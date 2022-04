Miten sota muuttuu, jos Venäjä käyttää kemiallisia aseita?

Venäjä on väittänyt tuhonneensa kaikki hallussaan olleet kemialliset aseet. On kuitenkin viitteitä siitä, että kaikkia entiseen Neuvostoliiton kemiallisten aseiden ohjelmaan kuuluneista aseista ei olisikaan tuhottu.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti tänään tiistaina, että on saatu ”uskottavia tietoja” siitä, että Venäjä on saattanut valmistautua käyttämään kemiallisia aseita Ukrainan Mariupolissa.

Britannian apulaispuolustusministeri James Heappey puolestaan kommentoi asiaa sanomalla, että kaikki vaihtoehdot vastatoimista ovat pöydällä, jos Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita Ukrainassa. Hän ei sulje pois Britannian tai Naton joukkojen lähettämistä Ukrainan maaperälle.

Ukraina tarkistaa parhaillaan vahvistamattomia tietoja kemiallisten aseiden käytöstä Mariupolissa. Maan varapuolustusministerin mukaan on olemassa teoria, jonka mukaan kyse voisi olla fosforiammuksista.

Tietoa kemiallisten aseiden käytöstä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Kemiallisten aseiden käyttö on laajasti kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Sopimus astui voimaan alun perin jo vuonna 1925 ja vuoden 1997 sopimuksessa kiellettiin myös tuotanto ja varastointi.

OPCW:n, eli Kemiallisten aseiden kieltojärjestön jäsenenä on 193 maata, myös Venäjä. Järjestö valvoo kemiallisten aseiden kieltosopimuksen noudattamista.

Professori Paula Vannisen mukaan novitshok-hermomyrkky on kuulunut Venäjän valtiolliseen ohjelmaan.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja, professori Paula Vanninen kertoo IS:lle, että Venäjä on tuhonnut kaikki ne kemialliset aseet, joita se on ilmoittanut omistavansa. Myös kansainvälinen järjestö on aiemmin käynyt Venäjällä tarkistamassa, että maa on tuhonnut kaikki nämä kemialliset aseensa.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö Venäjällä olisi kemiallisia aseita.

– En tiedä, onko heillä ollut piilossa muita asejärjestelmiä. Sen kuitenkin tiedän, että esimerkiksi novitshok-hermomyrkky on ollut valtiollisessa ohjelmassa. Mutta onko sitä suuressa määrässä tuotettu, sitä tietoa minulla ei ole, Vanninen kertoo.

Esimerkiksi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitshok-hermomyrkyllä kaksi vuotta sitten. Myös Britannian tiedustelupalvelun hyväksi työskennellyt entinen venäläinen sotilastiedustelija Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija myrkytettiin Salisburyssa, Englannissa samalla hermomyrkyllä 4. maaliskuuta 2018.

Novitshok kehitettiin aikoinaan Neuvostoliitossa.

– Novitshok on liitetty kemiallisen aseen kieltosopimukseen pari vuotta sitten. Myös Navalnyin myrkytystapaus oli kiellettyä toimintaa, Vanninen sanoo.

Myrkytystapaukset ovat tuoneet esille sen, että Venäjällä olisi mahdollisesti uusia kemiallisia aseita. Samoilla linjoilla on ollut ranskalainen aseidenriisunnan konsultti Ralf Trapp.

– Myrkytystapaukset ovat herättäneet kysymyksiä siitä, että onko entisen Neuvosto-ohjelman kaikkia osia sittenkään tuhottu, vaikka niin oli väitetty, Trapp arvioi Nature-tiedelehdelle.

Venäjä on väittänyt tuhonneensa kaikki kemialliset aseensa. Vuonna 2006 otetussa kuvassa tuhotaan kemiallista asetta Venäjällä.

Sodassa kemialliset aseet ovat poikkeuksellisen julmia. Tämä nähtiin ensimmäisessä maailmansodassa. Vuonna 1915 saksalaiset vapauttivat kloorikaasua Ypresissä, Belgiassa olleiden ranskalais-, kanadalais- ja algerialaissotilaiden päälle. 10 000:sta sotilaasta noin 5 000 kuoli kymmenen minuutin kuluessa tukehtumalla.

– Kemiallinen ase on psykologinen pelote. Jos sitä käytetään siviiliväestöä vastaan, joilla ei ole mahdollisuuksia saada suojavarusteita, on kyseessä ihmisoikeusrikos. Esimerkiksi Syyriassa pommisuojiin turvaan hakeutuneita ihmisiä on tapettu kemiallisella aseella. Se on hirvittävää, Vanninen kertoo.

Vannisen mukaan kemialliselta aseelta on hyvin vaikeaa suojautua, sillä se on salakavala ase.

– Jos ihminen on esimerkiksi ulkoilmassa, hän voi hengittää kaasua, jota ei näe tai haista. Siinä ei ole hirveästi tehtävissä. Jos kemiallisessa aseessa on erikoinen haju, vaaran saattaa huomata ja ehtiä suljettuihin sisätiloihin, hän jatkaa.

Kemiallisiin aseisiin kuuluu erilaisia ryhmiä.

Pääsääntöisesti tällaisia ovat hermokaasu kuten sariini, syövyttävät aineet kuten rikkisinappikaasu ja lamauttavat aineet, jotka voivat aiheuttaa hallusinaatioita. Lisäksi on kloorikaasu, joka voi aiheuttaa keuhkopöhöä. Sinappikaasu puolestaan aiheuttaa rakkuloita ja sokeutumisen.

Näistä kenties julmimpia ovat hermokaasut.

– Hermokaasuissa kuolintapa on aivan kauhea. Koko hermojärjestelmä alkaa nykiä ja hermoimpulssit junnaavat paikallaan. Tulee kramppeja ja hengitys lamaantuu, Vanninen kertoo.

Kemiallisten aseiden tuhovoima kohdistettaisiin todennäköisesti siviileihin.

Sodan seurauksena Ukrainassa on tuhoutunut valtavasti infrastruktuuria.

Useat tutkijat ovat arvioineet, että kemiallisilla aseilla on rajoitettu kapasiteetti rintamalla, koska sotilaat voivat suojautua niiltä. Siksi niitä ei kohdistettaisi armeijaan, vaan siviiliväestöön.

Muun muassa Britannian Bradfordin yliopiston tutkija Paul Rogers muistuttaa, että kemiallisten aseiden päätarkoitus on väestön terrorisointi ja vastarinnan lamaannuttaminen.

– Kemiallisilla aseilla luodaan kauhua ja joukkopaniikkia, Rogers sanoo.

On pelätty, että Venäjä kohdistaisi kemiallisia iskuja Ukrainan siviiliväestöön. Kloorikaasua on pidetty todennäköisimpänä kemiallisena aseena, jota Venäjä voisi käyttää Ukrainassa. Siis samaa kaasua, joka kylvi kauhua ja tuhoa ensimmäisessä maailmansodassa.

Se on ilmaa tiheämpää ja voi tunkeutua maan alla oleviin pommisuojiin. Kloorikaasun seurauksena siviilit tukehtuisivat kuoliaaksi lyhyessä ajassa.

Toiseksi mahdolliseksi kemialliseksi aseeksi on arvioitu hermokaasu sariinia. Novitshokia Venäjä tuskin käyttäisi, sillä se ei olisi armeijan käytössä yhtä käytännöllinen.

Venäjä pyrkisi mitä luultavimmin salaamaan kemiallisen iskunsa esimerkiksi vetoamalla valheellisesti teollisuusonnettomuuteen Ukrainassa.

Kemiallisiin aseisiin erikoistunut tutkija Hamish de Bretton-Gordon on arvioinut The Guardianille, että Nato ei vastaisi Venäjän kemialliseen iskuun heti sotilaallisesti. Ukrainalle todennäköisesti tarjottaisiin ensin vielä laajamittaisempaa aseapua.

– Jos Venäjä sen sijaan käyttäisi nimenomaan sodankäyntiin tarkoitettuja kemiallisia aseita, Nato todennäköisesti vastaisi sotilaallisesti, kuten se teki Syyriassa, Bretton-Gordon sanoo.

Hän muistuttaa, että kynnys sotilaalliselle vastaukselle on kuitenkin suuri, sillä Nato nimenomaan haluaa välttää suursodan syttymistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoittanut Venäjää käyttämästä kemiallista asetta Ukrainassa.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet kemiallisten aseiden käytöstä sanasodassa aiemminkin.

Maaliskuun alussa Venäjä väitti, että Yhdysvalloilla olisi Ukrainassa biologisten aseiden kehittämiseen erikoistuneita laboratorioita. Yhdysvallat piti väitteitä hölynpölynä ja uskoi Venäjän käyttävän niitä verukkeena oman kemiallisen iskun tekemiseksi Ukrainassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo kuitenkin arvioi tuolloin Ylelle, että todennäköisesti puheissa on kyse informaatiovaikuttamisesta ja todellisuudessa kemiallisten aseiden käytölle kynnys on korkea.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on puolestaan varoittanut Venäjää käyttämästä kemiallisia aseita Ukrainassa.

Biden sanoi 25. maaliskuuta, että Nato vastaisi, jos Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita Ukrainassa. Naton vastauksen luonne riippuisi siitä, millä tavalla Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita.