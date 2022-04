Bellingcatin toiminnanjohtajan Christo Grozevin mukaan agentit erotettiin, koska he olivat raportoineet Kremlille vääriä tietoja Ukrainan tilanteesta ennen hyökkäystä.

Noin 150 Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n upseeria on erotettu ja jotkut heistä on myös vangittu, kertoo brittilehti The Times.

Kaikki erotetut työskentelivät lehden mukaan FSB:n ulkomaantiedusteluosastolla. Ulkomaantiedustelun päällikkö Sergei Beseda taas on lähetetty moskovalaiseen Lefortovon vankilaan. Beseda oli asetettu kotiarestiin maaliskuussa.

KGB:n edeltäjä NKVD käytti vankilaa kuulusteluihin ja kidutukseen Josif Stalinin 1930-luvun suuressa puhdistuksessa.

FSB:n erottamisista kertoi tutkivan journalismin sivuston Bellingcatin toiminnanjohtaja Christo Grozev. Hän ei paljastanut lähdettä tiedoilleen.

Grozev kertoi, että upseerit erotettiin, koska he olivat raportoineet Kremlille vääriä tietoja Ukrainan tilanteesta ennen Venäjän hyökkäystä.

Maaliskuussa FSB:n virkamiehet tekivät kotietsintöjä yli 20 kollegansa koteihin eri puolilla Moskovaa. Työntekijöiden epäillään olleen yhteydessä toimittajiin.

Beseda on edelleen tutkinnan kohteena ja häntä pidetään vangittuna virallisen syytteen perusteella kavalluksesta. Todellisuudessa taustalla on kuitenkin Timesin mukaan Venäjän epäonnistunut hyökkäys Ukrainaan. Epäonnistumisesta on syytetty virheellisiä tiedustelutietoja Ukrainan poliittisesta tilanteesta.

Timesin mukaan Besedan tilalle ulkomaantiedustelun päälliköksi uskotaan tulleen varapäällikkö Grigory Grishaev.

Asiantuntija Andrei Soldatov sanoi Timesille, että Besedan sulkeminen Lefortovon vankilaan lähettää voimakkaan viestin Venäjän eliitille.

– Yllätyin tästä. (Vladimir) Putin olisi voinut helposti vain erottaa hänet tai lähettää hänet johonkin alueellisen työhön Siperiaan. Lefortovo ei ole hauska paikka ja hänen lähettämisensä sinne antaa signaalin siitä, kuinka vakavissaan Putin on, Soldatov sanoi.