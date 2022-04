Epäiltyjä varjovaimoja ja piilotettuja lapsia – Putin ja Lavrov pyörittävät salattua perhe-elämää

Kremlin voimakaksikko valehtelee maailmalle minkä ehtii, eivätkä palturilta säästy lähimmätkään ihmiset.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 20.3.2022. Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisenä uudelleen joitakin alkuvuoden luetuimpia artikkeleita.

Ulkoministeri Sergei Lavrovin kerrotaan piilotelleen "kakkosperhettään" Britanniassa vuosikausia. Hänen pomollaan, presidentti Vladimir Putinilla on jopa seitsemän lasta – mikäli väitteet hänen avioliiton ulkopuolisista suhteistaan pitävät paikkansa.

Sergei Lavrov

Tbilisissä, Georgiassa maaliskuussa 1950 syntynyt Sergei Lavrov ehti kasvaa Neuvostoliiton salailukulttuurin tavoille.

– Hän on viimeisiä todellisen neuvostoajan diplomaatteja, vanhempi tutkija Ben Judah Atlantic Council -ajatuspajasta on kuvaillut.

Atlantic Council perustettiin alkuperäisen kylmän sodan keskellä 1961 lähentämään Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa. Moinen lähentyminen oli punainen vaate Lavrovin esimiehille jo kommunistiaikoina, ja oppi istuu yhä tiukassa. Lavrov on esimerkiksi kiistänyt Venäjän hyökänneen Ukrainaan ja varoitellut maailmaa, että arabikevät saattaa vaihtua vielä ydintalveksi.

Musta muuttuu valkoiseksi, kun karismaattinen sikarimies avaa suunsa. Virallisesti hän on ollut naimisissa Maria Lavrovan kanssa 50 vuotta, ja parilla on tytär Jekaterina.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin perustama korruption vastainen säätiö FBK julkisti viime vuonna raportin, jonka mukaan Lavrovilla on lisäksi suhde Lontoossa asuvan näyttelijän ja ravintoloitsijan Svetlana Poljakovan kanssa. "Kakkosvaimon" kautta Lavrovilla olisi tästä liitosta tytärpuoli Polina.

Venäjän patriarkka Kirill palkitsi Svetlana Poljakovan kunniamerkillä joulukuussa 2014.

Raportin nimi kuului suomeksi: Jahteja, lahjuksia ja rakastajatar. Mitä ministeri Lavrov salailee? Sisällön mukaan ulkoministeri on ottanut rakastajattarensa mukaansa "diplomaattimatkoille" yli 60 kertaa ja rahoittaa tämän luksuselämää lännessä.

Poljakovalla on ollut FBK:n mukaan asema Venäjän ulkoministeriössä vuodesta 2014 alkaen. Yhteiset matkat ministerin kanssa ovat suuntautuneet muun muassa Ranskaan, Italiaan, Sveitsiin, Japaniin, Singaporeen, Portugaliin ja Kreikkaan – ja tietysti ulkoministeriön virkakoneella.

Paljastus levisi laajalle, ja sitä pyöriteltiin kuvien kera etenkin brittiläisissä iltapäivälehdissä. Erityistä huomiota sai "kakkosperheen" väitetty tytär, nyt 26-vuotias Polina Kovaleva, joka elelee Lontoossa Kensington High Streetillä ja rakastaa juhlimista. The Moscow Timesin mukaan Polina allekirjoitti asunnosta 999 vuoden vuokrasopimuksen hieman yli viiden miljoonan euron hinnalla.

Sergei Lavrovin "kakkosperheen" väitetty tytär Polina Kovaleva seuralaisineen Lontoossa kirjan julkaisutilaisuudessa tammikuussa 2018.

Evening Standard kirjoittaa "tytärpuolen" työskentelevän venäläisen maakaasu- ja öljykonsernin Gazpromin leivissä.

Polina on lehden mukaan valmistunut ensiluokkaisilla arvosanoilla Loughboroughin yliopistosta. Jutussa lisätään, että siihen on yritetty turhaan saada kommenttia Venäjän ulkoministeriöstä.

Navalnyin FBK-säätiön mukaan Polinan äiti oli niin läheinen ulkoministerin kanssa, että osa virkamiehistä oli lisännyt hänet yhteystietoihin nimellä "Svetlana Lavrova" – ja jotkut luulivat, että hän todella on Lavrovin vaimo.

Vaihtelevien lähteiden mukaan virkamiesten ei myöskään kannattanut silittää Poljakovaa vastakarvaan: erimielisyyksien kerrottiin johtaneen hiillostamiseen ulos ministeriöstä.

FBK:ssa tultiin tulokseen, että rakastajatar on myös upporikas. Väitteiden mukaan Poljakovan perheen kiinteistöomistukset olisivat päälle 13 miljoonan euron arvoisia. Daily Mailin mukaan pelkästään Svetlana Poljakovan autotallista löytyy vajaan miljoonan euron edestä menopelejä, ja nainen itse ajelee 326 000 euron arvoisella Mercedeksellä.

” Lavrov on Kremlin kellokkaiden tapaan hyvin yksityinen henkilö, eikä hänen vaimostaan ja tyttärestäänkään löydy kovin paljon tietoja.

Poljakovasta löytyy yhteiskuvia Sergei Lavrovin kanssa. "Tytärpuoli" Polinan Instagram-tililtä löytyi aiemmin myös lisää todistusaineistoa parin vähintäänkin vauraasta elämäntyylistä, mutta tili katosi linjoilta samaan aikaan, kun FBK:n raportti tuli julki.

Kotimaassa Lavrovin virallinen liitto kilistelee kultahäiden rajapyykkiä. Hän on ollut naimisissa Maria Aleksandrovna Lavrovan kanssa vuodesta 1971. Jekaterina-tytär syntyi New Yorkissa vuonna 1982, kun isä-Sergei työskenteli Neuvostoliiton YK-edustustossa.

Lavrov on Kremlin kellokkaiden tapaan hyvin yksityinen henkilö, eikä hänen vaimostaan ja tyttärestäänkään löydy kovin paljon tietoja.

Jekaterina Lavrova opiskeli Yhdysvalloissa ja Britanniassa, ja takaisin Moskovaan hän palasi vasta vuonna 2014 eli Venäjän suorittaman Krimin valtauksen jälkeen. Paluu liittyi ainakin osittain Lavrovin pelkoon tyttärensä turvallisuudesta sekä Kremlin kehotukseen, jonka mukaan ylimpien johtajien lasten tulisi kotiutua Venäjälle lännestä.

Nykyisin Jekaterina Lavrova työskentelee taiteen parissa ja on naimisissa liikemies Aleksandr Vinokurovin kanssa. Vastikään Euroopan unioni lisäsi hänen aviomiehensä Euroopan unionin pakotelistalle Ukrainan sodan rahoittamisen takia. Pariskunnalla on kolme lasta.

” Oletus on, että Lavrovin kakkosperhe on ollut jo pitkään myös ykkösperheen tiedossa.

Oletus on, että Lavrovin kakkosperhe on ollut jo pitkään myös ykkösperheen tiedossa.

– Putinin käskyläisillä on yleensä kaksi perhettä yhtä aikaa, FBK:n tutkimusyksikön päällikkö Maria Konstantinovna Pevtshih on sanonut.

Navalnyin säätiön paljastukset ovat saattaneet osua lähelle maalia, sillä pääsy FBK:n sivustolle estettiin ja Navalnyin järjestöt luokiteltiin Venäjällä äärijärjestöiksi 2021. Navalnyi itse sai kahden ja puolen vuoden poliittisen vankeustuomion palattuaan kotimaahansa Saksasta, jossa häntä hoidettiin hermomyrkkyiskun jäljiltä. Navalnyi syyttää myrkytysyrityksestä Venäjän turvallisuuspalvelua.

Lavrovin entinen esimies, Venäjän ex-ulkoministeri Andrei Kozyrev on antanut taannoisesta alaisestaan vähemmän mairittelevan lausunnon.

– Hän tapasi huolehtia selustastani. Nykyään huolehtisin siitä itse, jos tietäisin hänen seisovan takanani, Kozyrev on muotoillut.

Presidenti Vladimir Putin ja vaimo Ljudmila Putina odottelivat Yhdysvaltain silloista presidenttiä George W. Bushia Vnukovon kentällä Moskovassa marraskuussa 2006.

Vladimir Putin

Lavrovin pomo, diktaattorimaisesti Venäjää johtava Vladimir Putin panee alaistaan paremmaksi ainakin vuosikaudet kiertäneiden huhujen valossa.

Putinin virallinen avioliitto lentoemäntä Ljudmila Shrekbnevan kanssa kesti vuodesta 1971 vuoteen 2013, jolloin he ilmoittivat erostaan. Tämän jälkeen Ljudmila Putina on kaihtanut julkisuutta. Pari sai kaksi tytärtä. Maria syntyi Neuvostoliitossa 1985 ja Jekaterina seuraavana vuonna Itä-Saksan Dresdenissä, jonne nuorehko Putin oli komennettu KGB-upseeriksi.

Putin perheineen: Vaimo Ljudmila ja tyttäret Maria ja Jekaterina harvinaisessa yhteiskuvassa, joka on otettu 1990-luvun alussa.

Putinin tytär Jekaterina ensimmäisestä avioliitosta kuvattuna alustuksensa aikana Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa kesäkuussa 2021.

Kivi Putinin kengässä on sama kuin Lavrovillakin: Kremlin kriitikko Aleksei Navalnyi. Navalnyin säätiö kaivoi viime vuonna esiin esimerkiksi Instagram-tilin, jossa Putinin lehtolapseksi ounasteltu 17-vuotias Jelizaveta poseeraa Guccin maskissa kalliit muotiluomukset yllään ja siemailee drinkkejä yökerhossa keskellä covid-pandemiaa.

Paljastus ajoittuu alun perin loppuvuoteen 2020, jolloin riippumaton venäläinen Proekt-uutissivusto alkoi penkoa Pietarissa asuvan entinen siivoojan, sittemmin miljonääriluokkaan nousseen Svetlana Krivonogihin asioita.

Krivonogihin Jelizaveta-tyttären yhdennäköisyys Putinin kanssa käynnisti huhumyllyn, jonka jälkeen Krivonogihia, 47, on kutsuttu Venäjällä Putinin entiseksi rakastajattareksi. Tytär, myös nimeä Luiza Rozova käyttävä neitokainen, on syntynyt 2003, jolloin presidenttiparin ero oli vielä vuosikymmenen päässä. Proektin mukaan syntymätodistuksessa ei mainita isää vaan ainoastaan nimi Vladimirovna, joka tarkoittaa "Vladimirin tytärtä".

Putinin tyttäreksi uumoiltu Luiza Rozova ei ole myöntänyt eikä kieltänyt sukujuuriaan.

Luiza ei ole myöntänyt eikä kieltänyt sukujuuriaan. Hänen Instagram-tilinsä seuraajamäärä nousi useilla kymmenillä tuhansilla samalla hetkellä, kun Navalnyin paljastukset tulivat julki. The Sunin mukaan tilin kommenttikentät täyttyivät pian myös solvauksista.

– Kappas, tuo puserohan on ostettu minun verorahoillani. Montako eläkettä siihen paloi? eräs käyttäjä kyseli.

Svetlana Krivonogihin tiedetään työskennelleen siivoojana ennen kuin hänelle oli ilmaantunut salaperäinen varakas rakastaja 1990-luvun alkupuolella. Tämän jälkeen hän on päätynyt muun muassa edunsaajaksi yhtiöön, joka omistaa pienen osan "Putinin pankiksi" kutsutusta Rossija-pankista. Proektin mukaan hänellä on myös lukuisia kiinteistöomistuksia eri kaupungeissa.

Täysin oma lukunsa Putinin varjoperheiden kavalkadissa on kohta kaksi vuosikymmentä täyttävä väite hänen ja kilpavoimistelija Alina Kabajevan suhteesta. Kabajeva, 38, voitti olympiakultaa Ateenassa vuonna 2004. Hän vieraili muiden venäläisurheilijoiden kanssa Kremlissä saman vuoden marraskuussa, ja yhteiskuvissa presidentti Putinin hymy näytti olevan herkässä.

Vladimir Putin kohtasi kilpavoimistelija Alina Kabajevan Kremlissä marraskuussa 2004, kun Venäjän olympiajoukkue tuli kylään. Tapasivatko he ensimmäistä kertaa? Spekulointia on riittänyt.

Putin katosi julkisuudesta hetkeksi maaliskuussa 2015. Samaan aikaan sveitsiläiset lehdet väittivät Kabajevan synnyttäneen Putinin lapsen – tai lapsia – paikallisella luksusklinikalla presidentin itsensä läsnä ollessa.

Blick kirjoitti, että Putin ja Kabajeva olisivat varanneet Sorengossa, Luganon lähellä sijaitsevasta Sant’Annan sairaalasta huoneita tuona ajankohtana. Alueella myös nähtiin samaan aikaan runsaasti Venäjälle rekisteröityjä autoja.

Putinin ja Kabajevan väitettyjen lasten määrä on hämärän peitossa. New York Postin juorujulkaisu Page Six Magazine väitti maaliskuun alussa, että Kabajevalla on Putinin kanssa neljä lasta, jotka kaikki ovat Sveitsin kansalaisia.

– Alinalla on kaksi poikaa ja kaksostytöt Putinin kanssa, ja he kaikki ovat syntyneet Sveitsissä, lehden siteeraama lähde kertoi.

” Varmaa on vain se, että sen enempää Putin kuin Kabajevakaan eivät halua paljastaa julkisuuteen asioiden todellista laitaa.

Liikkeellä on myös tietoja kaksospojista, jotka Kabajeva olisi synnyttänyt väitetysti moskovalaisessa sairaalassa vuoden 2019 toukokuussa.

Varmaa on vain se, että sen enempää Putin kuin Kabajevakaan eivät halua paljastaa julkisuuteen asioiden todellista laitaa. Molemmat ovat vuosien ajan kiistäneet itse tai edustajiensa välityksellä sekä suhdeväitteet että huhut yhteisistä lapsista.

