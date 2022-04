Joukkoampuminen New Yorkin metrossa sai paikalle saapuneet poliitikot puhumaan aselakien tiukentamisesta maanlaajuisesti. Paikalliset asukkaat haluaisivat tarttua myös sosiaalisiin ongelmiin, kuten asunnottomuuteen, jotta turvallisuus paranisi.

Kaunis kevätpäivä muuttui New Yorkin Brooklynin Sunset Parkin alueella kaaokseksi, kun puoli yhdeksän aamuruuhkan aikaan kaasunaamariin pukeutunut mies räjäytti savupommin ja alkoi ampua metrossa.

Metro pysähtyi 36. kadun pysäkille, josta kadulle purkautui paniikissa olevia koululaisia ja työmatkalaisia. Pian alue täyttyi hälytysajoneuvoista.

16 loukkaantunutta ihmistä vietiin sairaalahoitoon. Heistä kymmenen oli haavoittunut ammuskelussa. Epäiltyä tekijää ei ole saatu vielä kiinni.

Sunset Parkin 4th Avenue täyttyi poliiseista ja ensihoitajista metroaseman lähettyvillä.

Paikalle saapunut New Yorkin osavaltiosenaattori Andrew Gounardes kertoi Ilta-Sanomille, että hän oli matkustanut metrolla 36. kadun asemalle noin kymmenen minuuttia ennen kuin joukkoampuminen tapahtui. Gounardes sanoo olevansa järkyttynyt tapahtumista.

– Tunnen olevani hieman traumatisoitunut, Gounardes sanoi.

Osavaltiosenaattori Andrew Gounardes sanoi, että kaupunkilaisten on palattava takaisin normaaliin arkeen järkyttävän tapahtuman jälkeen.

Siitä huolimatta hän kehotti kaupunkilaisia palaamaan mahdollisimman nopeasti tavallisiin arkirutiineihin ja käyttämään metroa. Ilman metroa kaupunki pysähtyy.

– Me emme hyväksy tämänkaltaista väkivaltaa New Yorkissa.

Mitä Gounardes sanoisi turisteille, joita pelottaa matkustaa New Yorkiin viimeisen parin vuoden korkeiden aseväkivaltalukujen vuoksi?

– Jos katsoo tilastoja, niin Floridassa on korkeammat henkirikos­luvut kuin New Yorkissa, Gounardes sanoo.

Joukkoampumisten jälkeen on tavallista, että Yhdysvalloissa alkaa väittely aselaeista.

Demokraattipoliitikko Gounardes sanoo, että Yhdysvaltain kongressin pitäisi hyväksyä koko maassa laki, jossa aseen hankkijan taustat tarkistettaisiin.

New Yorkissa on Yhdysvaltojen tiukimpiin lukeutuvat aselait. 86 prosenttia rikoksissa käytetyistä aseista on tullut New Yorkin ulkopuolelta. Aseiden kulkureitistä eteläisistä osavaltioista New Yorkiin käytetään nimitystä Iron Pipeline.

– New Yorkin tiukat aselait eivät auta, jos tänne virtaa aseita Floridasta tai Etelä-Carolinasta. Kongressin pitää tehdä osuutensa aselakien suhteen.

Myös New Yorkin pormestari Eric Adams sanoi paikallisen Spectrum News -tv-kanavan haastattelussa, että turvallisuustilanteen palauttaminen vaatii tiukempia aselakeja maan laajuisesti.

Samoilla linjoilla aselakien suhteen on myös New Yorkin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jumaane Williams. Hän piti alueella pienen lehdistötilaisuuden. Williams sanoi, että joukkoampumiset ovat maanlaajuinen ongelma.

New Yorkin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jumaane Williams piti paikalla lehdistötilaisuuden, jossa hän vaatii katsomaan aseväkivaltaongelmaa laajemmin.

Williamsin mukaan poliisien määrän lisääminen ei ole ainoa ratkaisu ongelmaan.

Myös poliisien määrän ja läsnäolon lisääminen on aihe, joka aiheuttaa Yhdysvalloissa keskustelua. Varsinkin monet etnisiin vähemmistöihin kuuluvat katsovat, että poliisien lisääminen ei auta turvallisuuden parantamisessa. Poliisiväkivalta vähemmistön edustajia kohtaan on ollut kuuma peruna Yhdysvaltojen politiikassa viime vuosina.

– Kaikkien pitäisi nyt puhua siitä laajemmasta kuvasta, jolla voisimme vastata aseväkivaltaongelmaan oikealla tavalla, Williams sanoi.

Paikallinen koulu sulki ovensa ja lukitsi sisällä olleet lapset turvaan ammuskelun jälkeen.

Paikallinen asukas ja yrittäjä Eric Franklin seurasi kotikatunsa tapahtumia mietteliäänä. Hän on pahoillaan mutta ei yllättynyt tuoreesta tragediasta.

Paikallinen asukas ja yrittäjä Eric Franklin katsoo, että turvallisuuden parantaminen alueella ja sen metrossa vaatisi myös asunnottomuuteen tarttumista.

Hänen perheensä on pitänyt Sunset Parkissa yritystä 132 vuoden ajan. Hänen mukaansa vakavaa aseväkivaltaongelmaa pitäisi lähestyä parantamalla yhteiskunnan turvaverkkoja. Ensinnäkin asunnottomille pitäisi rakentaa tuettuja asuntoja.

– Ihmiset ovat stressaantuneita. Täällä on paljon psyykkisistä ongelmista kärsiviä asunnottomia kaduilla. Asunnottomien asuntoloissa on niin vaarallista, että moni yöpyy metroissa, Franklin kertoo.

Franklin on 4-vuotiaan pojan isä, eikä hän halua matkustaa lapsensa kanssa metrossa.

Paikallinen asukas Diane järkyttyi tapahtumista eikä halua käyttää enää metroa.

Myös toinen paikallinen asukas Diane sanoi, ettei hän uskalla enää matkustaa metrolla. Hän on vältellyt metrolla matkustamista jo parin vuoden ajan, koska hän kokee sen pelottavaksi rikollisuuden lisääntymisen vuoksi. Alkuvuonna teetetyssä tutkimuksessa 36 prosenttia metron aktiivisista käyttäjistä koki samoin.

Joukkoampuminen oman asuinalueen metroasemalla on järkyttänyt Dianea. Hän hakee sanoja pitkään.

– Se on vain niin kamalaa, Diane sanoo lopulta.