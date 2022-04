Kuolleet ja rampautuneet lapset ovat sodan hirvittävin seuraus. Selvinneidenkin on vaikea palata normaaliin.

– Voimme rakentaa uudelleen asunnot ja talot ja korvata ne ihmisille. Mutta miten korvaat lapsen menetyksen? Luulen, että kenelläkään maailmassa ei ole vastausta siihen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli pääsiäisenä julkaistussa uutiskanava CNN:n haastattelussa synkkänä.

Hän kommentoi julkisuuteen levinnyttä videota, jossa ukrainalaisäiti löytää lapsensa ruumiin kaivosta, ”kammottavimmaksi, jonka on eläessään nähnyt”.

– Katson sitä ennen kaikkea isänä. Se sattuu niin paljon. En pysty kuvittelemaan kuinka se sattuu näihin ihmisiin, tähän naiseen.

Kyseinen video on katsottavissa oheisesta Current Timen twiitistä. Varoitus: sisältö voi järkyttää.

Lasten kohtalot ovat sodan järkyttävimpiä seurauksia. Hyökkäyssota – ja varsinkaan venäläisten Ukrainassa toteuttama – ei erottele uhrejaan.

Jo noin kahdensadan lapsen raportoidaan saaneen surmansa ja satojen haavoittuneen. Todelliset luvat ovat todennäköisesti suuremmat.

Jotkut haavoittuneista ovat rampautuneet fyysisesti tai henkisesti loppuiäkseen. Lapset ovat menettäneet vanhempiaan, heitä on siepattu ja kadonnut. He ovat menettäneet kotinsa.

Tätä on Ukrainan lasten sota.

Kuolleet

Ukrainalainen kuvajournalisti Andri Dubtshak on nähnyt jo lähes kaiken. Hän oli vieressä, kun irpiniläinen evakkoperhe kuoli kranaattitulituksessa, ja hän todisti Butshan joukkomurhan karmeaa näkyä.

Lue lisää: ”Näyttäkää tämä Putinille: tämän lapsen silmät ja itkevät lääkärit” – siviilien kohtalot paljastavat sodan todelliset maksajat

Pahin osui kuitenkin kohdalle venäläisjoukkojen jättämässä Makarivissa Kiovan länsipuolella maanantaina 11. huhtikuuta, kun kuukautta aiemmin kuolleen perheen jäänteet löytyivät tien vierestä metsästä.

Viranomaisten mukaan ihmiset olivat yrittäneet lähteä pakoon Gavronstshinan kylästä, kun venäläinen BMP-taisteluajoneuvo otti heidät kohteekseen. Panssareidensa suojista sotilaat tulittivat perheen Volkswagenia järeällä kanuunalla ja konekiväärillä.

– Autossa oli kyltti ”lapsia” ja valkoiset huomiovärit, Dubtshak kuvaili IS:lle todistamaansa näkyä.

Lasten sodan kuva. Kiovan läheltä Makarivista löytyi todisteet jälleen yhdestä siviilejä vastaan suunnatusta iskusta, jossa kuoli myös 2-vuotias pikkupoika.

Järkyttävimmin puhuivat hänen kuvansa, kun ruumiit oli nostettu autosta. Kolme naista, yksi teini-ikäinen poika ja vain 2-vuotias pikkupoika makasivat ojan reunalla. Ruumiiden vierellä oli pojan pehmonalle.

Paikallisten tuska oli käsinkosketeltava. Dubtshakin mukaan eräs asukas hautasi perheen omaan puutarhaansa, kuten muuallakin Ukrainassa on monesti ollut tapana tehdä.

Näin kuolleet pysyvät lähellä.

Vastikään viranomaiset löysivät myös nelivuotiaan Sasha Zdanovitsh-Jahnon ruumiin neljä viikkoa jatkuneiden etsintöjen jälkeen Kiovan läheltä.

Tapaus on Ukrainan tunnetuimpia, sillä sitä oli seurattu sosiaalisessa mediassa päivittäin.

Äiti Anna Jahno kertoi lapsensa löytymisestä Facebookissa ja sammutti samalla toivon, että poika olisi jotenkin onnistunut selviytymään.

– Sasha, pieni enkelimme on taivaassa. Tänään hänen sielunsa löysi rauhan...

Pikkupoika oli 10. maaliskuuta paennut isoäitinsä kanssa taisteluja Vyshhorodissa Kiovan pohjoispuolella. Tiet olivat venäläisten hallussa, joten heidän seurueensa yritti veneellä Dnepr-joen yli.

Tapahtumien kulku on epäselvä, mutta veneen epäillään joutuneen tulituksen kohteeksi ja kaatuneen. Isoäidin ja toisen naisen ruumiit löytyivät rannalta. Sasha oli kateissa, mutta hänellä oli ainoana veneessä ollut pelastusliivi päällään.

Kukaan ei tiedä, mitä hän koki elämänsä viime hetkinä.

Haavoittuneet

Nuori poika makaa penkillä Ukrainan Kramatorskissa. Asennosta näkee että hän on kuollut, mutta jalkopäästä otetusta kuvasta ei selviä miten.

Toinen sodan kuva. Suurin osa Ukrainan siviiliuhreista on YK:n mukaan kuollut summittaisissa pommituksissa ja raketti-iskuissa. Kramatorskin juna-aseman iskussa kuoli 59 ihmistä, joukossa tämä nuori poika.

On 8. huhtikuuta ja kaupungin rautatieasemalle on juuri osunut kaksi venäläisohjusta, joiden rypäleräjähteet ovat kylväneet hirvittävää tuhoa evakkojunaa odottaneiden ihmisten keskellä.

Toisesta kuvakulmasta selviää, että myös penkillä makaava poika on joutunut kaikkialle sinkoilleiden sirpaleiden silpomaksi.

Niiden tielle joutui myös kymmenvuotias Jana, joka menetti molemmat jalkansa – ja äitinsä.

Sky Newsin vieraillessa viikko iskun jälkeen Kramatorskin sairaalassa, paikalla oli Janan lisäksi vielä kolme muuta vaikeita vammoja saanutta lasta.

Katarinan, 12, jalat oli onnistuttu pelastamaan, mutta hänkin oli menettänyt äitinsä.

Sairaalaosasto oli hiljainen. Lasten kokeman trauman vuoksi heidän annettiin levätä rauhassa.

Sotaa ei pääse pakoon edes sairaalassa, sillä Venäjän tiedetään iskeneen niihinkin. Siksi ikkunoita oli peitetty ja vahvistettu.

Zaporizzjan sairaalan lastenosaston ikkunat on vahvistettu hiekkasäkeillä.

Samoin oli tehty Zaporizzjassa sijaitsevassa sairaalassa, jossa Reuters haastatteli 11-vuotiasta Milena Uralovaa.

Tyttöä oltiin perheineen evakuoimassa sodan täysin tuhoamasta Mariupolista, kun venäläiset avasivat tulen lupauksista huolimatta.

– Silmissäni pimeni ja korvissani soi. Kun avasin silmäni, äitini piti minua sylissään ja laittoi minut maahan ja alkoi itkeä ja pyytää apua, tyttö kertoi.

Milena Uralova, 11, kantaa Venäjän hyökkäyksen arpea kasvoissaan loppuelämänsä.

11-vuotias Mariupolista evakuoitu Sasha sai kasvoihinsa vammoja raketti-iskussa, kun hän oli leikkimässä ulkona kavereiden kanssa. Ammus osui naapuritaloon, jonka lasit lensivät heidän päälleen.

– Olin tosi peloissani, verta oli joka puolella, poika kertoi.

Lääkärien ja psykologien mukaan lasten toipuminen vammoistaan ja traumoistaan on pitkä prosessi. Monet saattavat olla ulkoisesti reippaita, mutta puhjeta sitten yhtäkkiä itkemään.

Piinallisinta on pelko, että jotain vielä pahempaa tapahtuu. Myös lapset voivat kokea syyllisyyttä ja tuskaa jäätyään henkiin, varsinkin jos omainen on kuollut.

Orvot

Kuusivuotias Vlad Tanjuk on yksi lukuisista ukrainalaislapsista, jotka ovat menettäneet toisen tai molemmat vanhempansa.

Pikkupojan tarina levisi maailmalle uutistoimisto AP:n kuvaajan Rodrigo Abdin otoksen myötä.

Vlad Tanjuk äitinsä haudalla.

Poika on kotoisin Kiovan liepeiltä alueelta, joka oli venäläisten miehittämä. Hänen äitinsä Iran kerrotaan kuolleen nälkään ja stressiin yli kuukauden kestäneen piinan aikana.

Äiti lepää perheen puutarhassa tiilillä reunustetussa haudassa. Risti on kyhätty puurimoista.

Riipaisevissa kuvissa haudalla on säilyketölkkejä ja mehua.

Vlad on asetellut ne siihen, ettei äidin enää tarvitsisi nähdä nälkää.

Siepatut

Lasten katoamisista ja sieppauksista on karmaisevia tietoja. Ukraina syytti maaliskuussa Venäjää jopa yli 2 300 lapsen ”kidnappauksesta”. Väite on vahvistamaton.

Venäjä myöntää ihmisten evakuoinnin taistelujen tieltä. On kuitenkin todisteita, että heille ei ole annettu mahdollisuutta paeta muualle kuin Venäjälle. Tätä on tapahtunut laajamittaisesti Itä-Ukrainassa.

Yksinäisten lasten epäillään jopa päätyvän adoptoitaviksi venäläispareille.

Tunnetuimpia siepattuja on Kira Obedinskaja, 12.

Ennen sotaa iloinen mariupolilaistyttö on nyt käytännössä vankina Venäjällä, ja suuntana on orpokoti.

Obedinskajan äiti kuoli, kun tyttö oli pieni. Hänen isänsä, Ukrainan vesipallomaajoukkueen entinen kapteeni tarttui sodan alettua aseisiin ja ammuttiin Mariupolissa 17. maaliskuuta.

Tyttö yritti paeta kaupungista mutta haavoittui miinan räjähdyksessä ja päätyi venäläisten käsiin ja sairaalaan kapinallisten hallitsemaan Donetskin kaupunkiin.

Tytön tapauksen toi julki hänen isoisänsä, tunnettu vesipallovalmentaja Oleksandr Obedinskyi, joka on ollut yhteydessä Ukrainan kapinallisalueiden edustajiin.

Nämä ovat tylysti ilmoittaneet, että isoisä voi vaatia tytön huoltajuutta – mutta vain paikan päällä. Sotatoimien takia se on käytännössä mahdotonta.

Tytöstä on tehty myös Venäjän propagandan uhri, kun hänestä on julkaistu tv:ssä videoita, joissa hän kertoo iloisena, kuinka saa välillä jutella puhelimessa isoisänsä kanssa. Tämän sanotaan todistavan, ettei hän ole vanki.

CNN:n mukaan isoisä on saanut myös toisenlaisia ääniviestejä. Niissä vanhempansa, kotinsa ja vapautensa menettänyt tyttö pyytää urheasti isoisää olemaan itkemättä.

– En ole nähnyt sinua niin pitkään aikaan.

– Minua itkettää.

Kotinsa menettäneet

YK:n arvion mukaan jopa kaksi kolmasosaa Ukrainan 7,8 miljoonasta lapsesta on joutunut jättämään kotinsa. Joko se on tuhoutunut tai perhe on lähtenyt pakoon toisaalle kotimaahan tai ulkomaille.

Samalla on päättynyt heidän normaali lapsuutensa.

Yksivuotias Milana leikki muiden lasten kanssa väliaikaismajoituksessa Dnipron kaupungin lähellä. Heidän perheensä olivat paenneet Donbasin taisteluja.

Trauma seuraa niitäkin, jotka ovat säilyneet fyysisesti kunnossa.

– En saa rauhaa tunteelta, että sota on vielä ympärillämme, kertoi Butshan kauhuja kellarissa perheensä kanssa piilotellut 13-vuotias Ilja Bobkov BBC:lle.

Perhe pakeni maaliskuussa siviilien turvakäytävää pitkin Kiovaan. Matkalla näkyi palaneita taloja, tuhoutuneita sotilasajoneuvoja ja ruumiita. Nyt perhe asuu Kiovassa yhden huoneen asunnossa.

– Näen unta että perheeni tapetaan tai jäämme venäläisten panttivangeiksi. Herään kylmässä hiessä, poika kertoi.

Hänen tätinsä Valentina Solokovan mukaan lasten kanssa on jouduttu käymään tuskallisia keskusteluja, kun elintarvikkeet ovat olleet vähissä.

– Kerron lapsille, että leipä ja vesi ovat kaikkein tärkeimmät. Yritän saada heidät ymmärtämään, että he elivät yhden elämän ennen, kun heillä oli kaikkea, he kävivät koulua ja pelasivat. Ja nyt heidän täytyy opetella elämään ilman niitä. Sanon, että teidän on tullut aika kasvaa aikuisiksi.

Ukrainalainen pakolaispoika katseli ulos ikkunasta junassa, joka toi hänet Puolan Przemysliin.

Selviytyjät

Kauheuden keskellä löytyy esimerkkejä myös lasten selviytymiskyvystä.

Sellaista todisti Ukrainan vapaaehtoisjoukkojen sotilas Andri Smirnov tuhotun Butshan liepeillä 8. huhtikuuta. Hänen yksikkönsä oli varmistamassa aluetta venäläisten jäljiltä, kun yhtäkkiä aidan raosta alkoi putkahdella lapsia.

– Aluksi he olivat peloissaan eivätkä uskaltaneet tulla esiin, mutta sitten he kuulivat meidän puhuvan ukrainaa, Smirnov kertoi Facebook-postauksessaan.

Sotilaat tarjosivat lapsille ruokaa ja saivat pian todistaa verrattomia ilmeitä heidän kasvoillaan.

– He olivat likaisia ja nälkäisiä, mutta nämä hymyt ovat todella arvokkaita. Koko Ukraina tulee olemaan taas meidän!

Smirnovin mukaan nämä lapset eivät olleet menettäneet vanhempiaan eivätkä kotejaan.

– He ovat onnekkaita ... Tosin nyt ongelmana on lämmityksen ja tarvikkeiden puute. Heitä pitää ruokkia. Teemme kaikkemme, mutta me olemme armeija, eikä meillä ole esimerkiksi lastentarvikkeita, Smirnov viestitti IS:lle.

– Onneksi monet ihmiset haluavat nyt auttaa.