Ajatushautomo: Mariupol on jo venäläisjoukkojen hallussa

Yhdysvaltalainen ISW-ajatushautomo arvioi, että kaupungissa olisi jäljellä enää vain muutamia aktiivisia ukrainalaisten puolustusjoukkoja.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of Sar (ISW) arvioi sunnuntaina tekemässään raportissa, että satamakaupunki Mariupol olisi jo kokonaan venäläisjoukkojen hallussa, vaikka ukrainalaisviranomaiset ovat kertoneet julkisuuteen muuta.

ISW:n arvio perustuu venäläisten lauantaina 16. huhtikuuta julkaisemaan videomateriaaliin, jonka mukaan venäläisjoukot pitävät hallussaan jo kaupungin avainpaikkoja.

Raportissa kerrotaan, että kaupungissa saattaa edelleen olla joitain aktiivisia ukrainalaisjoukkoja ainakin Azovstalin tehtaan alueella, mutta venäläisten arvioidaan saavan tulevien päivien aikana kukistavan nämäkin joukot.

Kaksi ihmistä käveli vaurioituneen talon ohi Mariupolissa. Kuva otettu 18. huhtikuuta.

Venäläissotilaat todennäköisesti yrittävät pakottaa jäljellä olevat puolustajat antautumaan, mutta ISW:n arvion mukaan viimeiset ukrainalaisjoukot seisovat riveissään sitkeästi. Tämän viimeisen hyökkäyksen satamakaupungin valtaamiseksi arvioidaan maksavan Venäjälle kalliisti.

Ukrainan puolustusministeriön tiedottaja kertoi maanantaina Reutersin mukaan, että Mariupolin tilanne on "erittäin hankala", mutta kaupunki ei kuitenkaan vielä ole täysin venäläisjoukkojen hallussa. Kaupungin viimeaikaiset pommitukset ovat tiedottajan mukaan kasvaneet 50 prosentilla ja niiden kohteena on yhä useammin ollut kaupungin infrastruktuuri.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on todennut CBS:lle antamassaan lausunnossa, että Mariupolin kaupunkia ei enää ole.