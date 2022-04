Putin tapaa Itävallan liitto­kanslerin – tällainen on tapaamisen tausta

Karl Nehammer on ensimmäinen eurooppalainen johtaja, joka tapaa Putinin kasvokkain sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapaa maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Nehammer on ensimmäinen eurooppalainen johtaja, joka tapaa Putinin kasvokkain Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Lauantaina Nehammer tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

Nehammerin tiedottajan mukaan maanantaisen tapaamisen tarkoituksena on edesauttaa vuoropuhelua Venäjän ja lännen välillä. Tiedottajan mukaan tapaamisesta on informoitu Zelenskyiä, EU:ta sekä Saksan hallitusta.

Nehammer oli järjestänyt tapaamisen Putinin kanssa omasta aloitteestaan. Tiedottajan mukaan liittokansleri haluaa ”tehdä kaikkensa, jotta osapuolet voisivat edistyä kohti rauhaa”, siinäkin tapauksessa että mahdollisuudet siihen ovat niukat.

– Olemme sotilaallisesti puolueeton, mutta meillä on selvä kanta Venäjän sotaan ja aggressioon Ukrainassa. Sen täytyy loppua! Tarvitaan humanitaarisia käytäviä, tulitauko ja täysi tutkimus sotarikoksista, Nehammer kirjoitti Twitterissä.

Itävalta on EU:n jäsenmaa, mutta ei kuulu Natoon. Se on sotilaallisesti puolueettomana maana pitkään esiintynyt Venäjän ja Euroopan välisten suhteiden edistäjänä.

Maa on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ollut muiden EU-maiden mukana asettamassa Venäjälle pakotteita. Itävalta on kuitenkin myös jatkanut dialogia Venäjän kanssa ja pyrkinyt etsimään sodalle ratkaisua.

Maaliskuussa Venäjä ehdotti, että Ukrainan tuleva asema puolueettomana maana voisi olla samanlainen kuin Itävallan. Ukraina torjui ehdotuksen heti.

Venäjä on Itävallalle taloudellisesti tärkeä. Financial Timesin mukaan 80 prosenttia Itävallan kaasusta tuodaan Venäjältä ja maan pankkisektori on tiiviisti sidoksissa Venäjän, mutta myös Ukrainan rahoitusinstituutioihin.

Monet Euroopan maat ovat viime vuosina suhtautuneet epäilevästi Itävallan Venäjä-suhteisiin. Itävallan entisen liittokanslerin Sebastian Kurzin vuonna 2017 muodostaman ensimmäisen hallituksen aikana äärioikeistolaisen vapauspuolueen jäsenille annettiin tärkeitä ministerinsalkkuja.

Vapauspuolueella on läheiset suhteet Kremliin, ja Financial Timesin mukaan monet läntiset tiedustelupalvelut keskeyttivät tietojen jakamisen Itävallan kanssa. Itävalta on sittemmin pyrkinyt rauhoittelemaan Euroopan maita Venäjä-suhteistaan.

Kurz joutui jättämään liittokanslerin paikan lokakuussa 2021 korruptioskandaalin vuoksi ja erosi Itävallan kansanpuolueen puheenjohtajan paikalta. Puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Nehammer ja hän aloitti liittokanslerina joulukuussa. Aiemmin hän toimi sisäministerinä.