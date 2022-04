Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi, mistä eri asioista Venäjän sotatappiot saattavat kieliä.

Venäjä on kärsinyt raskaita tappioita sodassaan Ukrainassa.

Viime viikolla Venäjän uutisoitiin menettäneen sodassa yhden suurimmista sota-aluksistaan sekä jälleen yhden kenraalin.

Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskva upposi torstaina. Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby arvioi uutiskanava CNN:lle, että Moskvan uppoaminen on kova isku laivaston vahvuudelle Mustallamerellä. Ohjusristeilijän menetyksen on arvioitu olleen suuri isku Venäjälle myös symbolisesti.

Raskaasti aseistettu Slava-luokan risteilijä oli BBC:n mukaan Venäjän merivoimien kolmanneksi suurin aktiivikäytössä oleva alus.

Moskva oli Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaiva. Kuva Sevastopolista 2013.

Länsimaiden mukaan laivan upotti Ukrainan ohjusisku. Venäjä puolestaan on väittänyt, että laivalla syttyi tulipalo, joka levisi ammusvarastoon, ja alus upposi, kun sitä yritettiin hinata myrskyssä vaurioituneena satamaan.

Lauantaina uutisoitiin, että venäläinen kenraalimajuri Vladimir Frolov on saanut surmansa Ukrainan sodassa. Hän toimi Venäjän 8. armeijakunnan apulaiskomentajana.

Venäläinen kenraalimajuri Vladimir Frolov.

Tätä ennen myös seitsemän muun Venäjän kenraalin on arvioitu kuolleen tähän mennessä Venäjän helmikuussa aloittamassa hyökkäyssodassa.

Useiden arvioiden mukaan Venäjän joukot ovat lisäksi kärsineet merkittäviä miehistö- ja kalustotappioita lähes kaksi kuukautta jatkuneessa hyökkäyksessään Ukrainaan.

Varmistettuja ja tarkkoja lukuja kuolleiden venäläissotilaiden lukumäärästä ei ole tiedossa, mutta esimerkiksi 24. maaliskuuta Nato arvioi, että Venäjä olisi menettänyt 7 000–15 000 sotilasta.

Venäjä julkaisi lauantaina videon, jossa kerrottiin esiintyvän Moskvan miehistön jäseniä.

Mistä Venäjän raskaiksi arvioidut tappiot kertovat?

Sotatieteiden dosentti, yliopistonlehtori Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta näkee, että kyse on monien syiden summasta.

Menehtyneet venäläiskenraalit ja sotalaiva Moskvan uppoaminen ovat Käihkön mukaan jälleen merkkejä siitä, että Venäjällä näyttää olevan isoja ongelmia sodassa: niin logistisia ongelmia, moraaliongelmia kuin taktisiakin ongelmia.

– Kaikki tappiot kertovat toisaalta Ukrainan kovasta vastarinnasta, toisaalta siitä, että he ovat saaneet länsimailta hyvin paljon asetukea, mikä on välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa. Mutta yhtä lailla tappiot kertovat siitä, että Venäjän armeija ei ole läheskään niin vahva, kuin mitä olimme kuvitelleet.

Käihkö muistuttaa, että kummallakaan osapuolella ei ole intressiä puhua omista sotatappioistaan, ja samoin kuin Venäjän tarkat tappiot, myöskään luvut Ukrainan tarkoista tappioista eivät ole tiedossa.

Uponneelle venäläiselle lippulaiva Moskvalle pidettiin muistotilaisuus Krimillä Sevastopolin kaupungissa viime perjantaina.

Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka suuri osa Moskva-ohjusristeilijän miehistöstä menehtyi. Käihkön mukaan Moskvan uppoaminen on joka tapauksessa todennäköisesti suurin yksittäinen tappio Venäjälle sodassa tähän mennessä.

– On arvioitu, että tämä laiva on maksanut noin 750 miljoonaa dollaria, joten rahallisesti tämä on suurin tappio Venäjälle tähän mennessä sodassa. Ja siihen lisäksi mahdollinen ihmishenkien menetys.

” Venäjän armeija ei ole läheskään niin vahva, kuin mitä olimme kuvitelleet.

Käihkö sanoo, että Venäjällä näyttäisi olevan ongelmia muun muassa komentoketjussa. Yhden tulkinnan mukaan venäläisten kenraalien kuolemat kertovat siitä, että Venäjän sotilasjohtojärjestelmä on edelleen hyvin vanhanaikainen ja hierarkinen.

– Ei siellä ole sellaista aliupseeristoa kuin esimerkiksi meillä, joka pystyy itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia, joita kentällä tulee vastaan. Vaan jos tulee ongelmia, niin näyttäisi, että sinne pitää jonkun korkeamman herran mennä ratkomaan niitä.

– Totta kai siinä on omat riskinsä, ja muun muassa sen takia näitä kenraalejakin on oletettavasti sitten kuollut näin paljon.

Tätä kaikkea Käihkö pitää isona kontrastina sille, mitä Ukrainan puolella tapahtuu.

– Sekä ukrainalainen yhteiskunta että Ukrainan armeija ovat paljon horisontaalisempia. Eli sotilaat pystyvät tarvittaessa toimimaan itsenäisemmin pienemmissä ryhmissä.

” Suuri poliittinen virhearviointi on tapahtunut ihan sodan alussa.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti, yliopistonlehtori Ilmari Käihkö kertoo, että kummallakaan osapuolella ei ole intressejä kertoa tarkkoja kuolinlukuja.

Strategiatasolla yksi ongelma vaikuttaisi Käihkön mukaan olleen poliittinen arvio ja se, että Venäjä lähti sotaan huonolla tilannearviolla ja strategialla.

Käihkö muistuttaa Ukrainan varautuneen sotaan kahdeksan vuotta, joiden aikana maassa oli käynnissä pienimuotoisempi sota ja satoja tuhansia ihmisiä oli jo rintamalla.

Käihkö uskoo, että Venäjä ei sotaan lähtiessään selvästikään odottanut niin suurta vastarintaa kuin se, jollaista se on Ukrainan joukoilta kohdannut.

– Eli suuri poliittinen virhearviointi on tapahtunut ihan sodan alussa. Venäjällä on ollut ylioptimistiset arviot siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu sen jälkeen, kun venäläisjoukot tulevat sinne.

– Näyttää siltä, että Putinille olisi annettu hyvin ruusuisia arvioita. Ja toisaalta, onhan Putin ilmeisesti ollut eristyksissä koronapandemian aikana, joten kosketuspinta oikeaan maailmaan ei ole varmaan hirveän vahva.

Tuhoutuneita Venäjän tankkeja kuvattuna Buzovan lähistöllä, Kiovan länsipuolella. Kuva otettu 10. huhtikuuta.

Käihkö pitää myös mahdollisena, että poliitikot olisivat Venäjällä jyränneet sotilasjohtoa, jolloin sotilasjohto olisi joutunut tekemään sotasuunnitelmia epärealistisen poliittisen tilanteen ja aikataulun puitteissa.

– Venäjä ei myöskään valmistanut sotilaitaan tähän sotaan hirveästi, koska odotettiin, että ukrainalaiset eivät tee vastarintaa. On tullut tietoja siitä, että osa venäläissotilaista ei esimerkiksi tiennyt, että he hyökkäävät Ukrainaan, ja sitten he huomasivat olevansa Ukrainassa.

– Jos sotilaat eivät tiedä miksi he sotivat, niin ei moraalikaan varmasti ole hirveän korkea.

” Venäjällä laajamittainen korruptio on varmasti vaikuttanut asevoimien uudistukseen.

Venäjä on pitkään modernisoinut asevoimiaan. Käihkö sanoo, että modernisointi ei näyttäisi olleen niin onnistunutta, kuin mitä Venäjä lienee halunnut maailmalle uskotella.

– Armeija peilaa yhteiskuntaa, ja esimerkiksi Venäjällä laajamittainen korruptio on varmasti vaikuttanut asevoimien uudistukseen. Suuri osa rahoista, mitä Venäjällä on pistetty asevoimien modernisaatioon ei varmasti ole saanut aikaan sitä efektiä mitä on toivottu.

Käihkön mukaan lisäksi voisi kuvitella Venäjän presidentti Vladimir Putinin suhtautuneen tietyllä varauksella tai epäluulolla maansa armeijaa kohtaan.

– Hän itse tulee FSB:stä, joten hän luottaa niihin tyyppeihin. Mutta armeijahan on jokaisessa yhteiskunnassa se taho, jolla on suurimmat aseet. Diktatuureissa se voi olla valtaapitäville suuri vaara. Armeija toisaalta puolustaa maata, mutta voi halutessaan myös ottaa vallan.