Kommentti: Rauhantekijät katosivat – nyt vain aseet puhuvat tulevasta Ukrainasta

Venäjän raakuudet pysäyttivät diplomatian, mutta senkin aika tulee vielä, uskoo erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Rauhantekijät katosivat, Ukrainassa puhuvat enää sodan komentajat.

Kun Venäjä käynnisti sotansa Ukrainaa vastaan, diplomatialla yritettiin tosissaan saada aikaan nopea rauha. Kremlin puhelin kilisi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tavoitellessa Venäjän Vladimir Putinia.

Israel ja Turkki pyrkivät välittämään rauhaa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Ukrainan Dmytro Kuleba tapasivat Turkissa.

Diplomatia on hiljennyt. Syynä on Venäjän joukkojen hirmutekojen paljastuminen Butshassa ja muualla Kiovan ympäristössä. Maripolin viimeisiä puolustajia pommitetaan armotta. Itä-Ukrainassa on käynnistymässä Venäjän suurhyökkäys.

Macron ei enää soittele Putinille, vaikka pitää yhteydenottoa yhä mahdollisena, jos tilanne sitä vaalii. Muutama vuosi sitten Macron puhui, että Venäjä piti lähellä Eurooppaa, jotta se ei liittoutuisi Kiinan kanssa. Nyt tätä toistelee enää hänen kilpailijansa presidentinvaalissa, Marine Le Pen.

Kasvokkain Euroopan johtajista Putinin on lähiaikoina tavannut vain Itävallan liittokansleri Karl Nehammer. Nehammerin mukaan tapaaminen ”ei ollut ystävällinen”.

Ukrainan intoa neuvotella rauhasta vähentävät sen voitot sodassa. Venäläiset ajettiin Kiovan lähistöltä ja sotalaiva Moskva upotettiin. Venäjä ei enää vaikuttanut voittamattomalta.

Äänekkäimmät Ukrainan taistelun tukijat ovat englanninkieliset Nato-maat. Tässäkin on muutos. Ennen Venäjän hyökkäystä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden uhrasi paljon aikaa Putinin turhaan rahoitteluun.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain ja Britannian kannalta erittäin onnistuneelta ratkaisulta näyttää Ukrainan aseistaminen suoraan ja Natoon kuuluvien entisten itäblokin maiden vanhoilla neuvostoaseilla. Aseapua antavat tietysti muutkin Euroopan maat kuten Suomi.

Biden ja ennen kaikkea Britannian pääministeri Boris Johnson ovat ottaneet kunniaa siitä, että kova linja Venäjää vastaan puree.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi palkitsee sotilaitaan. Voitot vähentävät Ukrainan halua neuvotella itselleen kovista rauhanehdoista.

Ukrainassa puhutaan nyt voitosta sodassa. On kuitenkin hiukan epäselvää mitä sillä tarkoitetaan.

Riittääkö voitoksi Itä-Ukrainassa odotetun hyökkäyksen pysäyttäminen, Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden valtaaminen vai peräti miehittäjän ajaminen Krimiltä?

Se vaatisi, että sotaonni olisi jatkuvasti myötä Ukrainalle ja lännen aseapu katkeamatonta. Silti sota olisi pitkä.

Sen jaloissa on koko ajan satojatuhansia ukrainalaisia siviilejä. Venäjä pommittaa läntistä Lviviäkin näyttääkseen, että sen uhka ulottuu koko Ukrainaan.

Jos välitön uhka Venäjän etenemisestä hellittäisi sekä Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä että hänen tukijoillaan lännessä olisi intressi käynnistää diplomatia uudestaan.

Vaikein pala nieltäväksi on, että neuvottelut pitää yhä käydä presidentti Putinin hallinnon kanssa.

Venäjän alkuperäinen päämäärä oli mitä ilmeisemmin koko Ukrainan miehittäminen ja sen itsenäisyyden tuhoaminen ainakin käytännössä. Kiovan lähistöllä ehdittiin toteuttamaan koko maata varten laadittuja tappolistoja paikallisen vastarinnan mahdollisista järjestäjistä.

Kun tässä ei onnistuttu, Venäjä yrittää nyt ottaa Ukrainan itäosat. Siihen suostuminen Ukrainan voittojen jälkeen on Zelenskyille mahdoton hyväksyä.

Tulevana keväänä ja kesänä Ukrainan tulevaisuus ratkaistaan panssareilla. Mutta joskus on taas diplomatiankin aika.