Maailman suurin lentokone on osittain palasina Hostomelin lentokentällä.

Amerikkalainen uutiskanava CNN päätti selvittää, voisiko tuhotulla, maailman suurimmalla lentokoneella vielä lentää.

Ukrainalaisvalmisteinen Antonov-225 Mriya -rahtikone tuhoutui venäläisten hyökkäyksessä Kiovan lähellä sijaitsevalla Hostomelin lentokentällä helmikuussa.

CNN:n toimittaja näki koneen hylyn Ukrainassa Hostomelin lentokentällä huhtikuun alussa. Koneen kunto ei kuitenkaan jättänyt epäilyksiä korjausmahdollisuudesta.

Toimittaja Vasco Cotovion mukaan koneen nokka tuhoutui täysin, ilmeisesti tykistöiskun takia. Tämän lisäksi koneen siivet ja osa moottoreista kärsivät laajoista vaurioista.

Koneen peräosa sen sijaan säästyi suurilta iskuilta. Siinä on ainoastaan muutamia kranaatinsirpaleiden tai luotien aiheuttamia reikiä.

Tuhottu Antonov-225 Mriya -rahtikone Hostomelin lentoasemalla kuvattuna huhtikuun alussa.

Lentoyhtiön henkilökuntaa ei ole päästetty turvallisuussyistä paikan päälle tarkistamaan koneen vaurioita. Yhtiön insinööri Andrii Sovenko on kuitenkin luonut yksityiskohtaisen luettelon vahingoista katsomalla kuvia ja videoita koneesta.

Hänen arvionsa mukaan koneen laitteet ja järjestelmät kärsivät kaikkein kriittisimmistä vaurioista.

– Niiden palauttaminen on kaikkein vaikeinta. Tämä johtuu siitä, että useimmat AN-225:ssä käytetyt sähköjärjestelmät, pumput ja suodattimet ovat kaikki 1980-luvulta.

– Niitä ei yksinkertaisesti enää valmisteta, Sovenko sanoo.

Tästä syystä konetta ei saataisi entiseen loistoonsa. Hänen mukaansa konetta ei voida korjata tai entisöidä.

– On mahdotonta puhua tämän lentokoneen korjaamisesta tai entisöimisestä, Sovenko sanoo.

Antonov-225 Mriya -rahtikone Hostomelin lentoasemalla vuonna 2017.

Hänen mukaansa koneesta voitaisiin kuitenkin pelastaa yksittäisiä komponentteja, joita voisi käyttää toisen Mriya-koneen rakentamiseen.

Antonov-lentoyhtiöllä on nimittäin varastotiloissaan toinenkin AN-225-runko. Se oli osa alkuperäistä suunnitelmaa rakentaa kaksi AN-225-konetta, mikä ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

– Tämä on täysin valmis runko, johon on jo asennettu uusi keskiosa sekä siipien kantava rakenne ja pyrstöosa. Toisin sanoen se on lähes täydellinen koneen runko, Sovenko kertoo.

Silti ongelmaksi muodostuisi komponentit, joita ei ole riittävästi uuden koneen rakentamiseksi. Omat haasteensa toisi myös se, miten uusi ja vanha tekniikka saataisiin sovitettua yhteen.

– Tänään on turha rakentaa lentokonetta 40 vuotta vanhalla suunnittelulla, Sovenko sanoo.

Myös hinta saattaisi nousta esteeksi. Hinta-arvio on vähintäänkin useita satoja miljoonia euroja.

Katso video: Alla olevalla, vuonna 2016 julkaistulla videolla nähdään Antonov-225 Mriya -rahtikoneen nousu ilmaan.

Alun perin Mriya-kone suunniteltiin kuljettamaan selässään avaruussukkula Burania, mutta se otettiin muuhun käyttöön Neuvostoliiton sukkulaohjelman jäätyä kesken.

6-moottorinen rahtikone oli maailman suurin käytössä oleva lentokone siipiensä 88,4 metrin kärkivälin ja 285 tonnin painonsa puolesta.

Kone kykeni kuljettamaan parhaimmillaan jopa 250 tonnin lastin, mutta tällöin sen lentomatka jäi vaatimattomasti 4 500 kilometrin mittaiseksi.

Kone on tehnyt useita muitakin ennätyksiä. Vuonna 2009 se kuljetti maailman painavimman yksittäisen ilmarahtiesineen, armenialaiseen kaasuvoimalaan tulevan generaattorin lastauskehikoineen. Se painoi 189 tonnia.

Vuonna 2010 koneen nimiin kirjattiin ennätys maailman pisimmän ilmarahtiesineen kuljettamisesta, kun sen kyydissä oli kaksi 42,1 metriä pitkää tuuliturbiinin lapaa. Ne lennätettiin Tanskan Skrydstrupista Kiinan Tianjiniin.

Mriyan kaltaisille jättikoneille on kysyntää. Vuonna 2016 Kiina ilmoitti sopineensa Ukrainan kanssa konetyypin rakentamisen käynnistämisestä uudelleen, mutta hanke on viivästynyt osittain Ukrainan pitkään jatkuneen tilanteen vuoksi.

Katso video: Alla olevalla, vuonna 2016 julkaistulla videolla Antonov-225 Mriya -rahtikone laskeutuu Viracoposin lentokentälle Brasiliassa.

Lue lisää: Venäjä tuhosi maailman suurimman lento­koneen – tällainen se oli

Lue lisää: Maailman suurin lentokone Antonov-225 koki karun kohtalon – tuoreet kuvat Hostomelin kentän taisteluiden jälkeen