Venäjä on laajentanut jälleen listaansa ”ulkovaltojen agenteista”. Mustalle listalle päätyivät muun muassa Venäjän terävimpiin pilapiirtäjiin kuuluva Sergei Jolkin, Suomessakin luennoinut politiikantutkija Jekaterina Shulman ja suosittua YouTube-kanavaa juontava toimittaja Juri Dud.

Venäjän oikeusministeriö julkaisi jälleen perjantaina päivityksen listalleen niin kutsutuista ”ulkomaalaisista agenteista” eli henkilöistä tai organisaatioista, joiden Venäjän johto katsoo ajavan ulkovaltojen poliittisia etuja ulkomaalaisen rahoituksen turvin.

Tällä kertaa listalle joutui yhteensä yhdeksän nimeä. Ulkomaalaiseksi agentiksi leimattiin muun muassa Venäjän lahjakkaimpiin ja suosituimpiin poliittisiin pilapiirtäjiin kuuluva Sergei Jolkin.

Jolkin tunnetaan erityisesti pitkänenäisestä Putin-hahmostaan, jonka olemus tuo monelle mieleen sadun Pinokkiosta ja tämän nenästä: mitä enemmän Pinokkio valehteli, sitä enemmän hänen nenänsä kasvoi.

Jolkin on viime hetkiin asti ottanut aktiivisesti kantaa Venäjän politiikkaan ja kritisoinut presidentti Vladimir Putinin toimia nerokkaasti keksityillä ajankohtaisilla karikatyyreillä. Jolkin ei ole myöskään halunnut poistua Venäjältä, vaikka moni on pelännyt hänen turvallisuutensa puolesta jo pitkään.

” Lopulta lähdin silti Venäjältä. Olen nyt Bulgariassa. Tulevaisuus on sumuinen.

Viime keskiviikkona Jolkin kirjoitti kuitenkin yllättäen Facebookiin seuraavanlaisen viestin:

– Lopulta lähdin silti Venäjältä. Olen nyt Bulgariassa. Tulevaisuus on sumuinen.

Tästä viestistä kului vain pari päivää, kun tieto Jolkinin agenttistatuksesta paljastui perjantaina suurelle yleisölle Venäjän oikeusministeriön listauksesta.

IS tavoitti Jolkinin lauantaina viestipalvelun kautta ja tiedusteli, osasiko hän aavistaa joutumisensa ”ulkomaalaisten agenttien” listalle juuri ennen poistumistaan vai tuliko tapahtumien nopea eteneminen hänellekin yllätyksenä.

– En kaikesta huolimatta odottanut tätä, Jolkin viestitti lyhyesti. Hän ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida enempää.

Kun Jolkin poistui Venäjältä hän vitsaili, että rajamiehet eivät olisi halunneet päästää häntä pois. Häntä ei kuitenkaan estetty poistumasta, vaan tosiasiassa Venäjän johto pyrkii nykyisin nimenomaan siihen, että Putinia vastustavat ja kritisoivat henkilöt ajetaan käytännössä maanpakoon ulkomaille.

Vain viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Jolkin piirsi Putinin luistelemassa Pekingin olympiajäällä. Luistiminaan Putinilla oli panssarivaunut telaketjuineen.

Kun Putin oli tunnustanut Ukrainan niin sanottujen ”Venäjä-mielisten kansantasavaltojen” itsenäisyyden, Jolkin piirsi Putinin liskoksi, jonka pitkä kieli on lipaisemassa suuhunsa kahta hyttystä.

Toisen hyttysen nimi on DNR eli ”Donetskin kansantasavalta” ja toisen nimi on LNR eli ”Luhanskin kansantasavalta”. Piirrokseen sisältyy toisin sanoen ajatus siitä, että loppujen lopuksi Putinin tavoitteena on irrottaa nämä alueet Ukrainasta ja omia ne osaksi Venäjää Krimin niemimaan tapaan.

Kaikki Jolkinin mestariteokset eivät avaudu suomalaislukijalle, sillä niiden sanaleikkejä on vaikea kääntää yksi yhteen suomeksi tai niiden ymmärtäminen vaatisi ainakin Venäjän politiikan sekä julkisuuden tarkkaa tuntemusta.

Yksi helposti avautuva piirros on Jolkinin listaus siitä, millä tavalla erilaiset ”tajuntaa laajentavat” nautintoaineet vaikuttavat ihmisiin. Listalla ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja viimeisenä on geopolitiikka, joka saa Jolkinin mukaan ihmisen päässä aikaan todellisen hyrrätunnelman.

Jolkin on jo jonkin aikaa pyrkinyt varmistamaan työskentelymahdollisuutensa muun muassa niin, että hän on luonut uusia kanavia pilapiirrostensa julkaisulle, mikäli Venäjä sulkee pääsyn tietyille sivustoille. Jolkinin piirroksia löytyy nyt muun muassa Facebookista, Instagramista, Twitteristä, Telegramista, Patreonista ja Deutsche Wellen sivuilta.

IS haastatteli Jolkinia Moskovassa vuonna 2019. Koko haastattelu löytyy tästä linkistä. Tuolloin Jolkin kertoi muun muassa, että hänelle oli kerran lähetetty vihjailevaksi lahjaksi kainalosauvat. Hän paljasti myös, miksi Putinin nenä on niin pitkä.

– Joskus teen hänelle pienen nenän, joskus vähän isomman ja joskus vieläkin isomman. Kyse on oikeastaan vain huliganismista ja liioittelusta. Piirrän niin, koska voin piirtää niin, Jolkin selitti.

Lue lisää: Venäjällä saa vielä nauraa Putinille – mutta kerran pilapiirtäjä sai ”lahjaksi” kainalosauvat

Jolkinin lisäksi Venäjän oikeusministeriö määritteli ulkomaalaiseksi agentiksi useita muitakin kovan luokan nimiä.

Agentiksi julistettiin muun muassa toimittaja Juri Dud, joka tunnetaan hänen YouTubessa julkaisemistaan laadukkaista dokumenteista ja haastatteluohjelmista. Dudin tuore video käsittelee Ukrainan sotaa ja Ukrainasta paenneiden pakolaisten auttamista Euroopassa. Dud myös kutsuu sotaa sen oikealla nimellä sodaksi eikä Venäjä ”erikoisoperaatioksi”. Dud ei oleskele tällä hetkellä Venäjällä, kertoo 5TV.

Agentiksi joutui myös tunnettu politiikantutkija Jekaterina Shulman, joka on käynyt Suomessakin luennoimassa esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin (FIIA) tilaisuudessa Helsingissä. Shulman on tehnyt Venäjällä pitkään omia videolähetyksiään ja hänet tunnetaan suorasanaisena sekä analyyttisenä Putinin valtarakenteen kriitikkona.

Hieman ennen agenttilistalle joutumistaan Shulman oli kertonut poistuneensa Venäjältä Saksaan Robert Bosch -säätiön apurahaohjelman stipendiaattina. Vielä tuossa vaiheessa hän korosti, että kyse ei ole maanpaosta, vaan hän on aikeissa palata stipendin päättymisen jälkeen Venäjälle.

Ulkomaalaisen agentin statuksen sai myös The Insider -lehden päätoimittaja Roman Dobrohotov, joka on jo aikaa sitten poistunut Venäjältä ulkomaille. Dobrohotov puhui viime kesänä Tallinnassa Lennart Meri -konferenssissa.

Roman Dobrohotov osallistui Lennart Meri -konferenssiin viime kesänä Tallinnassa.

Venäjän ulkomaalaisten tiedotusvälineagenttien listalla on tällä hetkellä jo 142 henkilöä tai mediaa, jotka kaikki joutuvat tekemään jatkossa tarkkaan tiliä rahankäytöstään Venäjän viranomaisille.

”Ulkovaltojen agenttien” on lisäksi varustettava jokainen heidän julkaisemansa artikkeli, video ja jopa joka ikinen sosiaalisen median postaus Venäjän viranomaisten määrittelemällä pitkällä varoitustekstillä heidän ulkomaalaisesta agenttistatuksestaan. Jos joku toinen media viittaa artikkelissaan ”ulkomaalaiseen agenttiin” tai siteeraa tätä, myös tämän median on aina muistettava kertoa kohteen agenttistatuksesta.