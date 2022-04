Mistä on kyse Ruotsissa pääsiäisenä riehuneissa mellakoissa? 4 keskeistä kysymystä ja vastausta

Ruotsissa on mellakoitu väkivaltaisesti läpi pääsiäisen. Mellakoiden kipinänä on toiminut provokaatiokiertueelle Ruotsiin lähtenyt tanskalaispoliitikko.

Pääsiäisrauhasta ei ole ollut tietoakaan useassa Ruotsin kaupungissa, kun viime viikon torstaina alkaneet väkivaltaiset mellakat jatkuivat läpi viikonlopun ympäri maata.

Mellakoissa on loukkaantunut lukuisia poliiseja sekä siviilejä. Autoja on poltettu ja Malmössä jopa koulu sytytettiin palamaan.

Mellakoiden katalyyttinä on pääsiäisen alla Ruotsin kiertueelle lähtenyt tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan.

Ilotulitteet paukkuivat Malmön yössä.

Mitä on tapahtunut?

Mellakat alkoivat torstaina Linköpingissä sekä Norrköpingissä ja jatkuivat perjantaina Tukholmassa sekä Örebrossa. Lauantaina levottomuudet levisivät Malmöhön ja Landskronaan.

Sunnuntaina Malmön Rosengårdin kaupunginosassa mellakoitsijat ottivat poliisin kanssa yhteen pitkälle maanantaiaamuyöhön.

Kaoottiseksi kuvailluissa yhteenotoissa on loukkaantunut maanantaihin mennessä 26 poliisia ja 14 siviiliä. Ainakin 40 ihmistä on pidätetty mellakoihin liittyen. Noin parikymmentä poliisiautoa on vaurioitunut.

Mielenosoittajat ovat käyttäneet aseinaan pääasiassa kiviä, joita on heitelty poliiseja sekä poliisiajoneuvoja kohti. Lisäksi poliiseja on heitelty polttopulloilla.

Mellakoitsijat heittelivät poliiseja kivillä Örebrossa.

Luodit ovat viuhuneet poliisin suunnalta. Sunnuntaina kolme ihmistä loukkaantui Norrköpingissä poliisin ammuttua varoituslaukauksia.

Tuhopolttoja on nähty ympäri maata. Roskakatoksia, roska-astioita, henkilö- ja poliisiautoja on sytytetty tuleen. Lauantaina Malmössä heitettiin palava esine matkustajia kuljettaneeseen bussiin.

Bussi saatiin evakuoitua ilman henkilövahinkoja, mutta ajoneuvo tuhoutui palossa. Sunnuntaiyönä Rosengårdin kaupunginosassa sytytettiin tuleen koulu.

Mistä mellakat johtuvat?

Mellakat ovat lähteneet liikkeelle vastamielenosoituksina tanskalaisen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludanin Ruotsin-kiertueelle. Paludanilla on ollut tapana polttaa tilaisuuksissaan islamin pyhiä kirjoja Koraaneja.

Mellakat roihahtivat torstaina Linköpingissä ensimmäistä kertaa, kun Paludanin Stram Kurs (Kova linja) -puolue oli järjestämässä mielenosoitusta Skaggetorpin kaupunginosassa, missä yli puolet asukkaista on ulkomaalaistaustaisia. Paludanin järjestämä mielenosoitus ei ehtinyt alkaa ennen kuin vastamielenosoitus äityi mellakaksi.

Perjantaina Stram Kurs -puolueen tapahtumassa poltettiin Koraani Tukholmassa, ja tästä seurasi levottomuuksia. Örebron kaupungissa piti järjestää samankaltainen tapahtuma perjantai-iltapäivänä, mutta sekään ei ehtinyt alkaa ennen kuin tilanne äityi väkivaltaiseksi ja poliisi hajotti väkijoukon.

Tanskalaispoliitikko Paludan ei ole saapunut paikalle kaikkiin ilmoittamiinsa tapahtumiin pääsiäisviikonlopun aikana. Sunnuntaina hän ei saapunut yhteenkään etukäteen ilmoitetuista tapahtumista vaan kirjoitti Facebook-tilillään päättäneensä perua mielenilmauksensa siltä päivältä.

Malmössä paloi henkilöautojen lisäksi bussi.

Ruotsin poliisi epäili sunnuntaina, ettei Paludan koskaan aikonutkaan saapua paikalle perumiinsa tapahtumiin. Mielenosoituksille Paludan oli saanut poliisilta luvan.

Poliisi kuitenkin epäilee, ettei tanskalaispoliitikko ole ollut mellakoiden pääkohde.

– Monikin asia puhuu sen puolesta, että poliisi oli kohteena, ei niinkään tapahtumien järjestäjä, Ruotsin poliisijohtoon kuuluva Jonas Hysing sanoi maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ruotsin poliisin tietojen mukaan vihaa lietsotaan poliisia vastaan sosiaalisessa mediassa. Hysing sanoi, että osa sosiaalisessa mediassa esiintyvästä mellakointiin yllyttävästä viestinnästä on tullut Ruotsin ulkopuolelta.

Ketkä mellakoivat?

Mellakoihin on osallistunut suhteellisen pieni, mutta tuhoisa joukko ihmisiä. Mellakoiden koot ovat Ruotsin poliisin mukaan olleet keskimäärin noin 200 ihmisen luokkaa.

Maanantain tiedotustilaisuudessa Anders Thornberg sanoi mellakoilla olevan vahva yhteys Ruotsissa operoiviin jengeihin, uutisoi SVT. Pääsiäisen aikana nähty väkivalta ei Thornbergin mukaan muistuta perinteisiä vastamielenosoituksia.

– He yrittivät tappaa poliiseja, Thornberg totesi tiedotustilaisuudessa.

– Tällä ei ole mitään tekemistä mielenosoitusten kanssa, vaan kyseessä on anteeksiantamaton hyökkäys yhteiskuntaa ja demokratiaamme kohtaan, hän latasi.

Tie katkaistiin puita polttamalla Norrköpingissä.

Mellakoista kuvatulla video- ja kuvamateriaalilla näkyy pääasiassa nuoria miehiä. Myös alaikäisiä on otettu kiinni. Aftonbladetin mukaan sunnuntaina Norrköpingin ja Linköpingin kaupungeissa pidätettiin yhteensä 25 ihmistä, joista neljä oli alle 18-vuotiaita.

Dagens Nyheterin haastattelema kriminologian tutkija Manne Gerell sanoo, että monet mellakoitsijat ovat olleet nuoria maahanmuuttajataustaisia miehiä ja poikia, jotka asuvat köyhillä alueilla. Muitakin osanottajia on tosin ollut mukana, Gerell sanoo.

Kuka on Rasmus Paludan?

Tanskalainen Paludan tunnetaan äärioikeistolaisena poliitikkona, joka järjestää provosoivia mielenosoituksiaan maahanmuuttajavoittoisilla asuinalueilla.

40-vuotias Paludan on muun muassa tuomittu kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan rasististen lausuntojensa takia. Paludan on myös istunut vankilassa tuomioidensa johdosta. Ammatiltaan hän on asianajaja.

Tanskasta kotoisin oleva Rasmus Paludan matkusti Ruotsiin provokaatiomielessä. Kuva parlamenttivaaleista vuodelta 2019.

Paludan perusti Stram Kurs -puolueen vuonna 2017 ja toimii sen puheenjohtajana. Oman puolueen hän perusti saatuaan islaminvastaisten lausuntojensa vuoksi potkut Nye Bourgeoise -puolueesta, johon hän oli samana vuonna liittynyt.

Koraanien polttamisen lisäksi Paludanin järjestämissä tapahtumissa on esitelty profeetta Muhammedin kuvia, minkä monet muslimiväestöön kuuluvat kokevat loukkaavana.

Vuonna 2020 Paludan yritti vastaavaa vierailua Ruotsiin, mutta poliisilta ei herunut lupia suunnitelluille tapahtumille eri puolilla Tukholmaa. Tällöin todettiin, että tapahtumat olisivat uhka yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle.

Samalla Paludanilta evättiin maahan pääsy kahdeksi vuodeksi, mutta hän sai kierrettyä kieltoa hankkimalla Ruotsin kansalaisuuden, kertoo Aftonbladet. Hänen isänsä on kotoisin Ruotsista.

Kaksi vuotta sitten lupia ei herunut, mutta tällä kertaa ne kuitenkin annettiin. Lupien antamista poliisi perusteli painottamalla, että sanan- ja ilmaisunvapauden rajoittaminen vaatii erittäin painavia perusteita.