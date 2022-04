Koronapandemia on saanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin eristäytymään entistä enemmän omaan kuplaansa, arvioi tutkija Jussi Lassila.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt pian kahden kuukauden ajan. Venäjän presidentin Vladimir Putinin käytöksessä on kuitenkin ollut havaittavissa muutoksia jo ennen sodan alkua.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila nimeää koronapandemian alun selkeäksi käännekohdaksi, joka muutti Putinia.

– Sota on varmasti syventänyt Putinin piirteitä ja taipumuksia, joiden olemassaolo on jo tiedetty. Hyökkäyspäätöksen tekemiseen on vaikuttanut eristäytyminen, joka johtuu osittain koronapandemiasta. On vaikea sanoa, olisiko hyökkäykseen lähdetty, jos koronaa ei olisi, Lassila pohtii.

Lassilan arvion mukaan Putin on vähitellen irtautunut lähipiirinsä palautemekanismista, jota hän on todennäköisesti aiemmin päätöksenteossaan kuunnellut. Nyt johtajan käsitys asioiden todellisesta laidasta on vääristynyt ja harhainen.

Hallinnollinen eliitti tietää Putinin haluttomuuden ottaa vastaan kriittisiä arvioita, minkä vuoksi presidentille kerrotaan lähinnä se tieto, jonka hän haluaa kuulla.

– Toiminta on mennyt yhä enemmän yes-mies -tyyliseen suuntaan. On vaikea sanoa, mikä on Putinin tämän hetken käsitys sotilasoperaation etenemisestä Ukrainassa, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan koronapandemia liittyy myös siihen, miksi Putinin julkiset esiintymiset ovat olleet viime aikoina vähäisiä. Tutkija arvioi, että Putin kammoaa ympäristöään joko terveydentilaansa tai vainoharhaisuuteensa liittyvien asioiden vuoksi.

– Aiemmin Putin hakeutui itse julkisuuteen, mutta nyt hän hoitaa asiansa tiedottajansa kautta. Tämä on merkittävä muutos verrattuna aiempaan Putiniin. Sitä ei voi tietää, pelkääkö hän salamurhaa vai koronatartuntaa, Lassila sanoo.

Putinin varotoimet koronaan liittyen ovat herättäneet mediassa laajalti huomiota. Pitkät neuvottelupöydät ja tapaamisiin tulevien henkilöiden terveydentilan tarkastaminen kuuluvat tartuntaa karttavan Putinin varotoimenpiteisiin.

Lassilan mukaan sota ei ole varsinaisesti vaikuttanut Putinin päätöksentekokykyyn, vaan se on pikemminkin osoittanut, että presidentin tekemät päätökset ovat olleet huonoja jo pitkään.

– Oma tulkintani on se, että tämä on vääjäämätön seuraus palautemekanismien täydellisestä puutteesta, Lassila sanoo.

– Putin näkee itsensä korvaamattomana ja hänen todellisuudentajunsa on vääristynyt. Sota on Venäjän päätöksentekojärjestelmän kroonisten vaikeuksien huipentuma.

Lassilan mukaan ennemmin tai myöhemmin eteen tulee tilanne, jossa Putinille on pakko kertoa julkisesti se, että sotilasoperaatio Ukrainassa ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Sodan tavoitteet ovat jo muuttuneet alkuperäisestä Kiovan ja koko Ukrainan valtaamisesta maltillisemmiksi.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mukaan Putin uskoo sinisilmäisesti neuvonantajiensa kertomuksia siitä, että operaatio Ukrainassa olisi ollut helppo tehtävä Venäjälle. Smith arvioi Putinia ISTV:n Ukraina-studiossa maaliskuun lopussa.

– Kokonaisuus ei missään tapauksessa ole Putinille miellyttävä. Hiukan ehkä liikaa on jäänyt Syyrian sotakokemuksesta sellaista uskoa, että Venäjän armeija olisi kykeneväisempi kuin se onkaan, Smith sanoi.

Smith kertoo, että hänelle on jäänyt Putinista kuva miehenä, joka vie suunnitelmansa eteenpäin lopputuloksesta riippumatta.

– Putin ei helposti unohda asioita. Voisi sanoa, että hän on pitkävihainen tai hyvin itsepäinen. Kun hän kerran on asettanut jonkin tavoitteen, niin vaikka kärsiikin tappioita, niin sitä viedään hyvin määrätietoisesti eteenpäin, Smith kertoi.

Jussi Lassilan mukaan Putinin tyyliin kuuluu kovakin uhkailu ja panosten nostaminen, jotka eivät kuitenkaan välttämättä takaa konkreettisia tekoja. Pelko kemiallisten aseiden ja ydinaseiden käytön uhasta on hiipinyt Eurooppaan, mutta Lassilan mukaan kynnys aseiden käyttämiseen on korkea.

– Myös Kiina, jonka varaan Putin vielä laskee, voisi tuomita ydin- tai kemiallisten aseiden käyttäminen. Kyse on pikemminkin retoriikasta ja uhkailusta. Olisi voinut olettaa, että tällaista ydinaseilla uhkailua olisi ollut enemmänkin, Lassila sanoo.

Myös Hanna Smithin mukaan pelottelu ja uhkailu kuuluvat Putinin tyyliin.

– Häneltä pääsee välillä hyvin voimallisia ilmauksia, jopa halveksuntaa. Putinista on koko ajan nähty tätä puolta, joskus aikaisemmin se tuli vain välillä pinnalle. Hänen persoonallisuudessaan on hyvin jyrkkä näkemys.