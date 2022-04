Floridalaismies rikkoi ennätyksen – katsoi saman elokuvan 292 kertaa

Alanis arvioi käyttäneensä ennätysyrityksen aikana elokuvalippuihin noin 3 400 dollaria.

Floridalaismies on ottanut jälleen haltuunsa ”eniten saman elokuvan näytöksiä elokuvateatterissa katsottuna” -ennätyksen katsottuaan Spider-Man: No Way Home -elokuvan 292 kertaa.

CNN:n mukaan Ramiro Alanis rikkoi ennätyksen jo toistamiseen. Vuonna 2019 hän katsoi Avengers: Endgame -elokuvan 191 kertaa. Hän kuitenkin menetti tittelinsä vuonna 2021, kun Arnaud Klein katsoi Kaamelott: First Installmentin 204 kertaa.

Voittaakseen tittelinsä takaisin Alanis käytti yhteensä noin 720 tuntia (30 päivää) katsoen uusimman Spider-Man-elokuvan satoja kertoja joulukuun 2021 ja maaliskuun 2022 välillä. Ennätysyrityksen ensimmäisinä viikkoina hän katsoi elokuvan viidesti peräkkäin joka päivä.

Alanis arvioi käyttäneensä ennätysyrityksen aikana elokuvalippuihin noin 3 400 dollaria (3 150 euroa). Hän kertoo tavoitelleensa ennätystä edesmenneen isoäitinsä kunniaksi.

– Hän oli tukijani numero yksi, ja haluan pysyä ennätyksen haltijana, Alanis sanoi Guinness World Recordsin lehdistötiedotteessa.

Ennätyksen ehdot edellyttävät, että elokuva on ”katsottava erikseen muista toiminnoista”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Alanis ei voinut torkkua, käyttää puhelinta tai edes mennä vessaan katsoessaan elokuvaa.

Satojen katselukertojen ansiosta Alanis tuntee elokuvan käsikirjoituksen kuin omat taskunsa.

Spider-Man: No Way Homen maailmanlaajuinen myynti on ylittänyt miljardin dollarin rajan.