Ulkomaat

Emo otti tavaksi pesiä koulun pihalle – nyt pesue oikaisee koulun käytävän läpi joka kevät

Kaakkois-Lontoossa sijaitsevassa Bromleyn lukiossa on jo useamman vuoden ajan todistettua erityistä keväistä näytelmää; sorsanpoikasten vaappumista pesästä järveen. Koska eräs sorsaemo on ottanut tavakseen pesiä koulun sisäpihalle, pääsevät oppilaat ja henkilökunta seuraamaan tätä operaatiota läheltä. Koulunvahtimestarilla on tapana jopa avata sorsille koulun ovet, jotta ne pääsevät oikaisemaan.

