Ukrainan rikkain mies lupaa rakentaa Mariupolin uudelleen

Ahmetovin terästehtaat ja voimalaitokset ovat kärsineet pahoin Venäjän hyökkäyksissä.

Ukrainan rikkain mies, oligarkki Rinat Ahmetov lupaa rakentaa sodan päätyttyä koko Mariupolin satamakaupungin uudelleen.

55-vuotias Ahmetov omistaa metalli- ja kaivoskonserni SCM:n ja Ukrainan suurimman teräksenvalmistajan Metinvestin.

Ahmetovilla on suuria omistuksia Itä-Ukrainassa ja Mariupolissa, jossa hän omistaa kaksi suurta terästehdasta.

– Mariupol on maailmanlaajuinen tragedia ja maailmanlaajuinen esimerkki sankaruudesta. Minulle Mariupol on ollut ja tulee aina olemaan ukrainalainen kaupunki, Ahmetov sanoo uutistoimisto Reutersille.

Ahmetov sanoo, että hän palaa jonain päivänä ukrainalaiseen Mariupoliin ja käynnistää uutta tuotantoa niin, että Mariupolissa valmistettu teräs voi kilpailla entiseen tapaan maailman markkinoilla.

Ahmetov sanoo Reutersille, että hänen yhtiönsä ei koskaan toimisi Venäjän miehityksen alla.

– Olen varma, että maan suurimpana yksityisyrityksenä SCM:llä tulee olemaan avainrooli Ukrainan sodan jälkeisessä jälleenrakentamisessa.

Taustaltaan Ahmetov on tataari.

Hän on nähnyt bisnesimperiuminsa murenemisen vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja miehitti Donbasin alueen. Ahmetovilla on omaisuutta ja investointeja Krimillä.

Talouslehti Forbes arvioi vuonna 2013 Ahmetovin nettovarallisuudeksi 15,4 miljardia dollaria. Nyt omaisuuden arvo on noin 4 miljardia dollaria.

Ahmetovin yhtiö on kärsinyt kovia Venäjän armeijan iskuissa. Metinvestillä on tehtaat Mariupolissa ja Avdiivkassa. Pommituksissa on kärsinyt myös Ahmetovin energiayhtiö DTEK.

Ahmetov sanoi maaliskuun lopussa, että hänen yhtiönsä hakee Venäjältä lakiteitse korvauksia hyökkäyksen aiheuttamista tuhoista.