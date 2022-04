Ruotsin mellakat jatkuneet koko pääsiäisen, SVT: 17 poliisia loukkaantunut

Tilannetta Malmön Rosengårdissa kuvailtiin yöllä kaoottiseksi.

Väkivaltaisiksi yltynyt mellakointi on jatkunut eri puolilla Ruotsia koko pääsiäisviikonlopun. Mellakoissa on poltettu autoja ja ihmisiä on loukkaantunut.

Ruotsalaismedian mukaan tilanne yltyi Malmön Rosengårdin kaupunginosassa sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä kaoottiseksi.

Aftonbladet kertoo, että Rosengårdissa poliisia heitettiin kivillä, ja mellakoitsijat ovat sytyttäneet tuleen autonrenkaita ja roska-astioita. Myös Rosengårdin koululla syttyi tulipalo, ja useita autoja oli tulessa.

Expressenin mukaan paikalla oli noin sata ihmistä, mutta siitä, moniko osallistui mellakointiin, ei ole täyttä varmuutta.

– Tämä on väkivaltainen mellakka, totesi poliisin tiedottaja Patric Fors Expressenin mukaan.

Hän kertoi, että pelastushenkilöstö sai vastaansa kivitystä.

Poliisi käytti kyynelkaasua mellakoitsijoita vastaan. Tilanne rauhoittui kolmen aikaan aamuyöllä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että yhteensä yli 40 ihmistä on pidätetty ja 17 poliisia on loukkaantunut mellakoissa.

Sunnuntai-iltana kolmen ihmisen kerrottiin loukkaantuneen Norrköpingissä poliisin varoituslaukauksista. Heillä ei poliisin mukaan ollut hengenvaaraa.

Mellakat ovat seurausta äärioikeistolaisen tanskalaispoliitikon Rasmus Paludanin Ruotsin-vierailusta ja sen vastamielenosoituksista.

Sunnuntaina Paludan ei lopulta näyttäytynyt tilaisuuksissa, joita hän oli ilmoittanut järjestävänsä. Hän ilmoitti iltapäivällä Facebook-sivullaan, että oli päättänyt perua mielenilmauksensa. Paludanin mukaan poliisi on osoittanut "olevansa täysin kykenemätön suojelemaan itseään ja minua".

Rasmus Paludan puhumassa Tukholmassa syyskuussa 2021.

Paludan, 40, on tunnettu muun muassa Koraanien polttamisesta julkisilla paikoilla. Hänet on tuomittu kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan rasististen lausuntojensa takia. Paludan on istunut osan tuomiostaan vankilassa.