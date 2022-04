Rikospaikalta löytyi 62-vuotiaan miehen vuokraaman pakettiauton avain, sekä luottokortti, jossa oli miehen nimi. Poliisi pyytää vihjeitä miehestä.

New Yorkin poliisi on nimennyt henkilön, joka saattaa liittyä New Yorkin metrossa tiistaina tapahtuneeseen joukkoampumiseen, kertoo muun muassa BBC.

Poliisi kertoi etsivänsä Frank R. Jamesia, 62, ampumiseen liittyen, koska hän oli vuokrannut pakettiauton, jonka avain löytyi rikospaikalta. Paikalta löytyi New York Timesin mukaan myös luottokortti, jossa oli Jamesin nimi.

– Tutkimme, onko hänellä mitään yhteyttä junaan, New Yorkin poliisin rikospoliisipäällikkö sanoi BBC:n mukaan.

Poliisi pyysi kaikkia Jamesin olinpaikasta tietäviä soittamaan vihjelinjalle.

Jamesia ei ole nimetty ampumisesta epäillyksi, mutta poliisi uskoo, että hänellä voi olla tietoa tapahtumista.

Jamesilla on osoitteita Wisconsinissa ja Philadelphiassa. New York Timesin mukaan hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa viime vuosina videoita, jossa hän on puhunut kiihkeästi muun muassa rodusta ja väkivallasta sekä kritisoinut New Yorkin pormestaria Eric Adamsia.

New York Timesin mukaan James kritisoi eräässä videossaan Adamsia tämän yrityksistä lisätä yleistä turvallisuutta metrossa. Videolla mies puhuu, kuinka helppoa metrossa on tehdä rikoksia.

– Hän ei voi pysäyttää rikoksia metrossa. Hän voi hidastaa sitä, mutta ei pysäyttää, videolla sanotaan.

Useaa ihmistä ammuttiin metrojunassa tiistain aamuruuhkan aikaan junan saapuessa 36th Streetin asemalle Brooklynin Sunset Parkin lähellä. Poliisi sai hälytyksen ampumisesta noin kello 8.30 paikallista aikaa. Asemalta on lisäksi tullut ilmoituksia savusta.

Ampumisessa loukkaantui kuusitoista ihmistä. Loukkaantuneista kymmenen sai ampumahaavoja. Viranomaisten mukaan kukaan ei kuollut. Poliisin mukaan kenenkään loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Muiden loukkaantuneiden vammat aiheutuvat muun muassa savumyrkytyksestä, sirpaleista tai yleisen paniikin johdosta.

New Yorkin poliisikomentaja Keechant Sewell sanoi, että tapausta ei toistaiseksi tutkita terrori-iskuna.

Tekijän motiivista ei toistaiseksi ole tietoa. Epäiltyä ei ole tunnistettu ja poliisi etsii yhä häntä.

Sewellin mukaan epäilty on mustaihoinen, vankkarakenteinen mies, jolla oli yllään vihreät, rakennusmiesten käyttämät huomioliivit sekä huppari.

Silminnäkijöiden mukaan junassa olisi heitetty savukranaatti ja paikalta olisi paennut huomioliiveihin pukeutunut mies, jolla oli kaasunaamari. Silminnäkijä sanoi, että ammuskelu tapahtui ilmeisesti yhdessä metron vaunussa junan ollessa liikkeellä.