Vladimir Putin on Neuvostoliiton pahamaineisen tiedustelupalvelu KGB:n täysiverinen kasvatti. Kuinka ura turvallisuuspoliisissa on muokannut Putinin ajattelua ja maailmankuvaa?

– Moskova on hiljaa.

Lankapuhelimesta vajaat 32 vuotta sitten kuuluneet kolme sanaa saattavat osaltaan selittää, miksi maailman pitää jälleen kerran pelätä ydinaseilla käytävää sotaa.

Eletään joulukuun 5. päivää Dresdenissä, Itä-Saksassa vuonna 1989. Berliinin muuri on kaadettu muutamaa viikkoa aikaisemmin ja valvontayhteiskunnassa kuohuu.

Ihmisiä Brandenburgin portilla Berliinin muurilla marraskuussa 1989. Berliinin muuri on kaatunut.

Raivokas ihmisjoukko rynnii Ruschestraßelle, missä seisoo DDR:n salaisen poliisin Stasin linnoitus. Pienempi joukko erkaantuu mielenosoittajien laumasta ja alkaa kävellä kohti pittoreskin näköistä kolmikerroksista kivitaloa, joka voisi sijaita vaikka Engelinaukion reunalla Helsingissä.

Osoite Angelikastraße 4 kuuluu kuitenkin Neuvostoliiton turvallisuuspoliisille KGB:lle. Portilla on vartija, mutta tämä juoksee talolle nähtyään mielenosoittajat.

– Vartija säntäsi sisälle taloon, muisteli mielenosoittaja Siegfried Dannath BBC:lle vuonna 2015.

Rapattu kivitalo Angelikastraßella oli KGB:n Dresdenin toimipiste, jossa Vladimir Putin palveli.

Pian talosta astuu ulos pienikokoinen upseeri, aikalaiskuvailujen mukaan "vauhkoontuneena".

– Hän sanoi ryhmällemme: ”Älkää yrittäkö väkisin tälle alueelle. Toverini ovat aseistautuneita, ja heillä on oikeus käyttää aseitaan hätätilanteessa.”

Ihmiset vetäytyvät taaksepäin portilta. Pienikokoinen KGB:n mies soittaa puna-armeijan panssarirykmenttiin ja pyytää suojelua.

– Emme voi tehdä mitään ilman määräystä Moskovasta, ääni linjalla vastaa.

– Ja Moskova on hiljaa.

Vladimir Putin arvioiden mukaan vuonna 1980. Hän oli tässä vaiheessa pyörittänyt papereita KGB:n linnoituksessa Leningradin Liteiny Prospektilla jo puoli vuosikymmentä.

Puhelimesta kuuluneet sanat romahduttivat Vladimir Vladimirovitsh Putinin maailmankuvan. Suuri ja mahtava, joka hänet oli Itä-Saksaan lähettänyt ja johon hän uskoi kuin vuoreen, ei tulisikaan apuun.

– Mielestäni tämä tapahtuma avaa Putinin ajattelua, saksalainen Venäjän-asiantuntija Boris Reitschuster on sanonut.

– Meillä olisi toisenlainen Putin ja toisenlainen Venäjä, mikäli hän ei olisi palvellut Itä-Saksassa.

Neuvostoliiton “James Bond”, vakooja Juri Drozdov oli nuoren Vladimir Putinin idoli.

Reitschusterin mielestä Putinia jäi kalvamaan levottomuus siitä, kuinka haurasta poliittisen eliitin valta lopulta on – ja kuinka helposti se voidaan kaataa.

Vladmir Putin oli 15-vuotias nähdessään neliosaisen tv-sarjan Kilpi ja miekka (Neuvostoliitto, 1968), joka sivuaa kommunistien huippuvakoojan Juri Drozdovin elämäntarinaa.

Salainen poliisi - tai turvallisuuskomitea - KGB hallitsi kaikkea Neuvostoliitossa ja liikaa sen rajojen ulkopuolellakin. KGB oli “Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen Miekka ja Kilpi”.

Sarjassa esitetään agenttien vaihto: Yhdysvalloissa kiinni jäänyt Rudolf Abel vaihdetaan päittäin amerikkalaiseen tiedustelukoneen lentäjään Francis Gary Powersiin, jonka puna-armeija oli ampunut alas. Todellinen Drozdov palveli 1962 Itä-Saksassa ja sai tehtäväkseen järjestää vaihto-operaation Länsi-Berliinin ja rautaesiripun taakse jääneen Potsdamin välisellä Glienicken sillalla.

Ensimmäisen jakson katsottuaan nuori Vladimir ilmoitti koulukaverilleen, että hänestä tulee vakooja.

New York Timesin entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja Steven Lee Myers kuvailee vuoden 2014 kirjassaan kuinka Putin tämän jälkeen käveli KGB:n paikalliseen päämajaan Leningradin Liteini Prospektilla ja ilmoittautui palvelukseen.

– Vladimir yritti kolmesti löytää oikean sisäänkäynnin valtavaan rakennukseen ja sieltä virkailijan, joka ottaisi hänet vastaan.

Äiti Maria Ivanovna harvinaisessa yhteiskuvassa ainoan poikansa Vladimir Putinin kanssa. Äiti lahjoitti nuorelle Vladimirille tämän ensimmäisen auton vuonna 1972.

Lopulta löytyi apparatsikki, jolla oli juniorille hetki aikaa. Tämä ilmoitti kuivasti, että KGB ei kelpuuta vapaaehtoisia. Putin kysyi mitä pitäisi opiskella, jotta paikka KGB:stä aukeaisi. Virkailija halusi pojasta eroon ja suositteli lakiopintoja yliopistossa.

Putin aloitti lukion vain päivää paria ennen kuin Neuvostoliiton johtaman Varsovan liiton tankit vyöryivät Tshekkoslovakiaan. Kevään 1968 kuohunta ei kuitenkaan horjuttanut tulevan “Brezhnevin” mielenrauhaa. Pian lukion aloittava Vladimir kiinnostui jopa kielletystä länsimaisesta kulttuurista ja kuunteli Myersin mukaan The Beatlesin levyjä, joita kaveriporukka salaa vaihteli keskenään.

Lukion käytyään hän selvitti Leningradin valtionyliopiston pääsykokeet ja aloitti oikeustieteen opinnot syksyllä 1970.

Samaan aikaan, kun nuori Putin opiskeli ja työskenteli liikenneministeriössä Leningradissa tai sahalla Komissa Uralvuorten tuolla puolen, hänen idolistaan Juri Drozdovista tuli peiteagenttiohjelman johtaja S -direktoraatissa.

KGB:n esite vuodelta 1939. Teksti kuuluu suomeksi: Älkää unohtako, että olemme kapitalismin piirittämiä. Vahvistakaa sosialistista tiedustelua. Auttakaa hävittämään ja kiskomaan juuriltaan kansan viholliset.

91-vuotiaana kuollut Drozdov on myöhemmin kertonut, että yhdenkin peiteagentin kouluttaminen ja vedenpitävän henkilöllisyyden luominen saattoi kestää seitsemän vuotta, joskus jopa vuosikymmeniä.

Yhdysvalloissa ja muualla KGB:n miehet kiertelivät hautausmailla etsimässä sopivan ikäisinä kuolleiden lasten hautoja. Mikäli syntymäaika osui yksiin koulutettavan iän kanssa, he saattoivat aloittaa elämänkerran sepittämisen. Kirkoille maksettiin kuolintodistusten “katoamisista”.

Kotirintamalla Vladimir oli vuoteen 1972 mennessä tienannut sievoisen summan ruplia, ostanut takin, jota käyttäisi seuraavat 15 vuotta ja ajeli ympäri Leningradia omalla autolla. Kulkupeli oli lahja äidiltä Maria Ivanovnalta, joka oli ostanut 30 kopeekan arvan ja voittanut Ukrainassa valmistetun ZAZ Zaporozhetsin.

Häntä kuvailtiin villiksi ja varomattomaksi kuljettajaksi, ja kerran hän törmäsi mieheen, joka horjahti ajoradalle. Putin väitti myöhemmin, että mies oli yrittänyt itsemurhaa.

Vladimir Putin ja Ljudmila Shrekbneva menivät naimisiin Leningradissa heinäkuussa 1983. Hääauto Zil 111:ssä oli ZAZ Zaporozhetsiin verrattuna jo kunnolla vääntöä.

Vuonna 1974 kohtalon, tai sen sosialistisen synonyymin KGB:n, musta käsi ojentui kohti nuorta miestä.

– Minun pitää puhua kanssasi uratoimeksiannosta, salamyhkäinen mies sanoi, kun Vladimir vastasi puhelimeen.

Puhuja ei paljastanut enempää, ja Putin suostui tapaamiseen tiedekunnan oleskelutiloissa. Ketään ei näkynyt, ja parikymmentä minuuttia odotettuaan hän alkoi uskoa joutuneensa pilailun kohteeksi. Silloin mies ilmestyi ja pyysi anteeksi. Sen jälkeen hän sanoi jotain, mikä teki nuoreen kuulijaan suuren vaikutuksen.

Salaisen poliisin KGB:n entinen päämaja Moskovassa.

Salamyhkäinen rekrytoija osoittautui KGB:n yliopistoja valvovan divisioonan virkamieheksi. Vladimir Putinin taustat tutkittiin, ja viimeisessä vaiheessa hänen isäänsä haastateltiin. Unelma täyttyi kesällä 1975, kun Putin astui KGB:n palvelukseen koruttomassa seremoniassa.

– Mennään, hän tokaisi lapsuudenystävälleen Viktor Borisenkolle tilaisuuden jälkeen, ja molemmat hyppäsivät ZAZ Zaporozhetsiin.

Putin ajoi heidät Nevski Prospektilla sijaitsevaan georgialaiseen ravintolaan. Siellä he tilasivat kanaa saksanpähkinäkastikkeella ja Borisenkon yllätykseksi likööripaukkuja. Niitä hän ei ollut nähnyt ystävänsä vielä koskaan nauttivan. Vasta paljon myöhemmin hän sai tietää, että nyt juhlittiin Vladimir Putinin KGB-uran alkua.

Paluu rikospaikalle: Putin kuvattiin Elbe-joen pientareella lokakuussa 2006, kun hän vieraili entisessä palveluskaupungissaan Dresdenissä.

Tässä vaiheessa maailmanhistoriaa KGB oli kasvanut mammuttimaiseksi hallintokoneistoksi. Se ei valvonut pelkästään kotimaisia ja ulkomaisia tiedusteluasioita vaan myös vastavakoilua niin Neuvostoliitossa kuin muualla maailmassa, rajavalvontaa sekä suojeli kommunistisen puolueen johtajia ja jopa maan ydinlaitoksia. Repertuaariin kuului myös poliittisia murhia ja epäystävällisiksi katsottujen ulkovaltojen asioihin sekaantumista

23-vuotias Putin passitettiin pyörittämään papereita samaan jättirakennukseen Liteini Prospektille, jossa oli käynyt jo kerran teini-ikäisenä. Samoihin aikoihin KGB:n isot pojat ottivat tähtäimeensä bulgarialaisen toimittajan Georgi Markovin, joka laukoi totuuksia sosialistisessa dystopiassa elämisestä Radio Free Europen taajuuksilla.

Kommunistisen Bulgarian salainen palvelu murhasi toimittaja Georgi Markovin KGB:n avustuksella Lontoossa 1978. Isku tehtiin diktaattori Todor Zhivkovin syntymäpäivänä 7. syyskuuta. Markov kuoli kolme päivää myöhemmin.

KGB:n sateenvarjoase Washington D.C:n vakoojamuseossa Yhdysvalloissa. Saman tyyppistä asettaa epäillään käytetyn Markovin murhaamiseksi.

Bulgarian salainen palvelu oli yrittänyt murhata Lontoossa asuvan Markovin jo kahdesti. Syyskuussa 1978 Markov oli matkalla bussipysäkille, kun hän Waterloon sillalla tunsi pistoksen vasemmassa jalassaan. Hän ehti nähdä miehen poimivan sateenvarjon maasta ja ottavan taksin lennosta. Markoville nousi korkea kuume samana iltana, ja hän kuoli kolme päivää myöhemmin.

Markovin reidestä löytyi risiinillä täytetty kuula, joka oli voideltu ruumiin lämpötilassa sulavalla aineella. Viranomaiset epäilivät, että kuula oli ammuttu sateenvarjon sisään rakennetulla aseella. KGB:n agentit Oleg Kalugin ja Oleg Gordievski kertoivat Berliinin muurin murtumisen jälkeen, että heidän työnantajansa oli junaillut murhan.

Sen epäiltiin olleen “lahja” Bulgarian diktaattorille Todor Zhivkoville, sillä Markovin kimppuun käytiin 7. syyskuuta, joka oli Zhivkovin syntymäpäivä. Rikoksesta ei ole koskaan tuomittu ketään.

Panokset kovenivat vuosikymmenen vaihteessa.

Neuvostoliitolla oli myös Afghanistanin kanssa YYA-sopimus. Sen puitteissa KGB murhasi maan presidentin Hafizullah Amin hallintopalatsiin tehdyssä rynnäkössä joulukuussa 1979.

Juri Drozdov johti Storm-333 -nimellä kulkevaa erikoisoperaatiota, jossa KGB:n joukot murhasivat Afghanistanin presidentin Hafizullah Amin hänen hallintopalatsissaan 27.12.1979 ja asettivat tilalle kommunistien oman nukkehallitsijan Babrak Karman. Tämä oli alkusysäys liki vuosikymmenen kestäneelle Afghanistanin sodalle, jossa kuoli arviolta 1,3 miljoonaa ihmistä.

Karma kuitenkin puraisi: seuraavan vuoden presidentinvaalit Yhdysvalloissa voitti republikaani Ronald Reagan, josta tuli pakkomielle KGB:lle.

Kremlissä uskottiin, että tämän suunnitelmana oli ennalta ehkäisevä ydinisku Neuvostoliittoon, ja vakavasti sairaan Leonid Brezhnevin näkemys Reaganista “uhkana maailmanrauhalle” jaettiin ainakin Hakaniemen torille sankoin joukoin kerääntyneiden mielenosoittajien banderolleissa.

Republikaani Ronald Reagan nousi Valkoiseen taloon tammikuussa 1981. Hän onnistui palauttamaan Yhdysvaltain maailmanmahdin heikkojen presidenttien jäljiltä ja jäi historiaan miehenä, joka romahdutti Neuvostoliiton sekä kilpavarustelulla että diplomatialla.

Putin pääsi hänkin lopulta kentälle, kun KGB määräsi hänet ulkomaantiedustelun upseeriksi Dresdeniin elokuussa 1985.Työ ei juuri kiinnostavammaksi muuttunut. Pian jo kahden tyttären isä Putin keräsi tietoa lännestä ja värväsi tiedonantajia. Hänet ylennettiin 1987 everstiluutnantiksi.

Lähimmäksi toimintaa Putin pääsi siinä vaiheessa, kun pesti ja koko Neuvostoliiton olemassaolo alkoivat olla loppusuoralla.

– Minä poltin itsekin valtavan määrän materiaalia, hän on kuvaillut vuoden 1989 joulukuisen illan jälkimaininkeja.

– Me poltimme niin paljon aineistoa, että uuni halkesi.

Lähteet: Steven Lee Myers: The New Tsar - The Rise and Reign of Vladimir Putin, BBC, Washington Post, Wall Street Journal, New York Post

