Ampumavälikohtaus metro­asemalla New Yorkissa – useita loukkaantunut

New York Timesin mukaan teko tapahtui aamuruuhkan aikaan.

Poliisi lähellä tapahtumapaikkaa New Yorkin Brooklynissä 12. huhtikuuta 2022.

New Yorkin Brooklynissä sijaitsevalla metroasemalla on tapahtunut ampumavälikohtaus, kertoo New York Times.

Viranomaisten mukaan useaa ihmistä ammuttiin asemalaiturilla tiistain aamuruuhkan aikaan 36th Streetin asemalla. Alustavien tietojen mukaan uhreja on viisi.

Poliisi etsii miestä, joka käytti kaasunaamaria ja oranssia liiviä.

Poliisi sai hälytyksen ampumisesta noin kello 8.30 paikallista aikaa. Asemalta on lisäksi tullut ilmoituksia savusta.

Ampumisen on kerrottu vaikuttavan metroliikenteeseen.