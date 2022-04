Kommentti: Alkava taistelu Itä-Ukrainasta saa piirteitä toisesta maailmansodasta

Venäjän hyökkäyssodan arvioidaan muuttuvan entistä brutaalimmaksi, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ratkeaako Ukrainan kohtalo pian alkavassa taistelussa maan itäosien hallinnasta? Siltä se alkaa näyttää. Varmaa vastausta kysymykseen ei kuitenkaan ole. Sota saattaa myös pitkittyä kuukausien, jopa vuosien mittaiseksi.

Venäjä huoltaa, varustaa ja täydentää parhaillaan joukkojaan keskittääkseen voimansa uuteen hyökkäykseen. Se suuntautuu alueille, joilla Venäjä on jo saavuttanut menestystä: Itä-Ukrainaan ja Asovanmeren rantakaistaleelle maan kaakkoisosissa.

Odotettavissa on, että hyökkääjä tehostaa otteitaan viime viikkojen veristen tappioiden jälkeen.

Venäjän sodanjohto pyrkii arvioiden mukaan muun muassa valtaamaan Harkovan, luomaan hyökkäykselle painopisteitä läpimurtoja varten, tunkeutumaan mahdollisesti tärkeään Dnipron teollisuuskaupunkiin saakka, saarrostamaan Ukrainan joukkoja ja lopulta kuluttamaan puolustajan voimat loppuun materiaalisen ylivoimansa avulla.

Venäläiset ottavat uuden Ukrainan-operaation komentajan, kenraali Aleksandr Dvornikovin, johdossa oppia hyökkäyssodan ensimmäisten viikkojen virheistä.

Lue lisää: Tällainen on venäläis­joukkoja johtava kenraali Aleksandr Dvornikov – ”Ansio­luettelo sisältää julmuutta siviilejä kohtaan”

Todennäköisesti Venäjä panostaa nyt eri aselajien yhteisoperaatioihin muun muassa antamalla maavoimille entistä tehokkaampaa ilmatukea. Venäläiset tehostavat myös tiedustelua ja ryhmittävät hyökkäävien joukkojen taakse entistä enemmän taistelua tukevia huoltoyksiköitä.

Lue lisää: Mariupolin puolustus murtumassa – ”Tämän päivän taistelu jäänee viimeiseksi”

Kaikesta huolimatta Venäjälle ei voi ennustaa nopeaa ja taattua menestystä.

Ukraina on varautunut tulevaan suurhyökkäykseen jo pitkään, vuodesta 2014 saakka. Puolustusasemat on valmisteltu hyvin, joukot on ryhmitetty syvyyteen, ja sotilaat tietävät tehtävänsä. Taisteluista on tehty suunnitelmia, joita on jo harjoiteltu simuloidussa ympäristössä. Lisäksi puolustaja saa länsiyhteisöltä jatkuvasti sekä ase- ja ammustäydennystä että elintärkeää tiedustelutietoa venäläisten liikkeistä.

Tuoreet suomalaisarviot korostavat myös eroa hyökkääjän ja puolustajan taisteluhengessä.

– Ukrainan joukoilla taistelumoraali on kunnossa ja aivan varmasti huomattavasti korkeampi kuin venäläisjoukoilla. Heille ei ole epäselvää, mikä tämän tulevan taistelun merkitys on, sanoi Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri, kapteeni Antti Pihlajamaa maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Venäjä sen sijaan yrittää saada Kiovan ympäristöstä takaisin lyötyjä yksiköitä edes jotenkin taistelukykyisiksi. Aikaa ja huolellisuutta vaativia valmisteluja tehdään nyt kovalla kiireellä, arvioi Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri IS:lle.

Lue lisää: Venäjän sotilaskolonna etenee odotetusti, mutta tavoitteissa onnistuminen jää vielä nähtäväksi – ”Nyt on tietenkin kauhea kiire”

Toverin lausunto on kuvaava.

– Se on kyllä aika loppuun ajettua porukkaa, joka sieltä tulee, kenraalimajuri luonnehti.

Ukrainalla on tykistöä ja kuvan Grad-raketinheittimiä, mutta lisää kauas kantavaa aseistusta tarvittaisiin kipeästi. Kuvan heitin ampui venäläisten asemia Donbasin alueella 10. huhtikuuta.

Onnistuuko puolustaja lopulta torjumaan odotetun suurhyökkäyksen?

Ukrainalaisten mahdollisuuksia heikentää kapteeni Pihlajamaan mukaan kauaskantoisten, hyökkääjän syvyyteen vaikuttavien aseiden puute. Niillä Ukraina voisi iskeä venäläisten komentokeskuksiin ja huoltotukikohtiin.

Suomella esimerkiksi on tällaisia aseita. Raketinheittimiin ladattavia ohjuksia ja ilmasta maahan ammuttavia risteilyohjuksia ja täsmäpommeja.

Toinen ukrainalaisten ongelma on se, ettei puolustaja voi ryhmittää kaikkea voimaansa idän offensiivin torjumiseen. Venäjän uhkaan on yhä edelleen pakko varautua myös muualla maassa. Kiovaa ei voi jättää suojattomaksi.

Kolmas ongelma on se, että Ukrainan ”itärintaman” sotaa käydään avoimissa maastoissa, joissa Venäjä pystyy käyttämään hyväksi omia vahvuuksiaan.

Venäläiset voivat valmistella hyökkäyksensä massiivisella tykistön ja raketinheittimistön tulenkäytöllä. Vasta tämän perinteisen ”tulijyrän” jälkeen lähtevät panssarimuodostelmat ja jalkaväki etenemään. Näin Venäjä ei toiminut sodan alkuvaiheessa, ja se kostautui hyökkääjälle.

Sota saa kokonaan uutta intensiteettiä, jos Venäjä onnistuu toteuttamaan suunnitelmansa. Siitä tulee entistäkin rajumpaa ja julmempaa. Se saa piirteitä toisen maailmansodan suurista ratkaisutaisteluista. Itärintama hehkuu taas punaisena.

Kaiken keskellä hätää kärsivät ne Ukrainan siviilit, jotka eivät ole hakeutuneet turvaan maan länsiosiin.

Venäjä ei saa voittaa tätä taistelua, eikä sotaa. Puolustautuakseen Ukraina tarvitsee entistäkin enemmän tukea. Olisiko Berliinin ilmasilta mitään?