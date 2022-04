Loukkaantuneiden joukossa on ainakin kolme poliisia.

Jerusalemissa al-Aqsan moskeijalla tapahtuneissa yhteenotoissa on palestiinalaisen Punaisen Puolikuun edustajan mukaan loukkaantunut noin sata ihmistä. Punaisesta Puolikuusta kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että noin 90 loukkaantunutta on viety kaupungin sairaaloihin ja lisäksi loukkaantuneita on hoidettu paikan päällä.

Israelin poliisi on kertonut ainakin kolmen poliisin loukkaantuneen.

Väkivaltaisuudet Israelissa ja miehitetyllä Länsirannalla ovat kiihtyneet viime viikkoina.