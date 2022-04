IPCC:n ilmasto­raporttia on tulkittu väärin, kertoo BBC – ”Nämä sanat on valittu erittäin epä­onnisesti”

– Meillä ei todellakaan ole sitä etuoikeutta, että voisimme antaa päästöjen kasvaa vielä kolmen vuoden ajan, sanoo BBC:n haastattelema Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Viestintä on vaikea laji parhaillekin. Tämän ovat saaneet tuta myös hallituksenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuoreimman ilmastoraportin laatijat. On nimittäin käynyt ilmi, että raportin olennaista kohtaa on tulkittu kansainvälisessä mediassa hieman vinoon, kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelemat tutkijat.

4. huhtikuuta julkaistun raportin olennaisin viesti on, että globaali lämpötilannousu tulee rajoittaa 1,5 asteeseen. Raportissa kirjoitetaan myös, että kasvihuonepäästöjen huippu tullaan näkemään viimeistään vuonna 2025.

Muotoilu on johtanut tulkintaan, että tämä puolentoista asteen nousu olisi mahdollista saavuttaa siitäkin huolimatta, että kasvihuonepäästöjen annetaan nousta vielä kolmen vuoden ajan. Ei pidä paikkaansa, vastaavat raporttia laatineet tutkijat. Päästöt on saatava laskuun välittömästi.

Jotta päästöt voisivat jossain vaiheessa siirtyä laskuun, tulee niiden saavuttaa huippu. Raportin laatijat haluaisivat nähdä tämän huipun mahdollisimman pian, ei vasta vuonna 2025. Tätä muotoilu siis todellisuudessa tarkoittaa.

– Nämä sanat on valittu erittäin epäonnisesti. On valitettavan mahdollista, että tällä voi olla negatiivisia käytännön seurauksia, Oslon ilmastotutkimuksen keskuksen tutkija Glen Peters suree BBC:lle. Hän on yksi raportin pääasiallisista kirjoittajista.

Kömmähdys johtuu BBC:n mukaan ainakin kahdesta seikasta: raportin laatijoiden käyttämästä ilmastomallista sekä ajoituksesta.

Tieteilijät käyttävät ilmastomallinnuksissaan viiden vuoden lohkoja. Vuotta 2020 seuraa siis 2025. BBC:n haastattelevat tutkijat kuitenkin toteavat, että mallinnusten tarkempi tarkastelu osoittaa selkeästi, miten kokonaispäästöjen tulisi tämän viiden vuoden kauden aikana laskea.

Koronapandemia taasen myöhästytti raportin aikataulua vuodella. Tämäkin hankaloitti raportin tulosten ilmaisua, sillä raportissa käytetty data on peräisin mallinnuksista, jotka ennakoivat päästöhuipun vuodelle 2020. Olisi siis ollut nurinkurista ilmaista vuonna 2022 ilmestyvässä raportissa, että päästöhuippu meni jo.

Ilta-SanomIEN haastattelemat asiantuntijat kommentoivat raporttia tuoreeltaan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Tiina Koljonen muistutti, että edistystä ilmastopolitiikassa on jo tapahtunut, jos vertaa IPCC:n edelliseen raporttiin vuodelta 2014.

– Se ennusti pahimmillaan jopa 4–5 asteen lämpenemistä. Uusimmassa raportissa pahin mahdollinen skenaario ennustaa kolmen asteen nousua, hän kommentoi.

Paras skenaario on taasen edellä mainittu puolentoista asteen nousu. Jotta tähän päästäisiin, tulisi globaalit päästöt puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

BBC:n artikkeliin haastateltu suomalainen Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen pitää tavoitetta realistisena, mutta säestää samalla raportin keskeistä, joskin nyt väärin tulkittua vaatimusta.

– Meillä ei todellakaan ole sitä etuoikeutta, että voisimme antaa päästöjen kasvaa vielä kolmen vuoden ajan, hän kommentoi BBC:lle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.