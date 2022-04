Järkyttävistä raiskauksista raportoitu eri puolilla Ukrainaa – tämä asiasta tiedetään

Ukrainan presidentin mukaan venäläisjoukot ovat syyllistyneet Ukrainassa satoihin raiskauksiin. Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet esille huolen seksuaalirikosten uhreista Ukrainan sodassa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tiistaina kertoman mukaan venäläisjoukot ovat syyllistyneet Ukrainassa satoihin raiskauksiin. Zelenskyin mukaan uhreiksi olisi joutunut myös lapsia ja jopa vauva.

– Sadoista raiskauksista on tietoja, myös nuoria tyttöjä ja hyvin pieniä lapsia. Jopa vauva, videolinkin välityksellä Liettuan parlamentille puhunut Zelenskyi syytti.

Lukuja ei ole pystytty vahvistamaan, mutta myös useat kansainväliset mediat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet esille Ukrainassa tapahtuneita seksuaalirikoksia, joissa tekijöinä kerrotaan olleen venäläisiä sotilaita.

The Guardianin keskiviikkona haastattelema Kiovan alueen apulaispääsyyttäjä Oleh Tkalenko sanoi, että syyttäjien avaamien raiskaustapausten määrä Kiovan alueella on kymmeniä.

Hän painotti, että monet uhreiksi joutuneista naisista eivät ole halunneet tehdä poliisille ilmoitusta seksuaalisesta väkivallasta, koska häpeävät raiskauksesta puhumista ja uskovat, että tekijöitä ei saada kiinni. Sen sijaan he ovat ottaneet yhteyttä psykologeihin ja lääkäreihin saadakseen apua.

Lue lisää: Zelenskyi: Venäläisjoukot raiskanneet satoja Ukrainassa, joukossa myös lapsia

Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut erästä uhria, joka asuu maaseudulla alle sadan kilometrin päässä Kiovasta.

Noin 50-vuotias nainen kertoi olleensa 7. maaliskuuta kotona miehensä kanssa, kun ulkomaalainen sotilas ryntäsi sisään. Naisen mukaan sotilas vei hänet aseella uhaten läheiseen taloon, uhkasi häntä toistuvasti tappamisella ja raiskasi hänet. Naisen BBC:lle kertoman mukaan raiskaaja oli nuori tshetsheenitaistelija.

Nainen kertoi paikalle tulleen neljä muuta sotilasta, jotka keskeyttivät raiskauksen ja veivät tekijän pois. BBC:n mukaan nainen palasi kotiin ja löysi miehensä vatsaan ammuttuna. Mies kuoli vammoihinsa kaksi päivää myöhemmin.

Kiovan alueen poliisipäällikkö Andrii Nebytov kertoi BBC:lle tutkivansa raiskausta, joka tapahtui kylässä noin 50 kilometrin päässä Kiovasta.

Nebytov kertoi, että epäilyjen mukaan Venäjän sotilaita tuli kolmihenkisen perheen taloon 9. maaliskuuta ja ampui aviomiehen pihalla, minkä jälkeen kaksi sotilaista raiskasi vaimon toistuvasti uhaten tätä lapsensa vahingoittamisella.

BBC uutisoi Ukrainassa tapahtuneista raiskauksista tiistaina. BBC:n haastattelema Ukrainan ihmisoikeusasiamies Ljudmyla Denisova kertoi, että sodan aikana on dokumentoitu useita raiskaustapauksia.

Denisovan mukaan useat naiset ja tytöt ovat kertoneet joutuneensa venäläissotilaiden raiskaamaksi Butshassa Venäjän miehityksen aikana.

– Noin 25 14–24-vuotiasta tyttöä ja naista raiskattiin järjestelmällisesti miehityksen aikana yhden talon kellarissa Butshassa. Yhdeksän heistä on raskaana. Venäläissotilaat kertoivat heille, että he raiskaavat heidät, jotta he eivät halua seksuaalista kontaktia kenenkään miehen kanssa estääkseen heitä saamasta ukrainalaisia ​​lapsia, Denisova esitti väitteen BBC:n mukaan.

Hän kertoi seksuaalirikoksista tulleen useita puheluita tukipuhelimiin sekä tietoa Telegram-viestisovelluksen kanavien kautta.

– 25-vuotias nainen soitti kertoakseen meille, että hänen 16-vuotias siskonsa raiskattiin kadulla hänen edessään, Denisova kertoi BBC:lle.

Denisova sanoi, että Ukraina haluaa YK:n perustavan erityistuomioistuimen, jossa käsiteltäväksi otettaisiin Venäjän presidentti Vladimir Putin henkilökohtaisesti liittyen epäiltyihin sotarikoksiin, mukaan lukien raiskaukset.

Lue lisää: Ihmisoikeusjärjestö: Näissä paikoissa venäläissotilaat tehneet siviileihin kohdistuneita raakuuksia ja sotarikoksia

Reuters kertoo myös ukrainalaisen ihmisoikeusryhmän syyttäneen venäläisiä joukkoja raiskauksen käyttämisestä aseena sodassa.

La Strada -ihmisoikeusjärjestön Ukrainan-puheenjohtaja Kateryna Tsherepaha sanoi Reutersin mukaan, että järjestön auttaviin numeroihin on tullut puheluita, joissa venäläissotilaita on syytetty yhdeksästä raiskauksesta.

– Tämä on vain jäävuoren huippu. Tiedämme ja näemme – ja haluamme teidän kuulevan äänemme – että venäläiset hyökkääjät käyttävät nyt väkivaltaa ja raiskauksia sodan aseena Ukrainassa, hän sanoi YK:n ihmisoikeusneuvostolle videolla Reutersin mukaan.

YK lausui viime viikolla, että YK:n ihmisoikeustarkkailijat pyrkivät varmistamaan väitteet Venäjän sotilaiden seksuaalisesta väkivallasta, mukaan lukien epäillyt joukkoraiskaukset ja lasten edessä tehdyt raiskaukset.

Guardianin mukaan ukrainalaisnaiset saattavat joutua suojelemaan itseään myös muilta kuin venäläissotilailta. Guardian kertoo, että maan länsiosassa sijaitsevassa Vinnytsjassa nainen ilmoitti poliisille alueellisten puolustusjoukkojen jäsenen yrittäneen raiskata hänet. Lehden mukaan mies on pidätetty.

Reuters kertoo, että YK:n poliittisten asioiden johtajan Rosemary DiCarlon mukaan venäläissotilaisiin kohdistuvien syytösten lisäksi YK:n ihmisoikeustarkkailijat pyrkivät selvittämään väitteitä myös Ukrainan sotilaiden tai siviilipuolustusjoukkojen seksuaalisesta väkivallasta.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kertoi jo viime viikolla lausunnossaan olevansa erittäin huolissaan lisääntyvistä syytöksistä seksuaalisen väkivallan käytöstä naisia ja tyttöjä kohtaan Ukrainan sodassa.

Lausunnossa todettiin, että sota ja sen synnyttämä pakolaisuus lisäävät kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön, mukaan lukien ihmiskaupan, riskiä, joka kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin.

– Väitteet seksuaalisesta väkivallasta on tutkittava perinpohjaisesti, jotta oikeuden toteutuminen voidaan taata ja tekijät asetetaan vastuuseen teoistaan.

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vaati maanantaina, että kaikki syytökset tutkitaan itsenäisesti oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi, uutisoivat CNN ja Reuters.

Venäjä on toistuvasti kiistänyt siviileihin kohdistuvan väkivallan Ukrainassa hyökättyään maahan 24. helmikuuta.

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ Human Rights Watch (HRW) kertoi huhtikuun alussa tiedotteessa, että Venäjän siviileihin kohdistamiin rikkomuksiin lukeutuvat muun muassa toistuvat raiskaukset ja useita muita siviileihin kohdistuneita väkivalta- ja uhkailutapauksia Ukrainan Tshernihivin, Harkovan ja Kiovan miehitetyillä alueilla.

Ympäri Ukrainaa toimiva Feminist Workshop -järjestö on kuvaillut Guardianille pelkäävänsä ukrainalaisnaisten sodan aikana kokemien seksuaalirikosten jättävän syvät traumat uhreihin ja myös laajemmin Ukrainan yhteiskuntaan tulevina vuosina.

– Kun nainen pääsee karkuun, näyttää siltä, ​​että hän on turvassa kaukana aseista ja miehestä, joka raiskasi hänet. Mutta trauma on hänen sisällään tikittävä pommi, joka seuraa häntä. Sen laajuus, mitä nyt tapahtuu, on sydäntäsärkevää, kuvaili Lvivin Feminist Workshopin ulkoisten suhteiden päällikkö Sasha Kantser Guardianille.