Brittitiedustelu: Mariupolin taistelut ovat aiheuttaneet Venäjälle merkittäviä joukkojen menetyksiä

Ukrainan viikkoja kestänyt Mariupolin satamakaupungin puolustus on aiheuttanut merkittäviä joukko- ja varustetappioita Venäjälle, arvioi Britannian sotilastiedustelu päivittäisessä Ukraina-katsauksessaan.

Huolimatta Ukrainan sinnikkäästä puolustuksesta Venäjän on pelätty saavan kaupungin haltuunsa lähiaikoina.

Britannian mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiistainen puhe antaa viitteitä siitä, että Venäjä on nyt kiinnostunut etenkin Donbasin alueesta. Brittitiedustelu arvioi, että maan itäosassa sijaitseviin Kramatorskin ja Kostjantynivkan kaupunkeihin on luvassa samanlaisia väkivaltaisia iskuja, joita Venäjä on kohdistanut myös muihin ukrainalaiskaupunkeihin sodan aikana.