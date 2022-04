Sodan alettua Max, Anton ja yli 100 000 ukrainalaista siviiliä on tarttunut aseisiin – ”Tätä ilmiötä hyökkääjä ei todellakaan osannut odottaa”

Ilta-Sanomat tutustui vapaaehtoisista kootun pataljoonan toimintaan Kiovassa.

Kiova

Ryhmä noin 30–60-vuotiaita miehiä liikkuu huoneessa muodostelmassa ja osoittelee rynnäkkökiväärillä kohti seiniä. Ikkunoissa on luodinreikiä.

Tällä kertaa aseet eivät kuitenkaan ole ladattuina. Kiovalaisen aluepuolustuspataljoonan vapaaehtoisilla on aikaa harjoitella, sillä vihollinen on toistaiseksi torjuttu. Venäläisjoukot ovat vetäytyneet Kiovan suunnalla kokonaan rajan taakse.

Luodinreiät ikkunoissa ovat muisto sodan ensimmäisestä päivästä. Kiovaan soluttautuneet venäläisjoukot nousivat piilostaan ja hyökkäsivät pataljoonan tukikohtaa kohtaan. Hyökkääjät torjuttiin, mutta yksi puolustaja kuoli.

Luodinreiät tukikohdan ikkunoissa muistuttavat sodan ensimmäisen päivän taisteluista.

Todellisuudessa rakennus on paikallishallinnon virasto. Sota on kuitenkin muuttanut sen kasarmiksi. Vastaanottoaulassa on hiekkasäkeistä rakennettu suojamuuri, pihalla juoksuhautoja, autotallissa sotilaiden punkat ja kenttäkeittiö.

– Valtavasti vapaaehtoisia haluaa liittyä meihin ja antaa tarvikkeita. Pataljoonassamme on jo liian paljon ihmisiä. Enempää emme voi ottaa, pataljoonan esikunnassa työskentelevä Anton sanoo.

Useimpien ukrainalaisten sotilaiden tavoin hän haluaa esiintyä vain taistelijanimellään.

Paikallishallinnon rakennuksesta on muokattu kasarmi.

Ennen sotaa Ukrainan aluepuolustusjoukkoihin kuului vain 6 000 reserviläistä ja sopimussotilasta. Aluepuolustusjoukkojen komentaja, prikaatinkenraali Jurij Halushkin kertoi perjantaina, että sodan alettua joukkoihin on liittynyt yli 110 000 ukrainalaista.

– 24. helmikuuta puhelinlinjamme olivat tukossa, ja ihmiset kysyivät miten liittyä aluepuolustukseen. Ympäri Ukrainaa ihmiset jonottivat liittyäkseen joukkoihin, Halushkin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Aluepuolustusjoukkoihin liittyvät siviilit saavat aseen ja sotilaskoulutusta. He suojelevat strategisia kohteita, toimivat tarkastuspisteillä ja jopa osallistuvat taisteluihin.

– Täysin tavallisista ihmisistä tulee ammattisotilaita. He osaavat nyt käyttää aseitaan, Halushkin sanoi.

– Tätä ilmiötä hyökkääjä ei todellakaan osannut odottaa. He eivät odottaneet, että koko Ukraina vastustaa heitä ja jopa traktoreista tulee aseita heitä vastaan.

Lapset ovat lähettäneet kirjeitä ja piirustuksia joukoille.

Erityisen arvokkaita henkilöitä aluepuolustusjoukoille ovat sotaveteraanit. Heitä Ukrainassa riittää. 40-vuotias sähköalan yrittäjä Max taisteli reilun vuoden verran Donbasin rintamalla 2014–15.

Kun Venäjän tuorein hyökkäys alkoi, Max piti huolen että hänen vaimonsa ja lapsensa pääsivät pois maasta. Seuraavana päivänä hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi.

Sotaveteraani Max haluaa taisteluihin.

Max toimii kiovalaisessa pataljoonassa ryhmänjohtajana, mutta janoaa jo Etelä- tai Itä-Ukrainaan, jonne Venäjän hyökkäyksen painopiste on siirtynyt.

– Me kaikki haluamme mennä sinne ja osallistua todellisiin taisteluihin, hän sanoo.

Jotkut pataljoonasta ovat jo olleet taisteluissa Irpinin ja Butshan suunnalla. Pataljoona on menettänyt kaksi miestä kaatuneina.

– Päätehtävämme on huolehtia tarkastuspisteistä, mutta kaverimme täällä haluavat taistella. Siksi he ovat saaneet tehtäviä etulinjassa, tiedustelujoukkueen varajohtaja Jack kertoo.

Samassa aluepuolustusjoukkojen pataljoonassa toimii kouluttajana suomalainen Kenneth Grägg, joka on esiintynyt tiedotusvälineissä myös nimellä Kenneth Gregg. Maaliskuun alussa pataljoonaan liittynyt Grägg vaikuttaa olevan arvostettu henkilö aseveljiensä keskuudessa.

Kenneth Grägg on yksi kouluttajista kiovalaisessa aluepuolustusjoukkojen pataljoonassa.

STT kertoi artikkelissaan huhtikuun alussa, että Gräggillä on mittava rikostausta. Hänet on tuomittu muun muassa talous- ja huumausainerikoksista.

Grägg, 58, myöntää Ilta-Sanomille, että STT:n tiedot pitävät paikkansa.

– Tuomioita on tullut, ja ne on lusittu. 2013 pääsin vapaaksi. Nyt on tosin yksi verojutusta tullut tuomio vielä, olen saanut sen suorittamiseen lykkäystä, Grägg sanoo.

Grägg sanoo harjoittavansa Ukrainassa liiketoimintaa ja asuneensa maassa jo yli kolmen vuoden ajan.

Grägg sanoo suorittaneensa Suomessa aikanaan asepalveluksen mutta menettäneensä sotilasarvonsa rikostuomioiden takia. Hän toivoo pääsevänsä Ukrainassa koulutustehtävien lisäksi myös rintamalle.

– En ole vielä päässyt sinne kahdesta syystä: olen 58-vuotias, ja minulle on nyt tullut lisää koulutettavia.