Boris Johnson pyysi jälleen anteeksi koronajuhliaan – tiettävästi ensimmäinen lain rikkomisesta tuomittu pääministeri

Boris Johnson ja valtiovarainministeri Rishi Sunak saivat tänään sakot juhlista.

Britannian pääministeri Boris Johnson on jälleen kerran pyytänyt anteeksi virka-asunnollaan koronarajoitusten aikaan järjestettyjä juhlia.

Johnson ja valtiovarainministeri Rishi Sunak saivat tänään sakot juhlista. Oppositiossa olevaa työväenpuoluetta johtava Keir Starmer vaati aiemmin Johnsonia eroamaan, koska tämä on rikkonut lakia ja valehdellut.

New York Timesin mukaan Johnson on ”miesmuistiin” ensimmäinen pääministeri, joka on saanut seuraamuksia lain rikkomisesta.

Partygatena tunnettu skandaali on horjuttanut Johnsonin asemaa, mutta Ukrainan sodan alettua se on jäänyt Britanniassa taka-alalle.