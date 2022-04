Zelenskyi: ”Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbasista”

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainan itäosissa maanantaina, kertoivat lukuisat ukrainalaisviranomaiset.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Telegram-tilillään Venäjän suurhyökkäyksen Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle alkaneen.

Zelenskyi kirjoittaa Telegramissa, että Venäjä on pidemmän aikaa valmistellut hyökkäystä. Zelenskyin mukaan suuri osa Venäjän armeijasta on nyt keskittynyt hyökkäysoperaatioon.

– Voimme todeta, että Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbasista, johon he ovat valmistautuneet. Merkittävä osa Venäjän armeijan joukoista on nyt keskittynyt tähän hyökkäykseen. Riippumatta siitä, kuinka monta sotilasta sinne heitetään, me taistelemme, puolustamme itseämme. Teemme sen joka päivä, Zelenskyi sanoi.

Myös Ukrainan turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov kertoi Venäjän aloittaneen hyökkäykset Itä-Ukrainassa maanantaina.

Hänen mukaansa venäläisjoukot yrittivät murtautua ukrainalaispuolustuksen läpi Donetskin, Luhanskin ja Harkovan alueiden etulinjoilla.

– He yrittivät aloittaa hyökkäyksen aktiivisen vaiheen tänään aamulla, Danilov kertoi Reutersin mukaan.

Donetskin aluejohtajan mukaan alueella kuoli neljä siviiliä maanantaina.

Itä-Ukrainan hyökkäyksiin viitaten, Ukrainan presidentin henkilöstöpäällikkö totesi maanantai-iltana sodan toisen vaiheen nyt alkaneen.

Ukrainan pääesikunnan ja puolustusministeriön arvioiden mukaan Venäjä pyrkii saamaan koko Donetskin ja Luhanskin alueet haltuun. Venäjä pyrkii niiden kautta avaamaan maayhteyden Venäjältä Krimin niemimaalle.