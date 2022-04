Ukraina sanoo Venäjän haluavan ”tehdä lopun Donbassista”

Mariupolin kaupungissa siviilit ovat YK:n mukaan nälänhädän partaalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää halusta tuhota koko Donbassin alue Itä-Ukrainassa. Samanlaisia syytöksiä Ukrainan päättäjät ovat esittäneet satamakaupunki Mariupolista.

Ukrainan viranomaiset ovat vedonneet Donbassissa oleviin ihmisiin, jotta nämä pakenisivat Venäjän suurhyökkäystä Ukrainan länsiosiin. Sunnuntai-illan lausunnossaan Zelenskyi sanoi Venäjän haluavan ”kirjaimellisesti tehdä lopun Donbassista ja tuhota sen”.

Venäjä pyrkii nyt ottamaan hallintaansa sekä Donbassin että Mariupolin ja luomaan maayhteyden jo itseensä liittämälleen Krimin niemimaalle.

Ukraina on vannonut puolustavansa Mariupolia. Sunnuntaina Venäjä ilmoitti, että jäljellä olevien ukrainalaisjoukkojen on laskettava aseensa ja antauduttava Mariupolissa, mutta näin ei tapahtunut.

Mariupolista on tullut symboli Ukrainan vimmaiselle vastustukselle Venäjän hyökättyä maahan helmikuun 24. päivänä.

Ukrainan joukkoihin kuuluva mies partioi Popasnassa 14. huhtikuuta.

Venäjän iskut ovat jatkuneet myös muualla maassa, ja hyökkääjä on tehnyt ilmaiskuja esimerkiksi pääkaupunki Kiovan alueella sijaitseviin sotatarviketehtaisiin. Monissa iskuissa eri puolilta maata on raportoitu kuolonuhreista ja haavoittuneista.

Sunnuntaina Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk ilmoitti, että Venäjän joukkojen kanssa ei ollut saatu aikaan sopua humanitaarisista käytävistä, joten evakuoinnit piti keskeyttää päiväksi. Luhanskin viranomaiset kertoivat ukrainalaismedialle, että joitakin kymmeniä ihmisiä kuitenkin evakuoitiin vaarasta huolimatta.

YK:n ruokaohjelma WFP on sanonut, että yli 100 000 siviiliä Mariupolissa on nälänhädän partaalla eikä vettä ja lämmitystä ole. Siviilien tilannetta kaupungissa on useaan otteeseen kuvailtu katastrofaaliseksi, ja Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet dokumentoivansa todisteita Venäjän epäillyistä sotarikoksista kaupungissa Haagiin toimitettavaksi.

Ukrainan pohjoisosista vetäytyneet Venäjän joukot jättivät jälkeensä valtavaa tuhoa ja siviilien ruumiita. Butshan kaupungin pormestari on sanonut venäläissotilaiden raiskanneen niin miehiä, naisia kuin lapsiakin.

Presidentti Zelenskyi kertoi viikonloppuna CNN:n haastattelussa, että hän on kutsunut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Ukrainaan todistamaan omin silmin Venäjän tekemää ”kansanmurhaa”. Macron on itse välttänyt termin käyttöä.

BBC:lle viime viikolla antamassaan haastattelussa Zelenskyi kertoi pitävänsä Macronin kanssa tiiviisti yhteyttä. Ranska on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.

Zelenskyi on pyytänyt länsimaita toimittamaan Ukrainalle välittömästi lisää raskasta aseistusta. Venäjä on varoittanut Yhdysvaltoja seurauksista, jos maa toimittaa Ukrainalle asejärjestelmiä.