukaan myös ukrainalaiset babushkat.