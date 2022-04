Sota repii perhe­suhteita: Yksi sana on kielletty, kun sodan keskellä asuva Oleksandr pitää yhteyttä Venäjällä asuvaan siskoonsa

Ukrainassa asuva professori elää sodan keskellä. Hänen Pietarissa asuva siskonsa elää rauhan keskellä. Viesteissään he välttelevät puheenaihetta. Luhanskista kotoisin oleva pariskunta Artem ja hänen puolisonsa Kateryna toivovat, ettei kapinallisalueita irrotettaisi lopullisesti Ukrainasta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ja pakottanut monet ihmiset eroon perheistään – henkisesti ja fyysisesti.

Kun Venäjän joukot hyökkäsivät maaliskuun alussa eteläukrainalaiseen Mykolajivin satamakaupunkiin kolmelta eri suunnalta, päättivät professori Oleksandr Pronkevitsh ja puolisonsa Iryna pakata laukkunsa. Ennen lähtöä oli tehtävä kuitenkin yksi asia.

– Lähetin viestin Cervantes-instituutin johtajalle Madridiin ja pyysin häntä sulkemaan Moskovan-keskuksen. Rakastan Cervantesia, enkä voi kuvitella, että siviilejä tappava maa ansaitsisi hänen mukaansa nimetyn instituutin, Pronkevitsh muistelee.

Pronkevitsh toimi ennen Venäjän hyökkäystä Petro Mohylan Mustanmeren kansallisen yliopiston professorina. Häntä kuvaillaan Ukrainan tunnetuimmaksi Espanjan kielen ja kulttuurin tuntijaksi, ja Don Quijoten isänä tunnettu kirjailija Miguel de Cervantes on hänelle sydämenasia.

Kotoisin Pronkevitsh on kuitenkin alun perin Venäjän Murmanskista.

– Olen niin sanotusti venäläinen venäläinen. Mutta olen ollut Ukrainassa jo yli 40 vuotta, hän sanoo.

Venäjän hyökkäys teki Oleksandr Pronkevitshista lopullisesti ukrainalaisen. Lvivin keskustassa otetussa kuvassa hänen taustallaan näkyy Ukrainan kansallisrunoilijan Taras Shevsthenkon monumentti.

Suhdettaan Pietarissa asuvaan siskoonsa Pronkevitsh kuvailee ”erittäin monimutkaiseksi”. Sisarusten Valko-Venäjällä asuneet vanhemmat kuolivat kymmenisen vuotta sitten.

Sitten tulivat Maidanin tapahtumat, Venäjä valtasi Krimin ja sotatoimet käynnistyivät Donbasin alueella. Jo aiemmin Ukrainan ja Venäjän välejä oli hiertänyt vuoden 2004 oranssi vallankumous.

– Matkustimme ennen Valko-Venäjälle tavataksemme hautausmaalla. Lupasimme toisillemme tekevämme parhaamme, että yhteys välillämme säilyisi ja että poliittiset tapahtumat eivät tuhoaisi suhdettamme. Minulla ei ole muuta siskoa, hän on ainoani.

” Minulla ei ole muuta siskoa, hän on ainoani.

Sisarukset ovat pysyneet päätöksessään. Yhteyttä pidetään edelleen päivittäin viestien välityksellä, mutta Pronkevitshin mukaan viestittely on muuttunut nyt erikoiseksi ”verbaaliseksi koreografiaksi”. Siihen kuuluu tiettyjä sääntöjä.

– Tällä hetkellä lähettelemme toisillemme vain lyhyitä viestejä. Päivä alkoi. OK. Hyvää yötä. Rakastan sinua, Pronkevitsh kuvailee viestien sisältöä.

Toinen sääntö on se, että sanaa sota ei viesteissä mainita.

– Mainitsin sen silti kahdesti. Siskoni vastasi oudoilla viesteillä. Hän elää rauhan keskellä. Me elämme sodassa. Toisinaan hän kirjoittaa, kuinka haluaa mennä jonnekin tai tehdä jotakin. Itse mietin, että mitä helvettiä kirjoitan. Sitten kysyn, että tiedätkö, että Mykolajivia on pommitettu ja niin monia ihmisiä kuollut. Hän sanoo tietävänsä.

Oleksandr ja Iryna Pronkevitsh lähtivät Mykolajivista, kun Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli kestänyt kymmenen päivää.

Pronkevitshia auttoi aikanaan isän hautaamisessa sisaren poika.

– Ja tietenkin hän on Venäjän armeijassa. En voi sanoa, ettei hän olisi siskonpoikani, mutta todellisuudessa tämä on kamalaa. Tästä on tullut nyt paljon dramaattisempaa.

Venäjän helmikuun lopussa käynnistämä hyökkäys on hajottanut lukuisia perheitä, sillä ukrainalaisilla ja venäläisillä on paljon keskinäisiä yhteyksiä. Pronkevitshin mukaan hän ehti ”harjoitella” sisarensa kanssa vuosia ennen nykyistä tilannetta, mutta monilla muilla välit ovat katkenneet kertaheitolla Venäjän hyökkäyksen myötä.

Hän kertoo Puolan Gdanskissa asuvasta ukrainalaisesta kollegastaan, jonka aviomies taistelee Venäjää vastaan Ukrainan armeijassa. Naisen siskon mies taas liittyi vapaaehtoisena Venäjän valtaaman Luhanskin ”kansantasavallan” armeijaan.

– Tietenkään he eivät puhu toisilleen. He vihaavat toisiaan.

” Ennen sotaa minusta oli tulossa vähitellen ukrainalainen. Nyt olen ukrainalainen. Se siitä.

Pronkevitshin mukaan perhesuhteita katkeaa etenkin siksi, että venäläiset hyökkäävät nyt Ukrainan venäjänkielisten alueiden väestöä vastaan esimerkiksi Harkovassa ja Mariupolissa.

– Totta kai he vihaavat nyt Vladimir Putinia. Ja kaikkea Venäjään liittyvää.

Kyse on Pronkevitshin mukaan ennen kaikkea venäläisestä ajattelu- ja elämäntavasta, jonka hän edelleen hyvin muistaa omasta takaa.

– Sodan syiden ymmärtämisen kannalta tämä on tärkeää, vaikka toisinaan tuskallista. Se venäläinen ajattelutapa on ollut aina olemassa, tämä ei tullut Putinin mukana. Autoritäärisen hallinnon pohjan loivat Venäjän kansalaiset. Kumpi oli ensin, muna vai kana?

Pronkevitsh muistuttaa myös siitä, kuinka presidentti Putinin toimet ovat saaneet sodan kuluessa yhä laajempaa hyväksyntää kansalta.

– Mariupolilaiset olivat ennen saman mentaliteetin ihmisiä. Tässä tilanteessa konfliktista tulee entistä syvempi, julmempi ja dramaattisempi, ikään kuin raamatullinen tarina.

Oleksandr Pronkevits pakeni puolisoineen Lviviin, sillä hän pelkää joutuvansa venäläisten pidättämäksi muun muassa työnsä ja aktivisminsa vuoksi. Hän toivoo länsimaiden lopettavan kaasu- ja öljyostot Venäjältä, jotta paine sodan lopettamiseen kasvaisi.

Pronkevitsh uskoo, että venäläisten ja ukrainalaisten välien normalisoituminen vie vähintään useiden sukupolvien ajan, sillä sota jättää jälkeensä syviä traumoja. Länsi-Ukrainan Lviviin sodan alta paennut professori katsoo nyt olevansa itse täysin ukrainalainen.

– Totta kai se oli pitkä tie. Muistan aikoja, kun en tiennyt Ukrainasta mitään, mutta sitten opin siitä paljon. Ennen sotaa minusta oli tulossa vähitellen ukrainalainen. Nyt olen ukrainalainen. Se siitä.

Artem ei voi enää tavata Luhanskissa asuvaa perhettään

Kolmekymppinen ohjelmistoinsinööri Artem muutti vuonna 2008 kotiseudultaan Ukrainan Luhanskista Kiovaan opiskelemaan. Kuusi vuotta myöhemmin venäläis­mieliset separatistit julistivat alueen yksipuolisesti itsenäiseksi ”Luhanskin kansantasavallaksi”.

Helmikuussa, muutamaa päivää ennen Venäjän hyökkäyksen käynnistymistä, Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti Luhanskin ja sen naapurissa sijaitsevan Donetskin ”nukkevaltioiden” itsenäisyyden. Artemin vanhemmat, isäpuoli, veljet ja serkku asuvat edelleen alueella.

Vielä ennen hyökkäystä sukulaisvierailut Luhanskin kapinallisalueelle ja sieltä pois olivat mahdollisia. Matkustaminen ei ollut silloinkaan kovin yksinkertaista, mutta nyt se ei enää onnistu lainkaan.

Artem ja hänen puolisonsa Kateryna pitävät Luhanskiin yhteyttä puhelimitse, eikä elämä Venäjän käytännössä miehittämällä alueella ole helppoa perheenjäsenten kertoman perusteella.

– He asuvat aika lähellä kontaktilinjaa. He kertovat kuulevansa, kuinka alueelta käsin pommitetaan muuta Ukrainaa.

Artem ja Kataryna eivät halua esiintyä haastattelussa koko nimillään ja kasvoillaan, sillä he ovat huolissaan mahdollisista ongelmista, joita voisi koitua Luhanskissa oleville perheenjäsenille. ”En ole sinun kaunokaisesi”, sanoo nainen kadun varren julisteessa Putinille.

Artemin mukaan perhe on kertonut, että Luhanskissa kaduilla näkyy tätä nykyä lähinnä naisia ja lapsia. Miehillä on vaarana tulla pakotetuksi suoraan kaduilta sotimaan, ja Artem pelkää erityisesti nuoremman veljensä puolesta.

Pakoon alueelta on turha yrittää, ellei sitten ole valmis siirtymään ainoaan sallittuun suuntaan eli Venäjälle. Artemin perheenjäsenet eivät halua, sillä he pitävät edelleen itseään ukrainalaisina.

Luhanskin kapinallisalueella televisiossa ja radiossa pyörii Venäjän valtion propaganda, mutta perhe seuraa muita uutisia satelliittilautasen avulla.

” Meni ehkä yksi tai kaksi vuotta, kun kaikki tajusivat, että elämä Ukrainan valtion alaisuudessa oli sittenkin parempaa.

Kun separatistit ottivat haltuunsa osat Donetskin ja Luhanskin alueista vuonna 2014, monet Luhanskissa asuvat olivat Artemin mukaan ensin tyytyväisiä.

– Meni ehkä yksi tai kaksi vuotta, kun kaikki tajusivat, että elämä Ukrainan valtion alaisuudessa oli sittenkin parempaa. Nyt siellä on köyhää, eikä ruokaa ja lääkkeitä ole tarpeeksi. Aluetta johtavat hämäräperäiset ihmiset, eikä siellä ole oikeastaan mitään sääntöjä, Artem sanoo.

Artem ja Kateryna pakenivat Kiovasta hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä ystäviensä luo maan länsiosissa sijaitsevaan Ternopiliin.

– Ystävämme soitti kuudelta aamulla ja sanoi, että sota on alkanut. Hyökkäyksen uhka oli ollut ilmassa, mutta kukaan ei oikeastaan uskonut, että tällaista voisi tapahtua vuonna 2022, Kateryna sanoo.

Hän kertoo pakanneensa tavarat ”autopilotilla” kädet täristen ja olleensa vielä vaivalloisen pakomatkan aikanakin pitkään epäuskoisessa tilassa. Kiovasta lähdettyään venäjää äidinkielenään puhuva pariskunta on alkanut puhua tietoisesti ukrainaa sekä alkanut myös kirjoittaa nimensä ukrainalaisittain.

Ensin näin neuvoi tekemään turvallisuuden vuoksi ystävällinen vuokraemäntä Ternopilissä, mutta sittemmin se on alkanut tuntua luontevalta pariskunnasta muutenkin.

” Jos ei ole kuullut pommeja, ei ehkä ymmärrä myöskään niiden aiheuttamia traumoja.

Haastatteluhetkellä maaliskuun lopulla pariskunta on elänyt pakolaisina Lvivissä parin viikon ajan.

– Lviv tuntuu kuin keitaalta etenkin viikonloppuisin, eikä sota tule liiemmin kaduille. Tunnemmeko olomme täällä turvalliseksi? Emme, mutta se on nyt meidän tulevaisuuttamme. Jos ei ole kuullut pommeja, ei ehkä ymmärrä myöskään niiden aiheuttamia traumoja, Kateryna sanoo.

Sodan loppumisen lisäksi pariskunta toivoo, ettei maailma unohtaisi Ukrainaa vaan jatkaisi sen tukemista. Toiveena on myös, ettei Luhanskin ja Donetskin kapinallisalueita irrotettaisi lopullisesti Ukrainasta.