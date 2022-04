Ukraina kertoi ottaneensa kiinni petturioligarkin

Viktor Medvedtshuk pakeni kotiarestistaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ukrainan viranomaiset kertoivat tiistaina ottaneensa kiinni maanpetoksesta epäillyn ukrainalaisoligarkin Viktor Medvedtshukin. Oligarkki pakeni kotiarestistaan sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan tiedustelupalvelu otti Medvedtshukin kiinni erikoisoperaatiossaan.

– Yksikään petturi ei pääse pakoon rangaistustaan. Hän joutuu vastuuseen teoistaan Ukrainan lakien mukaan, sanoi turvallisuuspalvelun johtaja Ivan Bakanov.

Ukraina julkaisi kuvan Medvedtshukista käsiraudoissa.

Medvedtshuk on yksi Ukrainan rikkaimmista ihmisistä. Hänen läheiset suhteensa Venäjään ovat kuitenkin herättäneet epäilyksiä. Medvedtshuk on itse kertonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on hänen nuorimman tyttärensä kummisetä.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kieltäytyi kommentoimasta Medvedtshukin kiinniottoa. Peskovin mukaan Ukraina levittää niin paljon valheellista tietoa, että väitteet on ensin tarkistettava.