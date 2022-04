Floridassa asuvat Peter Mäkilä, Paula Reed ja Tiina Rogers kertovat, että elämä Floridassa on helppoa. Trooppisen ilmaston ja amerikkalaisen sosiaalisuuden lisäksi heitä miellyttää se, että kaikki palvelut ovat helposti ostettavissa ja rahaa jää enemmän käteen.

Palm Beach, Florida

Trooppisen lempeä tuuli puhaltelee illan tummuessa Floridan Palm Beachin Lantanassa. Vielä auringon laskettua lämpötila pysyttelee 28 asteen tuntumassa. Peter Mäkilä, 75, ihailee veden päälle rakennetusta huvimajasta avautuvaa näköalaa.

– Tämä on se paratiisi, Mäkilä huokaisee.

Täällä huvimajassa tai viereisen uima-altaan lepotuoleissa Peter Mäkilä tapaa istuskella vaimonsa Arjan kanssa nauttimassa lasit viiniä. Pari on ollut naimisissa 54 vuotta.

Aidatulla asuinalueella on parikymmentä villaa ja kerrostalo, jossa kuvattiin aikoinaan Burt Reynoldsin tähdittämää elokuvaa. Palmupuut ja kauniit istutukset luovat viidakkomaista tunnelmaa asuinalueelle, josta löytyy myös kuntosali ja klubihuoneisto.

Mäkilä johdattaa oman villansa eteen. Arja-vaimon istuttamat orkideat ovat täydessä kukassa.

– Tämä alue on Palm Beachin parhaiten säilynyt salaisuus, Mäkilä myhäilee.

Peter Mäkilällä on tapana rentoutua iltaisin veden äärellä, joko huvimajassa tai uima-altaan äärellä.

Palm Beachin Lake Worthin ja Lantanan alueella sijaitsee Yhdysvaltain suurin suomalaisten keskittymä. Täällä asuu niin siirtolaisten jälkeläisiä kuin myös töiden ja bisnesten perässä muuttaneita sekä eläkepäiviä viettäviä suomalaisia. Heitä on yhteensä noin 25 000.

Monia palveluita saa suomen kielellä. Legendaarisessa leipomossa majaansa pitää ”parlamentti”, joka pui kahvin ja pullan äärellä läpi ajankohtaisia asioita.

Leipomosta löytää tuttuja tuotteita.

Suomalaiset saapuivat joukoittain Palm Beachiin 1940-luvun loppupuolella. Tänne perustettiin kaksi haalia: Kerhotalo punaisille ja Turistihaali valkoisille. Jakolinjat olivat selviä, eikä ”väärään” haaliin ollut menemistä.

Mäkilän mukaan poliittiset jakolinjat suomalaisten keskuudessa ovat kadonneet. Nykyään Turistihaali on Suomi-talo, joka sijaitsee Finlandia-kadulla.

Finlandia-kadulla sijaitsee Suomi-talo.

Eläkkeelle jäänyt vakuutuskauppias Mäkilä on toiminut alueella kunniakonsulina kaksi vuotta.

Kunniakonsuli auttaa kaikkia suomalaisia kriisitilanteissa ja myös kauppasuhteissa. Lisäksi hän edustaa ja pitää puheita. Varsinkin itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta on kiireinen päivä. Mäkilä on isännöinyt monia suomalaisia arvovieraita, kuten presidentti Tarja Halosta.

Kunniakonsuli Mäkilä käy itsenäisyyspäivinä pitämässä puheen myös täällä muistomerkillä, jonne lasketaan seppele.

Mäkilä on tarinaniskijä, jolla on takataskussa tarina jos toinenkin suomalaisten kommelluksista. Hän on myös kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Amerikkalainen unelma (IB Media 2020).

Mäkilä katsoo, että hänen kohdallaan amerikkalainen unelma on toteutunut. Hän sai perustettua menestyksekkään vakuutusyrityksen.

– Onhan täällä enemmän mahdollisuuksia, Mäkilä pohtii.

Peter Mäkilä viihtyy omistamassaan villassa.

Mäkilä sai ensikosketuksensa Yhdysvaltoihin jo lukioikäisenä, kun hän lähti enonsa luokse Amerikkaan 1960-luvulla ja kävi lukion siellä. Yhdysvallat tuntui ihmeelliseltä runsauden maalta verrattuna vielä köyhään Suomeen.

Mäkilä joutui palaamaan Suomeen äitinsä luokse. Suomessa hän opiskeli, aloitti työelämässä ja perusti perheen. Mäkilän nuori perhe muutti Kanadaan töiden perässä. Floridaan he muuttivat 25 vuotta sitten.

– Sanotaan, että jos viettää Floridassa talvet, se tuo 20 vuotta lisää elämään, Mäkilä sanoo. Hänen puheessaan yhdistyvät Turun murre ja lievä amerikkalainen aksentti.

Mäkilän perhe on hankkinut hänen synnyinseuduiltaan Turun lähistöltä mummonmökin, jossa he viettävät kesät.

Suomen ja Floridan kulttuurieroista yksi arkielämässä näkyvin on se, että Floridassa myös tuntemattomia saatetaan helposti tervehtiä. Ja kun asiakaspalvelijat tervehtivät, se tehdään kohteliaasti: hyvää päivää.

– En tykkää siitä, kun Suomessa kassat sanovat moi. Ja kaikkia sinutellaan. Se on ero, että vanhemman ihmisen kunnioitus on parempi täällä, Mäkilä pohtii.

Jos haaveilee muutosta Floridaan, kannattaa huomioida, että moni asia on eri tavalla kuin Suomessa. Esimerkiksi maksuvälineet voivat suomalaisesta tuntua antiikkisilta: shekkien kirjoittaminen on tavallista.

Yhdysvaltoihin muuttamien on myös mutkikkaampaa kuin vaikkapa Espanjaan Aurinkorannikolle. Viisumin saaminen voi olla hankalaa. Joka tapauksessa ensin kannattaa käydä paikan päällä tutkimassa, miltä Florida vaikuttaa, Mäkilä vinkkaa.

– Jos aikoo tänne muuttaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä kunniakonsuleihin, niin me voimme auttaa, Mäkilä sanoo.

Tiina Rogers saapui Floridaan matkaoppaaksi, rakastui ja jäi sille tielle. Hän ei voisi enää kuvitella asuvansa Suomessa.

Hurrikaaneihin ei koskaan totu, kertoo Tiina Rogers, 57. Hän koki ensimmäisen hurrikaanin ollessaan Aurinkomatkojen oppaana Floridassa vuonna 1992. Kun erittäin tuhoisa hurrikaani Andrew iski, nuori nainen oli osavastuussa siitä, että alueella olleet pari sataa suomalaisturistia saatiin evakuoitua turvaan.

– Se oli aika hurjaa, Rogers muistelee.

Turistioppaana Amerikkaan saapunut Rogers koki vanhanaikaisen tarinan: hän tapasi nykyisen amerikkalaisen miehensä, parille syntyi kaksi tytärtä ja perhe jäi asumaan Floridaan.

Rogersin koti on remontissa, joten hän vie kierrokselle työpaikalleen, Lantanassa sijaitsevaan suomalaiseen vanhainkotiin eli Lepokotiin. Siellä odottavat vastaleivotut laskiaispullat.

Henkilöstöpäällikkönä Lepokodissa työskentelevä Rogers on aktiivinen puuhanainen, joka on mukana järjestämässä vuosittaista suomalaisfestivaalia.

Tiina Rogers toimii henkilöstöpäällikkönä suomalaisessa vanhainkodissa eli Lepokodissa, joka on sisustettu perinteisellä suomalaisella taiteella.

Pandemia-aikaa lukuun ottamatta Rogersin perhe on käynyt joka kesä Suomessa tapaamassa lapsuudenperhettä. Vaikka lomailu Suomessa on hienoa, Rogers viihtyy Floridassa eikä voisi enää kuvitella palaavansa Suomeen asumaan. Takaisin sopeutuminen voisi olla vaikeaa.

– Suomessa tietotekniikka on niin valtavasti Yhdysvaltoja edellä. En tiedä, miten normaalin arjen saisi kulkemaan. En ole vieläkään näitä pankkitunnuksia ymmärtänyt, Rogers päivittelee.

– Täällä on eläminen tehty helpoksi. Ei se Suomessakaan vaikeaa ole, mutta Floridassa on tämä lämpö. Täällä lapselle ei tarvitse laittaa kymmentä kerrosta vaatetta päälle kun lähdetään. Ja autolla pääsee joka paikkaan.

Rogers ei tunne olevansa amerikkalainen, vaan Amerikassa asuva suomalainen. Silti häntä miellyttää amerikkalaisten sosiaalisuus.

– Suomessa ihmiset ovat jäykempiä. Sen unohtaa täällä, kuinka juroja suomalaiset ovat.

Juro kansa herättää kuitenkin nostalgisia tunteita. Rogers sanoo, että hän on Amerikassa asuvien suomalaisystävien kanssa puhunut, että he ovat enemmän suomalaisia nyt kuin Suomessa asuessaan.

– Me kuunnellaan Lauri Tähkän Minun Suomeni -laulua ja itku valuu silmistä, Rogers sanoo ja naurahtaa.

– Molemmissa maissa on paljon hyvää. Mutta minun on parempi olla täällä.

Intuitio johdatti Paula Reedin Amerikkaan ja tälle Boynton Beachin esikaupunkialueelle.

Millintarkasti leikattuja nurmikoita, pihoilla lojuvia lasten polkupyöriä ja koripallokoreja autotallien ovien yläpuolella. Cambria Parcin aidattu asuinalue Boynton Beachillä vaikuttaa amerikkalaiselta esikaupunkiunelmalta parhaimmillaan.

Paraisilta lähtöisin oleva Paula Reed, 44, asuu nyt täällä amerikkalaisen miehensä Johnin ja heidän 3-vuotiaan tyttärensä Skyn kanssa.

Paula Reed on kattanut valoisaan keittiöönsä tyylikkään lohisalaatti-lounaan. Reed tunnustaa, että hän on tilannut annokset kotiinkuljetuksella. Se on yksi asia, josta hän nauttii Amerikassa: kaiken saa kotiin kannettuna.

– Tämä on niin palveluyhteiskunta. Se helpottaa elämää.

Paremmat asuinalueet ovat aidattuja.

Reed muutti Yhdysvaltoihin 12 vuotta sitten. Alussa kaikki oli uutta ja erilaista. Jopa kauppaan meneminen jännitti. Liikenteeseen ja ruuhkiin tottuminen oli myös pieni shokki.

Vaikeinta Floridassa elämisessä on nykyään se, että lapsuudenperhe on kaukana.

– En oikeasti näe sitä, kun siskoni lapset kasvavat.

Reed käy noin kaksi kertaa vuodessa Suomessa. Varsinkin luonto on hänelle tärkeä.

– Kun menee metsään kuuntelemaan hiljaisuutta, saa taas yhteyden itseensä.

Vuolaasti puhuva Reed uskoo positiiviseen ajatteluun, ja henkisyys on hänelle tärkeää. Reed kokee olevansa enemmän kotonaan Amerikassa kuin Suomessa. Entisessä kotimassa hän koki olevansa vähän outolintu.

– Olen enemmän amerikkalainen sielultani, Reed sanoo.

Reed on aina luottanut intuitioon, ja siksi hän myös lähti Amerikkaan. Hän uskoo, että hänen oli tarkoitus päätyä yhteen miehensä kanssa.

Pari tapasi Miamissa ja meni naimisiin välittömästi, kun Reed saapui kahden matkalaukun kanssa Suomesta. Hän haki heti naimisiinmenon jälkeen Yhdysvaltain kansalaisuutta ja työlupaa. Koko kansalaisuusprosessi saatiin läpi kahdessa vuodessa.

Paula Reed kertoo, että Amerikassa jää enemmän rahaa käteen ja Floridassa samalla rahalla saa enemmän tilaa kuin Suomessa pääkaupunkiseudulla.

Samoin intuitio johdatti perheen muuttamaan juuri tänne.

– Kun ajoin autolla katsomaan tätä asuntoa, tuli ihan kylmät väreet. Tiesin, että juuri tämä asunto meidän pitää saada, Reed sanoo.

Vuonna 2017 Reedin kaksikerroksinen talo maksoi noin 350 000 dollaria. Nyt Floridan asuntomarkkinat käyvät todella kuumina, ja asunnosta saisi melkein 100 000 dollaria enemmän.

– Täällä saa samalla rahalla paljon enemmän tilaa kuin Suomessa pääkaupunkiseudulla.

Intuition lisäksi muutossa oli myös käytännöllinen puoli. Alueella on hyvä koulu, mikä määrittelee pitkälti lapsiperheiden asunnonhankintaa Amerikassa.

Lasten päiväkoti ja koulu vaatii vanhemmilta enemmän osallistumista kuin Suomessa. Vanhempien täytyy esimerkiksi tehdä lapsillensa ruuat ja eväät päiväkotiin ja kouluun.

Reediä mietityttää amerikkalaisessa koulusysteemissä lasten jatkuva testaaminen.

– Voi kunpa voisi laittaa oman lapsensa suomalaiseen maalaiskouluun!

Reed pohtii, että hänen tyttärensä kasvuympäristö on erilainen kuin hänen omansa pienessä kylässä Suomessa.

– Täällä pääsee Disney Worldiin ja SeaWorldiin ja kaikkialle helposti. Täällä on kaikki isoimmat kokemukset tarjolla. Mutta kun kaiken on kokenut pienenä, niin mistä saa sitten ilon isompana? Reed pohtii.

Nykyään Reed on töissä henkilöstöhallinnossa, ja lisäksi hänellä on omia firmavirityksiä. Työelämä on Yhdysvalloissa rankempaa kuin Suomessa. Lomaa on paljon vähemmän, yleensä kaksi viikkoa vuodessa.

Reed kertoo, että Yhdysvalloissa uran joutuu aloittamaan uudelleen pohjalta. Lisäksi kaikki toimii suhteilla, myös työpaikan saanti. Siksi verkostot ovat todella tärkeitä, ja suomalainen hiljaisuus voi vaikeuttaa uran luomista.

– Suomalaiset ovat loistavia työssänsä, mutta he eivät osaa tuoda sitä ilmi, Reed sanoo.

Reedin mukaan amerikkalainen työelämä voi olla jopa julmaa.

– Ihmiset puukottavat selkään ja tekevät kaikkensa, että pääsevät eteenpäin. Ensimmäiset pari vuotta olivat tosi hankalia. Parin vuoden päästä ujo suomalaisuus karisi ja olin itsevarmempi.

Reed kertoo, että hyvin koulutetut ihmiset löytävät todennäköisesti Amerikasta paremmin palkattuja töitä kuin Suomesta. Rahaa jää paljon enemmän käteen. Reed kertoo, että hän on nelikymppisenä saanut lähes maksettua asunnon ja auton. Amerikassa on helpompaa saavuttaa keskiluokkaisen elämän mukavuuksia kuin Suomessa.

– Ehkä amerikkalainen unelma on se, että jää enemmän ekstraa.

Paula Reed kehottaa ottamaan riskejä elämässä.

Reed nauttii siitä, että Amerikassa elää kokeilemisen kulttuuri. Kaikkea voi kokeilla, ja jos epäonnistuu jossakin, se ei haittaa. Aina voi yrittää uudestaan. Tämä kulttuuri kannustaa Reedin mukaan yrittäjyyteen ja innovaatioihin.

Reed haluaisi rohkaista suomalaisia, ja varsinkin nuoria ihmisiä, tekemään rohkeita valintoja elämässään ja ottamaan vähän riskejä.

– Suomessa helposti ajatellaan, että elämänvalinnat pitää laskelmoida aina varman päälle, Reed pohtii.

Hän itse päätti myydä firman, asunnon ja auton ja muuttaa toiselle mantereelle. Ja se kannatti.

– Kun ottaa riskejä, saa elämältä paljon enemmän. Jos ei ota riskejä, ei pysty kasvamaan ihmisenä.