Zelenskyi CNN:n haastattelussa: Emme luovu alueista Itä-Ukrainassa

Ukrainan presidentti sanoo, ettei Donbasin alueen luovuttaminen ei tule kuuloonkaan. ”En luota Venäjän armeijaan ja Venäjän johtoon.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi CNN:n Jake Tapperin haastattelussa, ettei Ukraina ole valmis luopumaan alueista Itä-Ukrainassa sodan lopettamiseksi. Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole mitään aikeita antautua.

– Meillä ei ole mitään vaateita kenenkään muun maa-alueita kohtaan mutta emme ole myöskään antamassa omiamme, hän sanoi.

Venäjä on vetäytynyt Pohjois-Ukrainasta ja keskittänyt joukkojaan Itä-Ukrainaan Donbasin alueelle, jossa laajaa suurhyökkäystä pelätään alkavaksi. Se saattaa muistuttaa toista maailmansotaa, Zelenskyi on kuvaillut.

Zelenskyi sanoi, ettei Donbasin alueen luovutus takaisi sitä, etteikö Venäjä hyökkäisi uudestaan Kiovaan.

– En luota Venäjän armeijaan ja Venäjän johtoon. Sen takia me ymmärrämme, että se, että torjuimme heidät ja he lähtivät, he pakenivat Kiovasta – pohjoisesta Tshernihivistä ja siitä suunnasta – se ei tarkoita, että jos he pystyvät valloittamaan Donbasin, he eivät tulisi kauemmas kohti Kiovaa, Zelenskyi sanoi.

Volodymyr Zelenskyi tapasi Britannian pääministeri Boris Johnsonin viime viikolla Kiovassa.

Donbasin taistelu on Zelenskyin mukaan erittäin tärkeä ja se voi vaikuttaa koko sodan kulkuun. Zelenskyi vastasi Tapperille uskovansa Ukrainan voittavan sen.

Presidentti Zelenskyin mukaan koko maailman tulee varautua mahdollisuuteen, että Vladimir Putin käyttää taktisia ydinaseita, koska Putin ei arvosta ukrainalaisten elämiä.

Venäjällä on mahdollisuudet käyttää niin ydin- kuin kemiallisia aseita, Zelenskyi totesi.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns varoitti torstaina, että nurkkaan ajetulla Putinilla voisi kovan paikan tullen olla halua käyttää niin sanottua taktista ydinasetta. Olkoonkin, ettei tällä hetkellä ole osoitettavissa mitään todisteita moisesta varautumisesta, hän lisäsi.

Lue lisää: Tällaisia ovat taktiset ydin­aseet, joista nyt varoitellaan

Volodymyr Zelenskyi vieraili huhtikuun alussa Butshassa, josta venäläisjoukot lähtivät jättäen kuolemaa ja hävitystä taakseen. Zelenskyin mukaan kyse on kansanmurhasta.

Tapper kysyi Zelenskyiltä myös, mitä hän ajattelee äidin itkusta videolla, jolla ukrainalainen nainen näkee kaivon pohjalla kuolleen poikansa ja kaatuu polvilleen itkemään.

– Tämä on kamalinta, mitä olen elämässäni nähnyt. Katson tätä isänä, ja se sattuu niin paljon. Se on tragedia. Se on kärsimystä. En pysty kuvittelemaan näiden ihmisten, tämän naisen, kärsimyksen mittakaavaa, Zelenskyi sanoi.

– Elämme lapsiamme varten, se on totta. Lapset ovat parasta, mitä Jumala meille antoi. Tämä kivuliasta. En pysty katsomaan tätä isänä, koska kaikki mitä tämän jälkeen haluat, on kostoa ja kuolemaa. Minun täytyy katsoa tätä presidenttinä valtiolle, jossa monet ovat kuolleet ja menettäneet rakkaansa. Miljoonat ihmiset haluavat elää, ja me kaikki haluamme taistella.

– Meidän kaikkien täytyy tehdä parhaamme, ettei tämä sota ole loputon. Mitä pidempään se kestää, sitä enemmän me menetämme. Jokainen menetys on juuri kuin tuo, hän sanoi viitaten kaivon äärellä itkevän äidin suruun.

Sodan hinnan maksavat ukrainalaiset, Zelenskyi painotti.

– Meille hinta on valtava. Jos on mahdollisuus puhua, me puhumme. Mutta puhua vain Venäjän uhkavaatimuksen alla? Tällöin kysymys on asenteesta meitä kohtaan, ei siitä, onko vuoropuhelu ’hyvää’ vai ’huonoa’. Se on mahdotonta.

Zelenskyi Butshassa.

CNN:n Jake Tapper haastatteli Zelenskyiä Kiovassa presidentinpalatsissa. Zelenskyi kertoi haastattelulla myös, että hänen vaimonsa ja lapsensa voivat hyvin. Perheen tytär on kohta 18-vuotias ja poika 9.

Tapper kysyi Zelenskyiltä myös, miten hän haluaa tulla muistetuksi, jos hän kuolee sodassa.

– Ihmisenä, joka rakasti elämää täysin rinnoin. Ja rakasti perhettään ja kotimaataan. Ehdottomasti en sankarina. Tahdon ihmisten pitävän minua sellaisena, kuin olen. Tavallisena ihmisenä.