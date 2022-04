Keir Starmerin mukaan Britannia ansaitsee parempaa.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja valtiovarainministeri Rishi Sunak ovat saaneet poliisilta ilmoituksen, että he saavat sakot koronasääntöjen rikkomisesta.

Asiasta kertoi tiistaina pääministerin kanslian tiedottaja.

Poliisi on tutkinut koronasulun aikana Whitehallissa ja Downing Streetillä vuosina 2020 ja 2021 järjestettyjä henkilökunnan juhlia. Syynissä on ollut yhteensä 12 kokoontumista, joista Johnsonin on kerrottu osallistuneen muutamaan.

Oppositiojohtaja Keir Starmer vaatii kaksikon eroa. Hänen mukaansa Johnson ja Sunak ovat rikkoneet lakia ja valehdelleet toistuvasti Britannian kansalle.

– Konservatiivit ovat täysin sopimattomia hallitsemaan. Britannia ansaitsee parempaa, työväenpuoluetta johtava Starmer kirjoittaa Twitterissä.

Telegraph-lehden tietojen mukaan sakot saavien joukossa on myös Johnsonin vaimo Carrie.

Lähde: Reuters