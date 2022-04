Mustanmeren-laivaston ylpeyden tuho on valtava isku Venäjälle – tällaisella aseella Ukraina kertoo iskeneensä

Ukraina kertoo tuhonneensa ohjusristeilijä Moskvan kotimaisilla Neptunus-merimaaliohjuksilla.

Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaiva, ohjusristeilijä Moskva, on tuhoutunut pahoin keskiviikkona alkaneessa tulipalossa, kertoi Venäjän puolustusministeriö.

Moskva on Slava-luokan ohjusristeilijä, jonka Neuvostoliiton laivasto otti käyttöön jo vuonna 1982. Aluksen uppouma on noin 12 500 tonnia ja pituus 186 metriä. Moskvan tuho on valtava takaisku Venäjälle.

– Ainoastaan ballistisia ohjuksia kuljettavan sukellusveneen tai Kuznetsovin (Venäjän ainoan lentotukialuksen) menetys voisi aiheuttaa pahemman iskun Venäjän taistelumoraalille ja merivoimien maineelle venäläisen yleisön silmissä, kommentoi kommodori evp. Carl Schuster torstaina CNN:lle.

Moskvalla on kaksi sisaralusta, Marsalkka Ustinov ja Varjag. Ne ovat viime aikoina operoineet Välimerellä. Kaikki kolme alusta on aikoinaan rakennettu Mykolajivin telakalla Ukrainassa.

” Olemme vahvistaneet, että ohjusristeilijä Moskva painui juuri sinne, mihin rajavartijamme Käärmesaarella sen lähettivät.

Lippulaivan tuhoutumisesta on kaksi virallista versiota. Venäjä kertoo onnettomuudesta – aluksen ammusvaraston räjähtämisestä tulipalon seurauksena.

”Alus vaurioitui pahoin. Miehistö on evakuoitu alukselta”, kertoi puolustusministeriö uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Odessan alueen kuvernööri Maksym Martshenko lähetti puolestaan seuraavan, voitonriemuisen viestin Telegram-kanavallaan:

”Olemme vahvistaneet, että ohjusristeilijä Moskva painui juuri sinne, mihin rajavartijamme Käärmesaarella sen lähettivät. Mustaamerta vartioivat Neptunus-ohjukset aiheuttivat hyvin vakavia vaurioita venäläisalukselle.”

Martshenko viittasi tunnettuun tapaukseen, josta syntyi meemi. Kun Venäjän merivoimien sota-alus kehotti radiolla Käärmesaaren varuskuntaa antautumaan, rajavartijat vastasivat: ”Venäläinen sotalaiva, painu v...uun.”

Yksi Käärmesaarta tulittaneista sotalaivoista oli ohjusristeilijä Moskva.

Lue lisää: ”Venäläinen sota-alus, painu v***uun” – Ukrainan Käärme­saaren raja­sotilaiden synkkä kohtalo nousi otsikoihin

Ukrainan silloinen presidentti Petro Poroshenko (2. oik.) tutustui Neptunus-ohjusjärjestelmään huhtikuussa 2019.

Toinen viestissä huomiota herättänyt seikka on R-360 Neptunus -merimaaliohjus. Se on noin viisi metriä pitkä, Ukrainassa valmistettu ase, joka on kehitetty neuvostoliittolaisesta Kh-35-ohjuksesta. Neptunus esiteltiin ensimmäisen kerran puolustusalan messuilla Kiovassa vuonna 2015.

Järjestelmän ukrainalainen suunnittelutoimisto Luch kuvaa Neptunusta ”risteilyohjukseksi”, joka kykenee tuhoamaan hävittäjäaluksen kokoisia maaleja noin 300 kilometrin etäisyydellä – joka säässä ja elektronisen häirinnän vaikutuksen alla. Ohjukseen suunniteltu päivitys lisäisi sen kantamaa jopa 500 kilometriin.

Varsinainen risteilyohjus Neptunus ei kuitenkaan ole. Se on yhdysvaltalaisen Harpoon ohjuksen tavoin rakenteeltaan tavanomainen pintamaaliohjus, joka lähestyy kohdettaan matalalla.

Neptunuksessa on 150 kilon taistelukärki, ja se hakeutuu maaliinsa oman aktiivisen tutkan avulla. Sillä voidaan tulittaa merimaalien lisäksi myös maakohteita. Neptunuksesta on tiettävästi kehitteillä myös ilmasta laukaistava versio.